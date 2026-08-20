Pokémon no vive solo de los videojuegos: la estrategia que mantiene vigente a la franquicia después de 30 años

La clave está en que Pokémon da múltiples opciones para los consumidores, ya que alguien puede conocer a Pikachu mediante un videojuego, pero después convertirse en coleccionista de cartas, comprar un producto de la marca, seguir la serie animada o participar en eventos competitivos.
La propia compañía mantiene negocios y programas alrededor de juguetes, ropa, accesorios, colaboraciones con diseñadores, tecnología y decoración para el hogar, además de Pokémon Center, aplicaciones móviles y los eventos de Play! Pokémon. De esta manera se dividen los negocios de esta marca japonesa:
Tarjetas coleccionables de Pokémon
Con más de 20 años en el mercado, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon ha llegado a más de 70 países y está traducido a 13 idiomas diferentes.
Serie animada
Ash Ketchum y Pikachu son los personajes más recordados de la serie Pokémon que, de acuerdo a The Pokémon Company International, tiene más de 1,000 episodios a lo largo de 25 temporadas y con 23 películas hasta 2022.
Además, hay licencias de emisión y retransmisión en 177 países y regiones y en más de 30 idiomas.
Apps para celular
Los cambios constantes de la tecnología también ha impulsado la creación de 14 aplicaciones para celulares de Pokémon.
Pokémon Center
Si bien Pokémon tiene licencias con otras marcas, a la par ha impulsado los lugares oficiales para encontrar productos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.
En estos espacios, hay figuras, peluches importados, ropa, accesorios, decoración para el hogar, libros y mucho más.
El aniversario también es un negocio
El 30 aniversario funciona como una oportunidad para volver a activar ese vínculo con los consumidores, para esta ocasión lanzaron el Juego de Cartas Coleccionables.
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Para septiembre de 2026, Pokémon prepara la Celebración 30 de su Aniversario, una expansión que tendrá su primer lanzamiento mundial simultáneo el 16 de septiembre. La colección recupera elementos clásicos y agrega nuevas cartas y productos dirigidos tanto a jugadores como a coleccionistas.
Pokémon es una marca compartida entre varias empresas
Detrás de Pokémon no existe una sola compañía que haga absolutamente todo. The Pokémon Company administra y licencia los productos relacionados con la franquicia, mientras que sus principales accionistas son Nintendo, Creatures y Game Freak.
Nintendo, por ejemplo, reportó en su informe anual presentado en marzo de 2026 , que en sus ingresos netos no operativos alcanzaron 182,000 millones de yenes, equivalentes a unos 1,144 millones de dólares, especialmente por el desempeño The Pokémon Company.
La empresa japonesa mantiene una participación de 32% en The Pokémon Company, junto con Creatures y Game Freak.
Para dimensionar el impacto de Pokémon en Nintendo, en el mismo reporte señala que la Nintendo Switch 2 vendió 19.86 millones de unidades a nivel mundial desde su lanzamiento en junio de 2025 y el lanzamiento de Pokémon Pokopia en marzo de 2026 contribuyó a impulsar las ventas de la consola hacia el cierre del ejercicio.
Pokémon nació en Japón en 1996, cuando Pokémon Red y Pokémon Green llegaron al Game Boy. El concepto original giraba alrededor de cuatro acciones que siguen siendo centrales en la franquicia: capturar, entrenar, intercambiar y combatir con criaturas.
En octubre de ese año, se lanzó el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon en Japón y, en abril de 1997, comenzó la serie de televisión. En 1998 llegó el videojuego a Norteamérica y ese mismo año se estrenó la primera película de Pokémon.
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Para 1998 ya existía Pokémon Center, la operación de tiendas de la marca, y en 2004 se realizó el primer Campeonato Mundial de cartas de Pokémon. En 2016, el aniversario número 20 coincidió con el lanzamiento de Pokémon GO, que llevó a la franquicia al terreno de los teléfonos inteligentes.