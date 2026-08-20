Pokémon no vive solo de los videojuegos: la estrategia que mantiene vigente a la franquicia después de 30 años

Un personaje, distintas formas de consumo

La clave está en que Pokémon da múltiples opciones para los consumidores, ya que alguien puede conocer a Pikachu mediante un videojuego, pero después convertirse en coleccionista de cartas, comprar un producto de la marca, seguir la serie animada o participar en eventos competitivos.

La serie animada ayudó a llevar a Pokémon a nuevas audiencias después de su debut en los videojuegos. (The Pokémon Company International)

La propia compañía mantiene negocios y programas alrededor de juguetes, ropa, accesorios, colaboraciones con diseñadores, tecnología y decoración para el hogar, además de Pokémon Center, aplicaciones móviles y los eventos de Play! Pokémon. De esta manera se dividen los negocios de esta marca japonesa:

Tarjetas coleccionables de Pokémon

Con más de 20 años en el mercado, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon ha llegado a más de 70 países y está traducido a 13 idiomas diferentes.

Serie animada

Ash Ketchum y Pikachu son los personajes más recordados de la serie Pokémon que, de acuerdo a The Pokémon Company International, tiene más de 1,000 episodios a lo largo de 25 temporadas y con 23 películas hasta 2022.

Además, hay licencias de emisión y retransmisión en 177 países y regiones y en más de 30 idiomas.

Apps para celular

Los cambios constantes de la tecnología también ha impulsado la creación de 14 aplicaciones para celulares de Pokémon.

Pokémon Center

Si bien Pokémon tiene licencias con otras marcas, a la par ha impulsado los lugares oficiales para encontrar productos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

En estos espacios, hay figuras, peluches importados, ropa, accesorios, decoración para el hogar, libros y mucho más.

El aniversario también es un negocio

El 30 aniversario funciona como una oportunidad para volver a activar ese vínculo con los consumidores, para esta ocasión lanzaron el Juego de Cartas Coleccionables.