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John Ternus toma el mando de Apple con la misión de acelerar la IA y revivir el espíritu de Steve Jobs

Tras la salida de Tim Cook, el exjefe de ingeniería asume como el CEO más joven de Apple. Deberá enfrentar el rezago en IA, alzas de precios y el reto de mantener la innovación del hardware.
mar 01 septiembre 2026 11:27 AM
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Ilustración estilo acuarela en la que aparece John Ternus del lado izquierdo, Tim Cook del lado derecho y al fondo Steve Jobs.
El nuevo CEO de Apple asumirá la dirección de la compañía en una etapa marcada por los desafíos en inteligencia artificial, precios e innovación de hardware. (Foto: Apple/Generada con IA)

Apple cambió de mando. John Ternus ya es el nuevo director ejecutivo de la empresa tras la salida de Tim Cook, quien a pesar de dejarle la compañía como la segunda más valiosa del mundo, también le entrega un futuro cercano con tres problemas: alzas de precios en sus dispositivos, rezago en la implementación de la IA y el pendiente de entregar nuevos y novedosos productos.

Tim Cook entrega la empresa con cifras récord, pero con aumentos de precios

Durante casi 15 años, Cook hizo de Apple una máquina de dinero. Cuando relevó a Steve Jobs en 2011, perfeccionó la cadena de suministro, expandió la huella internacional, multiplicó la base instalada hasta más de 2,500 millones de dispositivos activos y llevó la capitalización de mercado de la empresa de unos 350,000 millones de dólares a 4 billones.

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Los ingresos anuales casi se cuadruplicaron hasta 416,000 millones de dólares, y aunque no inventó el iPhone, convirtió a Apple en la compañía más disciplinada del planeta para monetizarlo. Ahora, en el cambio de liderazgo, Cook definió a Ternus como alguien con “la mente de un ingeniero y el alma de un innovador”. Ternus, por su parte, prometió liderar con los valores y la visión que han definido a Apple durante medio siglo.

En este contexto, la empresa no estará exenta al comportamiento de la industria de consumo de electrónicos. De acuerdo con Analí Galván, analista senior de consumo en IDC, Apple, al igual que los fabricantes Android, “está presionando sus costos, por lo que podría enfrentar las mismas tensiones y por ello veamos precios más elevados en sus próximos lanzamientos”.

Sin embargo, la especialista acota el panorama y resalta la probabilidad de que los incrementos de precio sean selectivos en modelos premium o cambios en las configuraciones de almacenamiento y memoria, antes que un aumento generalizado en todos sus modelos.

Por lo tanto, prevé que la situación de aumentos de precios no representará un reto inmediato para la gestión de Ternus, ya que es un fenómeno que vive la industria entera. “Apple ha construido una marca de lujo tecnológico cuyos clientes suelen mostrar mayor resiliencia al incremento de precios que el resto de las marcas”, refiere Galván a Expansión, aunque igualmente observa una posibilidad de desaceleración en los ciclos de renovación.

Sergio Pulgarin, decano de la escuela de negocios del Tec de Monterrey, coincide en que a nivel de imagen este probable aumento de precio no afectará a la compañía, pues lo más valioso del iPhone, afirma, “es el ecosistema por encima del dispositivo”.

No obstante, es crítico respecto a la actualidad de crítico, ya que el ser una empresa valorada en 4.6 billones de dólares, afirma, “les da el colchón financiero suficiente para absorber el golpe en el corto plazo, el gran reto es la definición de sus estrategias, que no deberían de soportarse en los dispositivos”.

El rezago de la IA en Apple

Actualmente, existe una percepción generalizada en el mundo tecnológico de que Apple se retrasó en el lanzamiento de sus herramientas de Inteligencia Artificial y ese es otro de los retos que deberá abordar Ternus con el lanzamiento de una nueva versión de Apple Intelligence.

