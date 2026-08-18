Nuevo 'modus operandi' del cibercrimen en México: Hackers llevan la extorsión hasta las impresoras

La diferencia frente a una extorsión tradicional por medios digitales está precisamente en hacer que la amenaza deje la pantalla y aparezca dentro de las oficinas. Una computadora bloqueada puede ser interpretada inicialmente como una falla técnica; una impresora que comienza a producir notas de rescate convierte el ataque en algo visible para los trabajadores y transmite la sensación de que el atacante puede controlar dispositivos físicos de la organización.

El ataque llevaba semanas antes de que aparecieran las notas

En México, Kaspersky encontró evidencia de que los atacantes llevaban más de un mes dentro de la organización. Durante ese periodo sustrajeron información confidencial y crítica de la infraestructura, además de datos personales y estratégicos relacionados con la operación de la compañía. Las notas impresas sirvieron entonces para comunicarle a la víctima que tenían esa información y exigir un pago a cambio de devolverla.

En esta ocasión, los atacantes no se limitaron a cifrar información y esperar una reacción. Permanecieron dentro de la red, utilizaron herramientas legítimas y maliciosas y aprovecharon el acceso obtenido hasta encontrar una forma de presionar directamente a la organización.

El rescate que los delincuentes solicitaron en México rondó los 5,000 dólares y en Colombia 2,700 dólares. Si bien son cifras “importantes”, para el caso de una empresa son “pagables”, refirió Chavarro, por lo que estos ataques pueden obtener ganancias mediante montos relativamente pequeños cobrados a un número elevado de víctimas.

México enfrenta una mayor presión de los ataques

De acuerdo con datos de la University of Advanced Technologies (UNIAT), durante el último año los ataques de ransomware contra empresas en México aumentaron 38%, mientras que el uso de inteligencia artificial en este tipo de ataques creció cerca de 90%.

La institución también advierte sobre una brecha de talento: México tiene un déficit de más de 77,000 especialistas en ciberseguridad, mientras que más de 60% de las empresas reportó haber sufrido algún incidente de seguridad digital durante el último año. Sin embargo, solo 27% dijo contar con servicios especializados para proteger sus activos.

Nicole Filippetti, especialista en ciberseguridad y directora de Vinculación de la UNIAT, señala que 67% de los ciberataques exitosos estaría relacionado con errores humanos, como abrir correos maliciosos, utilizar contraseñas de manera inadecuada o descargar archivos sin verificar su procedencia.

Esto ayuda a explicar por qué un atacante puede permanecer durante semanas dentro de una organización sin ser detectado. No siempre necesita desplegar un malware evidente, también puede aprovechar credenciales comprometidas, configuraciones deficientes, servicios expuestos o herramientas legítimas.

En el caso mexicano estudiado por Kaspersky, precisamente, los atacantes instalaron malware, pero también utilizaron aplicaciones legítimas de acceso remoto. La organización recibió alertas críticas durante varias semanas, aunque estas no fueron atendidas a tiempo.

