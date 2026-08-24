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Lentes, anillos y colgantes: así cambia la industria de los wearables con IA

La tecnología busca convertir objetos cotidianos en asistentes capaces de interpretar el entorno, monitorear el cuerpo y responder sin depender de la pantalla del celular.
lun 24 agosto 2026 05:55 AM
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Una fotografía muestra sobre una superficie clara cuatro tipos de dispositivos tecnológicos que se llevan puestos. En la parte superior izquierda hay unos lentes inteligentes negros con una pequeña cámara integrada en una de las esquinas. Al centro hay un pequeño dispositivo negro con forma rectangular, sujeto a un cordón, que representa un colgante con inteligencia artificial. En la parte inferior izquierda aparece un anillo inteligente metálico, visto de manera que se alcanzan a distinguir pequeños sensores en su interior. A la derecha hay dos audífonos inalámbricos blancos con forma de gancho, diseñados para rodear la oreja en lugar de introducirse en ella. La imagen presenta los cuatro dispositivos como ejemplos de nuevas tecnologías que incorporan inteligencia artificial.
Los nuevos dispositivos con inteligencia artificial incluyen lentes, anillos, colgantes y audífonos capaces de asistir al usuario, monitorear su actividad y traducir conversaciones. (Foto: Generada con IA/ChatGPT)

Lentes capaces de interpretar lo que miramos, dispositivos que permanecen atentos a lo que escuchamos y asistentes de inteligencia artificial (IA) que responden sin necesidad de sacar un teléfono del bolsillo, forman parte de la siguiente generación de wearables que las empresas tecnológicas buscan llevar al mercado.

De acuerdo con Counterpoint Research, se estima que los dispositivos de consumo que llevamos puestos generarán más de un billón de dólares en ingresos acumulados entre 2026 y 2027; sin embargo, el tamaño del negocio no crecerá únicamente por los relojes y los audífonos que ya están instalados en la vida de las personas. Los lentes inteligentes, anillos, auriculares en forma de aretes y colgantes que se llevan como collares dotados de inteligencia artificial estarán entre las categorías de mayor crecimiento durante los próximos años, reportó en el Global Consumer IoT Wearables Tracker 2024-2032 .

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La industria crecerá a una tasa anual de 12% entre 2026 y 2032, mientras que el número de dispositivos vendidos avanzará alrededor de 6%, según reportó Counterpoint.

Sobre los lentes como pantalla para IA

Para la categoría de los lentes, el estudio de Counterpoint detalla que se generarán 44,000 millones de dólares en 2032, cerca de una quinta parte de todos los ingresos de wearables.

La incorporación de cámaras, micrófonos, altavoces y pantallas permitirá utilizarlos para comunicarse, traducir conversaciones, recibir indicaciones de navegación o solicitar asistencia en tiempo real sin sacar constantemente el teléfono de la bolsa.

A su vez, algunos de estos usos ya llegaron a México, pues, Meta comercializa lentes inteligentes junto con Ray-Ban y este año amplió su oferta en el país con modelos compatibles con graduación desde 9,069 pesos. Estos dispositivos incorporan cámaras, audio y Meta AI para interactuar con lo que observa el usuario.

Google no se queda atrás. En mayo presentó una estrategia para llevar Android XR y Gemini a lentes desarrollados junto con Samsung, Qualcomm y marcas como Gentle Monster y Warby Parker. La estrategia comenzará con experiencias de audio y posteriormente incorporará pantallas integradas.

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Anillos que miden el sueño, collares que sirven de asistente y audífonos que traducen conversaciones

El surgimiento de los anillos inteligentes busca eliminar algunas de las fricciones de utilizar un reloj durante todo el día y concentrarse especialmente en el monitoreo continuo del cuerpo.

Oura, uno de los principales fabricantes de esta categoría, llegó oficialmente a México este año y reportó ventas de 2.5 millones de anillos durante 2025. Ahora, la empresa busca recopilar desde el dedo información relacionada con sueño, estrés, temperatura y actividad física.

Counterpoint prevé que los anillos estarán entre las categorías de wearables de mayor crecimiento hacia 2032, junto con los lentes y los llamados AI Pendants. Se trata de pequeños dispositivos que pueden llevarse colgados sobre la ropa y que buscan funcionar como asistentes de inteligencia artificial disponibles durante todo el día.

A diferencia de un teléfono, estos colgantes están diseñados para permanecer siempre al alcance del usuario y permitirle interactuar con la IA sin tener que sacar una pantalla del bolsillo. Dependiendo de sus capacidades, pueden incorporar micrófonos y otros sensores para captar lo que ocurre alrededor, responder preguntas, registrar información o ayudar al usuario en distintas tareas mediante comandos de voz.

Los oídos también se están convirtiendo en una nueva interfaz para la IA. Counterpoint señala que los audífonos inalámbricos, conocidos como TWS, seguirán entre las categorías de wearables con mayor volumen de dispositivos hacia 2032 y que funciones como la traducción de idiomas en tiempo real, la identificación de quién está hablando y la adaptación personalizada de la audición impulsarán nuevos ciclos de compra.

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Esto significa que unos audífonos dejarán de limitarse a reproducir música o contestar llamadas: también podrán interpretar conversaciones en otros idiomas y procesar información directamente desde el dispositivo. La traducción en tiempo real es uno de los ejemplos de cómo la IA busca convertir objetos que ya utilizamos todos los días en asistentes capaces de entender el contexto.

Detrás de estos formatos existe un cambio más amplio en el uso de los wearables. Durante años estuvieron asociados principalmente con el ejercicio y la vida fitness; ahora la industria busca llevarlos hacia la prevención, el monitoreo continuo y la interacción con la IA. La intención es que estos objetos puedan detectar cambios en el cuerpo, interpretar lo que ocurre alrededor del usuario o responder a sus necesidades sin obligarlo a recurrir constantemente al teléfono.

“En los wearables, la IA en el dispositivo es un problema térmico y de batería antes que un problema de software”, comentó Mohit Agrawal, director de investigación de Counterpoint. Esto significa que los fabricantes tendrán que equilibrar procesamiento, sensores, temperatura y autonomía para conseguir que estos dispositivos funcionen durante todo el día.

Por esto mismo, Counterpoint considera que la competencia no dependerá solo de quién fabrique el mejor dispositivo. El control del ecosistema, la interoperabilidad del software y una gobernanza confiable de los datos también serán parte de la ventaja que determinará qué compañías consiguen mantener a los usuarios.

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