La desinformación pone a prueba a las redes sociales durante las crisis

La migración en Ceuta a finales de julio del 2026 y el sismo de Colombia el pasado 10 de agosto, son ejemplos de catástrofes que se enfrentaron a la inmediatez de las redes sociales , sí para brindar información, pero también como foco de distorsión.

De forma global, las noticias reales corren a través de estas plataformas; sin embargo, hay una parte que termina como contenidos falsos de gran alcance debido a la incertidumbre y la incesante búsqueda de información de los usuarios que comparten el contenido antes de que la información pueda ser verificada.

La UNESCO reconoce que la comunicación de las crisis entró a una nueva etapa debido a la transformación digital.

En el caso de Ceuta, España, por ejemplo, una versión sobre una supuesta apertura de la frontera circuló en redes sociales contribuyendo a desencadenar la llegada masiva de más de 70,000 migrantes que cruzaron desde Marruecos, de acuerdo con el ministro del interior de España, Fernando Grande-Marlaska.