Luigi Mangione admite haber matado al CEO de UnitedHealthcare y cuenta ante una jueza por qué lo hizo

Luigi Mangione, acusado de matar a tiros a Brian Thompson, entonces director ejecutivo de UnitedHealthcare, reconoció este viernes ante una jueza federal de Nueva York que disparó contra el empresario en una calle de Manhattan en diciembre de 2024.
“En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”, declaró Mangione durante la audiencia, en la que se declaró culpable de los cargos federales relacionados con el acoso de su víctima.
Thompson, de 50 años y padre de dos hijos, fue atacado el 4 de diciembre de 2024 cuando se encontraba en Manhattan. El asesinato provocó una amplia reacción en Estados Unidos y reavivó el debate sobre el funcionamiento del sistema privado de salud y las aseguradoras médicas del país.
Publicidad
Mangione atribuye el ataque a sus problemas de salud
Durante la audiencia, Mangione, de 28 años, explicó que durante años padeció fuertes dolores derivados de problemas de espalda y que también enfrentó dificultades relacionadas con el sistema de seguros de salud estadounidense.
El acusado, integrante de una familia acomodada de Baltimore, Maryland, conocerá su sentencia federal el próximo 18 de diciembre. La fiscalía adelantó que buscará una condena de cadena perpetua.
El caso también continúa en los tribunales de Nueva York, donde enfrenta cargos estatales por homicidio. El juicio estatal está programado para comenzar el 8 de septiembre.
Tras su declaración de culpabilidad en el proceso federal, la defensa de Mangione solicitó que los cargos estatales sean retirados bajo el argumento de que continuar con ambos procesos podría violar las garantías contra la doble incriminación previstas en Nueva York.
“Acabamos de presentar nuestra solicitud ante el tribunal estatal para explicar por qué los cargos deben retirarse”, dijo su abogada, Karen Friedman Agnifilo.
En Estados Unidos es posible que una persona enfrente procesos federales y estatales relacionados con los mismos hechos, debido a que ambos sistemas pueden presentar cargos diferentes.
Publicidad
El caso dividió a la opinión pública de Estados Unidos
El asesinato de Thompson generó reacciones encontradas. Mientras familiares de la víctima y fiscales han exigido justicia y un castigo severo, Mangione también ha recibido muestras de apoyo de personas críticas del sistema de salud estadounidense.
La fiscalía federal sostuvo que el acusado merece una condena severa. Jamie McDonald, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que quienes cometen asesinatos no deben convertirse en figuras públicas o celebridades.
Durante la audiencia, simpatizantes de Mangione se concentraron en las inmediaciones del tribunal federal de Manhattan, que permaneció bajo fuertes medidas de seguridad.
La familia de Thompson expresó su respaldo al proceso judicial y afirmó estar agradecida por la decisión de las autoridades federales de responsabilizar al acusado por la muerte del empresario.
El caso también generó una ola de críticas contra las aseguradoras privadas de salud, debido al descontento de parte de la población estadounidense con los costos y condiciones del sistema sanitario.
Mangione fue detenido el 9 de diciembre de 2024 en Altoona, Pensilvania, cinco días después del asesinato de Thompson.
La captura ocurrió después de que empleados de un restaurante McDonald's alertaran a las autoridades sobre su presencia en el establecimiento.
De acuerdo con los fiscales, Mangione había viajado en autobús desde Atlanta hasta Nueva York aproximadamente 10 días antes del ataque. Posteriormente se habría registrado en un hostal de Manhattan utilizando documentación falsa.
Los investigadores sostienen que vigiló los alrededores del hotel donde se hospedaba Thompson y del centro de conferencias donde ocurrió el ataque.
El asesinato quedó registrado por cámaras de videovigilancia, imágenes que posteriormente fueron utilizadas por las autoridades durante la investigación.
Tras su detención, los agentes encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego, un silenciador y otros objetos. Las autoridades también señalaron que Mangione habría utilizado una impresora 3D para fabricar el arma y que la modificó para incorporar un silenciador y un cargador.
Mangione aún enfrenta un proceso estatal
La declaración de culpabilidad en el proceso federal no significa que el caso judicial haya terminado.
Mangione todavía enfrenta cargos por homicidio ante la justicia de Nueva York, cuyo juicio está previsto para septiembre. Su defensa busca que ese proceso sea desechado para evitar que el acusado enfrente un segundo juicio por los mismos hechos.
Tanto los cargos federales como los estatales podrían derivar en una condena de cadena perpetua. Dos cargos federales que contemplaban la posibilidad de pena de muerte fueron anulados previamente por la justicia federal.
El próximo punto clave será la decisión del tribunal estatal sobre la solicitud de la defensa y, en el ámbito federal, la sentencia que Mangione recibirá el 18 de diciembre.