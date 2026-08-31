Amazon, Mercado Libre y Shein presionan la rentabilidad de los pequeños negocios

El consumidor tiene más opciones y las marcas, menos margen
A la presión de los marketplaces se suma la presión de las plataformas asiáticas, entre ellas Shein y AliExpress, que representarán 28% de las importaciones de comercio electrónico en América Latina durante 2026, frente a 16% en 2023, según un estudio de Americas Market Intelligence realizado para Nuvei.
El crecimiento de estas plataformas introduce una presión adicional sobre las marcas locales, que deben competir no sólo por aparecer frente al consumidor, sino también por precio, promociones, velocidad de entrega y variedad.
“Hay amigas que me han comentado que lo que yo vendo sale más barato en tiendas chinas, pero la verdad es que yo creo que ya vendo a un precio justo y no puedo competir con los costos de esos sitios”, explica Flores.
En este escenario, reducir precios para generar volumen puede convertirse en una estrategia peligrosa si no existe suficiente margen para absorber el resto de los costos, comenta Girón. “Antes el objetivo era crecer; hoy el objetivo es construir un negocio sostenible”, explica.
La tecnología no sirve si no mejora el margen
La siguiente apuesta de las empresas para resolver parte de esta complejidad es la inteligencia artificial. La tecnología ya comienza a utilizarse para anticipar la demanda, optimizar inventarios, automatizar contenidos de catálogos, mejorar la atención al cliente y hacer más eficiente la inversión publicitaria.
Pero Girón advierte que la IA por sí sola no será la ventaja competitiva. “La tecnología será cada vez más accesible para todos. Lo que marcará la diferencia será la calidad de los datos, el conocimiento operativo y la capacidad para convertir esa información en mejores decisiones”, afirma.
Por ejemplo, una empresa puede utilizar IA para generar miles de descripciones de productos en minutos, pero si mantiene inventarios desactualizados, una logística ineficiente o una estrategia de promociones que destruye su margen, la automatización no resolverá el problema central.
De acuerdo con Girón, la oportunidad está en utilizar los datos para decidir qué vender, cuánto inventario mantener, cuánto invertir para adquirir un cliente y cuánto se puede descontar antes de que una venta deje de ser rentable.