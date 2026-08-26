¿Cómo se traduce esto en la experiencia diaria de las infancias y las juventudes en internet? A partir de estos recursos, los delincuentes pueden usar cada vez más fotos generadas por IA o identidades falsas para ganarse la confianza de una persona joven, o para manipularla para que comparta imágenes reales, que luego se usan para sextorsión financiera.

De hecho, el año pasado, el National Center for Missing & Exploited Children recibió más de 100 reportes diarios de sextorsión financiera dirigida a niños y adolescentes. Las víctimas son, en su mayoría, varones adolescentes a quienes se les contacta por redes sociales, plataformas de gaming o aplicaciones de mensajería.

Claudia del Pozo, directora del Eon Institute, organización enfocada en analizar los cambios tecnológicos, sin embargo, es crítica en este sentido y señala que desde los padres no existe mucha perspicacia en torno a los cuidados de privacidad, y el más claro ejemplo es que muchos de ellos publican fotos “desde el día que nacen creándoles una traza digital a la que el niño no puede consentir ni entiende que está sucediendo”.

No obstante, la experta en temas digitales es consciente de que la suplantación es un riesgo real de la vida digital, pero se puede evitar desde la comunicación, por ejemplo, acordando una palabra secreta entre la familia para poder identificar que se trata de la persona correcta. “No toma tiempo y es algo sencillo de hacer”, comenta.

Identificar fraudes con IA, un problema en el que no todos son expertos

El estudio de Norton se realizó en línea en México del 29 de mayo de 2026 al 15 de junio entre 1,000 adultos de 18 años o más. De ese total, el 44% dijo no confiar en que su hijo sea capaz de distinguir entre contenido generado por Inteligencia Artificial y el contenido real.

Estas cifras son relevantes porque entre los padres cuyos hijos han experimentado algún tipo de ciberacoso, apenas el 36% pudo decir que provenía de un perfil falso o que suplantaba a otra persona, además de que en un 8% de los casos la IA estaba directamente implicada.