Pulgarin incluso lo define como una “realidad de mercado”, pues le costó mucho encontrar su espacio en la Economía de la IA, un problema que el experto en negocios detecta su origen en 2015, ya que desde entonces no generó la robustez de inversiones necesarias para esta época, lo cual provocó un rezago en la carrera.

Para Ternus, apunta Galván, “la IA será el desafío más importante en el inicio de su mandato. Si la logra integrar de forma útil, privada y transparente para el usuario, la narrativa podría cambiar rápidamente, pero si los avances continúan viéndose como tardíos o insuficientes, el mercado podría cuestionar la capacidad de Apple para liderar la siguiente etapa tecnológica”.

Desde el enfoque de Pulgarin, la apuesta de Ternus es “ambiciosa”, al consistir en lanzar la mejor versión de Siri AI junto a un presunto dispositivo plegable en el mismo trimestre, además de preparar unos supuestos AirPods con cámaras, lentes inteligentes y una pantalla doméstica con brazo robótico.

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¿Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple?

John Ternus fue el vicepresidente senior de ingeniería en hardware en Apple. Se unió a la empresa en 2001 y ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de muchos de los productos más importantes de la compañía.

Lideró los equipos responsables del diseño y la ingeniería de la línea de iPhone, iPad y Mac, incluida la transición a los chips Apple Silicon. Su enfoque fue fundamental para garantizar una integración estrecha entre el hardware y el software, lo que contribuye a la reputación de Apple por su rendimiento y eficiencia energética.

Antes de convertirse en vicepresidente senior en 2021, Ternus trabajó bajo la dirección de Dan Riccio y fue ascendiendo por su destacada capacidad técnica y liderazgo. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Pensilvania y, antes de unirse a Apple, trabajó en la firma de diseño Metaphase. Además es el rostro técnico de varios lanzamientos, incluido el reciente iPhone Air, un modelo que buscó combinar innovación y eficiencia de costos.

“Es reconocido como uno de los portadores del legado de Jobs”, refiere Pulgarin sobre su enfoque centrado en el diseño y en hacer la vida más simple y con la menor cantidad de botones. Su creciente protagonismo en los eventos de la marca y su papel en la estrategia de diseño e integración tecnológica son una razón por la que también se espera que con él al mando la empresa vuelva a los ciclos de innovación y enfoques novedosos en los productos.

A sus 50 años, Ternus se convertirá en el ejecutivo más joven de Apple, lo que se puede interpretar, afirma Pulgarin, como “una apuesta por un mandato largo centrado en reconstruir el músculo de innovación de la firma”.

Innovación en los productos, un legado de Steve Jobs que Ternus retomará

La próxima semana, durante su evento anual, se espera que la marca lance un teléfono plegable. Al respecto, Galván considera que no sufrirá un destino de fracaso como le sucedió a los Vision Pro, pues los smartphones plegables pertenecen a un mercado probado y validado por los consumidores.

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“El éxito de los dispositivos plegables de Apple creo que va a radicar más en si logra resolver los problemas tradicionales de estos dispositivos, como durabilidad, grosor o visibilidad de la bisagra, etc. Además, es importante considerar que no se esperan precios accesibles, por lo que de inicio será un mercado ultrapremium“.

Ante este futuro, la especialista de IDC no tiene reparo en mencionar que la era Ternus combinará lo mejor de Tim Cook y de Steve Jobs con una clara inclinación hacia el producto por su pasado como ingeniero. Aunque, eso sí, la advertencia es clara: la Apple de 2026 es una compañía muy diferente a la que dejó Jobs.

“No puede permitirse abandonar la disciplina operativa que convirtió Tim Cook en una ventaja competitiva. Por eso, es poco probable que Ternus intente replicar el estilo de Jobs”, concluye Galván. “Más bien podría buscar un punto intermedio, un mayor énfasis en la calidad artesanal del producto y en la narrativa del diseño sumado al rigor en materia de costes y gestión de la cadena de suministro que Cook institucionalizó”.

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Apple Inc Tim Cook

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