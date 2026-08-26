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8 de cada 10 padres temen que la IA se use para suplantar a sus hijos

De acuerdo con Norton, la creación de imágenes falsas ya impacta la privacidad infantil en México. Restringir aplicaciones, supervisar actividades y pactar claves de seguridad son las medidas más comunes en las familias.
mié 26 agosto 2026 02:00 PM
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Imagen de un niño menor de 10 años sosteniendo un teléfono y, frente a él, la ilustración de una IA representando su interacción con él.
El año pasado, el National Center for Missing & Exploited Children recibió más de 100 reportes diarios de sextorsión financiera dirigida a niños y adolescentes. (ismagilov/Getty Images)

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa cambió el cuidado de las infancias en el entorno digital y elevó los potenciales riesgos que podrían generar. De acuerdo con datos del informe Norton Insights: Connected Kids , 83% de los padres teme que la IA pueda usarse para crear imágenes o conversaciones falsas que involucren a sus hijos.

Al respecto, Iskander Sanchez-Rola, director sénior de IA e innovación de la firma de ciberseguridad Norton, alerta que una imagen generada o manipulada con IA puede generar confusión, afectar la confianza o utilizarse para engañar, suplantar identidades o dañar la reputación de una persona. También puede ser utilizada para ganar la confianza de un menor o para engañarlo con fines maliciosos, menciona.

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¿Cómo se traduce esto en la experiencia diaria de las infancias y las juventudes en internet? A partir de estos recursos, los delincuentes pueden usar cada vez más fotos generadas por IA o identidades falsas para ganarse la confianza de una persona joven, o para manipularla para que comparta imágenes reales, que luego se usan para sextorsión financiera.

De hecho, el año pasado, el National Center for Missing & Exploited Children recibió más de 100 reportes diarios de sextorsión financiera dirigida a niños y adolescentes. Las víctimas son, en su mayoría, varones adolescentes a quienes se les contacta por redes sociales, plataformas de gaming o aplicaciones de mensajería.

Claudia del Pozo, directora del Eon Institute, organización enfocada en analizar los cambios tecnológicos, sin embargo, es crítica en este sentido y señala que desde los padres no existe mucha perspicacia en torno a los cuidados de privacidad, y el más claro ejemplo es que muchos de ellos publican fotos “desde el día que nacen creándoles una traza digital a la que el niño no puede consentir ni entiende que está sucediendo”.

No obstante, la experta en temas digitales es consciente de que la suplantación es un riesgo real de la vida digital, pero se puede evitar desde la comunicación, por ejemplo, acordando una palabra secreta entre la familia para poder identificar que se trata de la persona correcta. “No toma tiempo y es algo sencillo de hacer”, comenta.

Identificar fraudes con IA, un problema en el que no todos son expertos

El estudio de Norton se realizó en línea en México del 29 de mayo de 2026 al 15 de junio entre 1,000 adultos de 18 años o más. De ese total, el 44% dijo no confiar en que su hijo sea capaz de distinguir entre contenido generado por Inteligencia Artificial y el contenido real.

Estas cifras son relevantes porque entre los padres cuyos hijos han experimentado algún tipo de ciberacoso, apenas el 36% pudo decir que provenía de un perfil falso o que suplantaba a otra persona, además de que en un 8% de los casos la IA estaba directamente implicada.

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Ante el problema, el 53% de los tutores ya ha tomado medidas para reducir los riesgos relacionados con la IA. El principal método de cuidado por el que optaron es tener conversaciones específicas con sus hijos sobre los peligros de la tecnología (61%); el segundo es restringir el acceso a determinadas aplicaciones o plataformas (51%); mientras que el tercero es supervisar más de cerca la actividad en línea de sus hijos.

“La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de muchos niños y adolescentes”, refiere Sánchez-Rola. “Por lo que el objetivo no debe ser evitarla, sino enseñarles a usarla de forma correcta y responsable. Es importante hablar con ellos sobre cómo funciona esta tecnología, explicarles que no todo el contenido que ven es real y fomentar que cuestionen imágenes, videos o conversaciones antes de confiar en ellos y entender que la IA suele tener errores”.

La educación es mejor estrategia que la prohibición

Para el especialista de Norton, contar con marcos regulatorios que protejan a los menores sería un paso importante en esta conversación, especialmente ante el rápido avance de la IA. Sin embargo, destaca el impulsar la alfabetización digital para que niños, padres y educadores comprendan cómo funciona esta tecnología, reconozcan sus riesgos y puedan aprovechar sus beneficios de forma segura y responsable.

Más que prohibirla, el reto es enseñar a utilizarla de forma segura, ética y responsable. “Si los menores no aprenden cómo funciona y cuáles son sus riesgos, podrían estar menos preparados para identificar señales de alerta, engaños o hacer un uso consciente de esta tecnología en el futuro. La educación y el acompañamiento son una estrategia más efectiva que la prohibición”.

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Al respecto, del Pozo agrega que esta conversación va de la mano de la discusión en torno a las iniciativas de prohibir las redes sociales y resalta que las plataformas no están diseñadas para las infancias. En cambio, tanto en términos de IA como en redes sociales, aboga por espacios seguros, entre ellas la prohibición de diseños como el scroll infinito o enseñar a identificar los límites de las tecnologías.

“Me preocupa que los gobiernos parecen rendirse”, comenta. “Ante no lograr que las plataformas respeten las reglas, las infancias pagan el precio de una falta de regulación. No es sencillo, pero la prohibición absoluta no es el camino”.

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ciberseguridad Inteligencia artificial

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