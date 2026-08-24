¿Buscas laptop para el regreso a clases? Estas opciones cuestan menos de 7,000 pesos

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, por lo que muchos padres de familia se encuentran en el proceso de surtir la lista de útiles escolares para que los más jóvenes tengan todo lo necesario para este nuevo ciclo escolar.

Con el avance de la tecnología, las computadoras se han convertido en una herramienta crucial para el aprendizaje de las nuevas generaciones, incluyendo para quienes cursan el nivel básico, como primaria y secundaria.

Con motivo del regreso a clases, presentamos algunas opciones de computadoras que pueden ser una gran opción para estudiantes de primaria o secundaria, con un presupuesto que no supera los 7,000 pesos.