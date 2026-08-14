Luigi Mangione admite haber matado al CEO de UnitedHealthcare y cuenta ante una jueza por qué lo hizo

Luigi Mangione, acusado de matar a tiros a Brian Thompson, entonces director ejecutivo de UnitedHealthcare, reconoció este viernes ante una jueza federal de Nueva York que disparó contra el empresario en una calle de Manhattan en diciembre de 2024.

“En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”, declaró Mangione durante la audiencia, en la que se declaró culpable de los cargos federales relacionados con el acoso de su víctima.

Thompson, de 50 años y padre de dos hijos, fue atacado el 4 de diciembre de 2024 cuando se encontraba en Manhattan. El asesinato provocó una amplia reacción en Estados Unidos y reavivó el debate sobre el funcionamiento del sistema privado de salud y las aseguradoras médicas del país.