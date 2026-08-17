No es tu internet: los ciberataques que pueden dejarte sin servicio se disparan 519%

El crecimiento se concentró especialmente durante el segundo trimestre, Cloudflare contabilizó 805 ataques por encima de 1 terabit por segundo (Tbps) entre abril y junio, más de seis veces los registrados durante el trimestre anterior. Un ataque de 1 Tbps significa que el objetivo recibe el equivalente a unos 125 GB de datos en apenas un segundo. La intención es saturar su infraestructura con tal cantidad de tráfico que el servicio tenga dificultades para responder a los usuarios reales.

Pero el problema no está únicamente en el volumen, los ataques también ocurren a una velocidad que reduce considerablemente el margen para responder de forma manual. Cloudflare señala que 90.6% de los ataques terminó en menos de 10 minutos y que ha observado incidentes récord con una duración de apenas 35 segundos.

¿Cómo puede afectar esto a los usuarios?

Aunque un ataque DDoS tiene como objetivo saturar o interrumpir la infraestructura de una empresa, el usuario puede experimentar las consecuencias cuando esa infraestructura sostiene los servicios que utiliza. Si un sitio web, una aplicación o algún componente necesario para prestar un servicio queda afectado, las personas pueden encontrarse con páginas que no cargan, aplicaciones que dejan de responder, tiempos de espera más largos o interrupciones temporales.

Esto no significa que cada ataque DDoS provoque necesariamente una caída visible para todos los usuarios. La afectación depende de la infraestructura atacada, de las medidas de protección disponibles y de la capacidad de la organización para mitigar el tráfico malicioso. Sin embargo, el aumento de ataques de gran escala muestra por qué una agresión dirigida contra una empresa puede terminar convirtiéndose en un problema para sus clientes.

La velocidad de estos ataques también cambia el escenario. Si un incidente puede comenzar y terminar en cuestión de segundos o minutos, para cuando un equipo de seguridad recibe una alerta y analiza lo que ocurre, el ataque puede haber terminado. Eso reduce el margen de intervención humana y aumenta la importancia de mecanismos capaces de detectar y mitigar el tráfico malicioso de manera automática.

Brasil se convierte en el principal origen del tráfico DDoS

El reporte también identifica un cambio relevante para América Latina. Brasil se convirtió durante el primer semestre en el principal origen del tráfico de solicitudes DDoS observado por Cloudflare a nivel mundial, por encima de Estados Unidos.

Entre enero y junio, Brasil concentró 14.9% del tráfico de solicitudes DDoS mitigado por la compañía, frente a 13.4% de Estados Unidos. La diferencia aumentó durante el segundo trimestre, cuando Brasil representó 21.4% del tráfico de solicitudes DDoS mitigado a nivel global.

Cloudflare aclara que el país de origen corresponde a la ubicación desde la que observa el tráfico de ataque y no necesariamente a la ubicación de las personas responsables de generarlo.

La actividad DDoS también estuvo relacionada con acontecimientos de alta visibilidad durante el semestre. La industria de medios, producción y publicaciones fue la más atacada durante ambos trimestres y concentró 14.2% de todas las solicitudes HTTP DDoS mitigadas, casi cuatro veces la proporción registrada por el segundo sector más atacado.

Cloudflare relaciona esta actividad con una agenda marcada por acontecimientos de gran atención pública, incluidos los conflictos en Irán y Ucrania y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El sector gubernamental también registró uno de los movimientos más importantes del periodo, después del inicio de Operation Epic Fury, pasó del puesto 29 entre las industrias más atacadas durante el primer trimestre al noveno durante el segundo, el mayor salto registrado entre los sectores analizados por Cloudflare en 2026.