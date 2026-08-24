Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

¿Buscas laptop para el regreso a clases? Estas opciones cuestan menos de 7,000 pesos

Las computadoras se han convertido en una herramienta crucial para estudiantes desde el nivel básico; estas opciones destacan por su precio y características.
lun 24 agosto 2026 01:04 PM
Añadir Expansión en Google
La IA redefine el significado de "trabajador competitivo": las empresas ya no buscan títulos
En el mercado existen opciones enfocadas para las necesidades de estudiantes de diferentes niveles académicos. (Foto: Tero Vesalainen/Getty Images)

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, por lo que muchos padres de familia se encuentran en el proceso de surtir la lista de útiles escolares para que los más jóvenes tengan todo lo necesario para este nuevo ciclo escolar.

Con el avance de la tecnología, las computadoras se han convertido en una herramienta crucial para el aprendizaje de las nuevas generaciones, incluyendo para quienes cursan el nivel básico, como primaria y secundaria.

Con motivo del regreso a clases, presentamos algunas opciones de computadoras que pueden ser una gran opción para estudiantes de primaria o secundaria, con un presupuesto que no supera los 7,000 pesos.

Publicidad

Computadoras ideales para el regreso a clases

Si buscas opciones de un equipo de cómputo por menos de 7,000 pesos para un estudiante de primaria o secundaria, estas alternativas destacan por las características técnicas con las que cuentan.

Laptop HP A1UC2LA-V1 14”

Modelo portátil de 14”, su formato pequeño lo convierte en una opción ideal para estudiantes de primaria.

En cuanto a especificaciones técnicas, cuenta con un procesador Intel Celeron N4120, memoria RAM de 8 GB y disco duro de 128 GB SSD, así como sistema operativo Windows 11.

Tiene un precio de 6,349 pesos en tiendas virtuales como Liverpool.

computadoras-regreso-clases-1
Laptop HP A1UC2LA-V1 14” (Amazon)

Laptop HP Chromebook

El modelo HP Chromebook 14a Touch utiliza el Sistema operativo Chrome OS y destaca por su pantalla táctil de 14”.

Está equipada con un procesador Intel Celeron N4000, memoria RAM de 4 GB y memoria interna de 32 GB.

Tiene un precio de 6,649 pesos y está disponible en la tienda virtual de Bodega Aurrerá.

2-Laptop HP Chromebook.jpeg
Laptop HP Chromebook. (Amazon)
uniformes-utiles-escolares-precios.jpg
Finanzas Personales

Profeco revela cuánto cuestan los uniformes escolares y en qué productos sí conviene gastar más

Publicidad

Lenovo Ideapad Slim 3

Este modelo podría resultar una mejor alternativa para estudiantes de secundaria, pues cuenta con un procesador Intel Core i3 N305 de ocho núcleos, así como memoria de 512 GB SSD y RAM de 8 GB.

Tiene un precio de 6,999 pesos y está disponible en la tienda virtual de Coppel.

3-Lenovo Ideapad Slim 3.jpeg
Lenovo Ideapad Slim 3. (lenovo.com)

HP 14 Ryzen 3

Este modelo de HP destaca gracias a su procesador Ryzen 3 y a sus 8 GB de memoria RAM.

Cuenta también con 256 GB SSD, lo que la convierte en una alternativa ideal para estudiantes de últimos grados de primaria o secundaria.

4-HP 14 Ryzen 3.jpeg
HP 14 Ryzen 3. (Amazon)

¿Cuál es la mejor opción de computadora para este regreso a clases?

La elección de la mejor computadora para el regreso a clases, para estudiantes de primaria o secundaria, dependerá de diferentes factores.

Publicidad

Si bien algunos modelos destacan por su precio económico, también ofrecen características técnicas menos atractivas y que, a largo plazo, podrían obligar a un reemplazo en menos tiempo.

Si bien los estudiantes de nivel básico no requieren equipos con grandes capacidades técnicas, si vale la pena tomar en cuenta que estos equipos podrían ser herramientas que funcionen durante varios años, por lo que valdría la pena realizar una inversión mayor.

Tags

computadoras Computadoras

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad