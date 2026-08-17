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La desinformación pone a prueba a las redes sociales durante las crisis

Los casos de Ceuta y Colombia muestran cómo versiones, la IA y la viralidad obligan a plataformas como Meta y TikTok a reforzar sus mecanismos de verificación.
lun 17 agosto 2026 04:55 AM
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Migración Ceuta
En el caso de Ceuta, España, por ejemplo, un rumor sobre una supuesta apertura de la frontera circuló en redes sociales provocando la llegada masiva de más de 70,000 migrantes que cruzaron desde Marruecos (JORGE GUERRERO/AFP)

La migración en Ceuta a finales de julio del 2026 y el sismo de Colombia el pasado 10 de agosto, son ejemplos de catástrofes que se enfrentaron a la inmediatez de las redes sociales , sí para brindar información, pero también como foco de distorsión.

De forma global, las noticias reales corren a través de estas plataformas; sin embargo, hay una parte que termina como contenidos falsos de gran alcance debido a la incertidumbre y la incesante búsqueda de información de los usuarios que comparten el contenido antes de que la información pueda ser verificada.

La UNESCO reconoce que la comunicación de las crisis entró a una nueva etapa debido a la transformación digital.

En el caso de Ceuta, España, por ejemplo, una versión sobre una supuesta apertura de la frontera circuló en redes sociales contribuyendo a desencadenar la llegada masiva de más de 70,000 migrantes que cruzaron desde Marruecos, de acuerdo con el ministro del interior de España, Fernando Grande-Marlaska.

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En Colombia, después del sismo con magnitud de 7.4 grados que azotó Cali, comenzaron a difundirse imágenes falsas, mensajes que advertían sobre nuevos terremotos, e incluso teorías sobre el supuesto uso del proyecto HAARP, (programa de Auroras Activas de Alta Frecuencia en Estados Unidos) el cual es acusado de supuestamente manipular el clima y provocar desastres naturales.

Fabiola Olivera, integrante del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM, explica que la exposición constante a imágenes, videos y testimonios sobre hechos violentos o situaciones de riesgo puede modificar la percepción que las personas tienen sobre lo que ocurre a su alrededor.“El peligro se vive antes de que llegue, o aunque nunca llegue”, resume.

La investigadora ha documentado que algunas personas limitan deliberadamente su consumo de noticias, porque reconocen que la exposición constante puede afectar su percepción del entorno.

“El mapa del riesgo termina construyéndose, en parte, a partir de la velocidad con la que circula el miedo y no solamente de la magnitud objetiva del fenómeno”, explicó.

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Colombia: cuando la tragedia se convierte en contenido

Juan Camilo Lozano, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de Poder y Hegemonía Digital, considera que detrás de estos contenidos existen dos incentivos: la monetización de la viralidad y la disputa política.

“Es mucho más fácil vender mentiras sensacionalistas, generando interacciones con dicho contenido y visualizaciones que, eventualmente, quienes lo producen pueden llegar a monetizar”, mencionó en entrevista con Expansión.

Entre las imágenes que circularon se encontraba una del derrumbe del Monumento a la Resistencia en Cali, la cual, de acuerdo con Lozano, ejemplifica que además de distribuir desinformación, un contenido falso puede utilizarse para construir una narrativa política, pues la fotografía fue interpretada por algunos sectores como un símbolo de una supuesta derrota de la izquierda colombiana.

Lozano señala que también circularon mensajes que advertían sobre supuestos grupos extranjeros que acudirían a las zonas afectadas por el terremoto para secuestrar a menores y llevarlos a redes internacionales de trata de personas. Hasta ahora, dijo, no existe evidencia que sustente esas acusaciones.

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En ese contexto, la teoría conspirativa sobre HAARP permitió vincular el terremoto con una supuesta intervención estadounidense. “No es solo fake news porque no está comprobado que esto ocurra, sino porque se utiliza una teoría para explicar políticamente un fenómeno natural”, apunta Lozano.

Alexander Campos, editor en ColombiaCheck, coincide en que los primeros contenidos que aparecen durante una emergencia suelen ser publicaciones alarmistas.

“Lo primero que se ve es gente anunciando predicciones sobre más réplicas, que este terremoto es preámbulo de uno más grande”, explicó Campos a Expansión, por lo que el problema se amplifica cuando esos mensajes incluyen imágenes.

El investigador menciona que, las imágenes que se generan con IA generativa sobre destrucción vienen de otros países y es lo que más se está propagando actualmente en torno al sismo colombiano.

La información falsa obliga a Meta y TikTok a reaccionar

Ante la circulación de noticias falsas en redes sociales, la Comisión Europea señaló que Meta y TikTok acordaron reforzar la verificación de hechos frente a la idea propagada en línea sobre que “la frontera de Ceuta está abierta” estableciendo así un mecanismo de cooperación que puede activarse en momentos de crisis para ayudar a que las plataformas “reciban mejor la información por parte de los verificadores de hechos” declaró a la prensa un portavoz de la comisión Balazs Ujvari a la AFP.

El caso llevó a las autoridades europeas a tratar la desinformación como un factor de riesgo dentro de la propia gestión de la crisis y, en consecuencia, Campos advierte que este tipo de contenidos ya no pueden entenderse como un fenómeno exclusivamente digital.

“La conversación digital forma parte de la gran conversación”, mencionó. El problema también plantea una discusión sobre la responsabilidad de las plataformas. Por lo que Campos considera que los medios deben mantener los principios básicos del periodismo: verificar información, contrastar fuentes y, cuando sea posible, acudir al lugar donde ocurre la noticia.

Las autoridades, en cambio, enfrentan el reto de comunicar mientras concentran sus recursos en atender la emergencia. Su papel puede ser especialmente importante para desmentir fraudes relacionados con centros de acopio, solicitudes de dinero o falsos comunicados oficiales.

Tags

ciberseguridad, internet, nube, tecnología ciberseguridad Meta TikTok

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