GoPro, de la crisis a la salvación: entrará al negocio de la IA para evitar su muerte

Actualmente, la fotónica es una de las promesas de la tecnología para solucionar el problema de energía de estas infraestructuras, pues si se llega a utilizar de forma masiva, sería posible transferir información a través de la luz entre los procesadores de un centro de datos, ya sean GPU, chips de memoria, de red o servidores.

De acuerdo con la organización europea PhotonDelta, que reúne a empresas e instituciones de investigación que desarrollan soluciones basadas en chips fotónicos, esta tecnología representa un cambio importante al esquema actual, pues ahora las señales eléctricas viajan a través de cobre, lo que limita su velocidad y aumenta los costos de energía.

Según datos de la firma de consultoría tecnológica Cambridge Consultants, la sustitución de los electrones por los fotones puede ofrecer una mejora de 10 veces en la eficiencia energética, además de un incremento de entre 10 y 500 veces en el ancho de banda de la informática tradicional.

Específicamente, Starman Optical se dedica a la fabricación de dispositivos que convierten esas señales eléctricas en pulsos de luz que transmiten datos a través de fibra óptica, un componente vital en la operación de los data centers.

¿Las cámaras GoPro van a desaparecer?

Precisamente lo que busca esta fusión es lo contrario. Si bien la marca comenzará a explorar nuevas verticales de negocio, las populares cámaras de acción no van a desaparecer y los usuarios no tendrán repercusión alguna.

Starman Optical pretende utilizar y aprovechar el conocimiento y la propiedad intelectual de GoPro en ópticas e imagen para construir un mayor campo de acción, que incluirá mercados de consumo, pero también industriales e incluso de seguridad nacional.

¿Qué pasó con GoPro para llegar a este punto?

GoPro siempre ha sido conocida como la inventora de las cámaras de acción y, durante años, ese negocio fue su sustento suficiente. Sin embargo, la competencia llegó con empresas como DJI e Insta360 que le robaron mercado.