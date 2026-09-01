Los ingresos anuales casi se cuadruplicaron hasta 416,000 millones de dólares, y aunque no inventó el iPhone, convirtió a Apple en la compañía más disciplinada del planeta para monetizarlo. Ahora, en el cambio de liderazgo, Cook definió a Ternus como alguien con “la mente de un ingeniero y el alma de un innovador”. Ternus, por su parte, prometió liderar con los valores y la visión que han definido a Apple durante medio siglo.

En este contexto, la empresa no estará exenta al comportamiento de la industria de consumo de electrónicos. De acuerdo con Analí Galván, analista senior de consumo en IDC, Apple, al igual que los fabricantes Android, “está presionando sus costos, por lo que podría enfrentar las mismas tensiones y por ello veamos precios más elevados en sus próximos lanzamientos”.

Sin embargo, la especialista acota el panorama y resalta la probabilidad de que los incrementos de precio sean selectivos en modelos premium o cambios en las configuraciones de almacenamiento y memoria, antes que un aumento generalizado en todos sus modelos.

Por lo tanto, prevé que la situación de aumentos de precios no representará un reto inmediato para la gestión de Ternus, ya que es un fenómeno que vive la industria entera. “Apple ha construido una marca de lujo tecnológico cuyos clientes suelen mostrar mayor resiliencia al incremento de precios que el resto de las marcas”, refiere Galván a Expansión, aunque igualmente observa una posibilidad de desaceleración en los ciclos de renovación.

Sergio Pulgarin, decano de la escuela de negocios del Tec de Monterrey, coincide en que a nivel de imagen este probable aumento de precio no afectará a la compañía, pues lo más valioso del iPhone, afirma, “es el ecosistema por encima del dispositivo”.

No obstante, es crítico respecto a la actualidad de crítico, ya que el ser una empresa valorada en 4.6 billones de dólares, afirma, “les da el colchón financiero suficiente para absorber el golpe en el corto plazo, el gran reto es la definición de sus estrategias, que no deberían de soportarse en los dispositivos”.

El rezago de la IA en Apple

Actualmente, existe una percepción generalizada en el mundo tecnológico de que Apple se retrasó en el lanzamiento de sus herramientas de Inteligencia Artificial y ese es otro de los retos que deberá abordar Ternus con el lanzamiento de una nueva versión de Apple Intelligence.

Pulgarin incluso lo define como una “realidad de mercado”, pues le costó mucho encontrar su espacio en la Economía de la IA, un problema que el experto en negocios detecta su origen en 2015, ya que desde entonces no generó la robustez de inversiones necesarias para esta época, lo cual provocó un rezago en la carrera.

Para Ternus, apunta Galván, “la IA será el desafío más importante en el inicio de su mandato. Si la logra integrar de forma útil, privada y transparente para el usuario, la narrativa podría cambiar rápidamente, pero si los avances continúan viéndose como tardíos o insuficientes, el mercado podría cuestionar la capacidad de Apple para liderar la siguiente etapa tecnológica”.

Desde el enfoque de Pulgarin, la apuesta de Ternus es “ambiciosa”, al consistir en lanzar la mejor versión de Siri AI junto a un presunto dispositivo plegable en el mismo trimestre, además de preparar unos supuestos AirPods con cámaras, lentes inteligentes y una pantalla doméstica con brazo robótico.