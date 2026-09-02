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GoPro, de la crisis a la salvación: entrará al negocio de la IA para evitar su muerte

Starman Optical, una empresa de óptica y fotónica, llegó a un acuerdo de fusión con la popular marca de cámaras de acción por 285 millones de dólares.
mié 02 septiembre 2026 02:00 PM
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Primer plano de una cámara GoPro sobre el hombro de un usuarios, quien parece ser un ciclista de montaña.
Si bien la marca comenzará a explorar nuevas verticales de negocio, las populares cámaras de acción no van a desaparecer y los usuarios no tendrán repercusión alguna. (Foto: Cortesía GoPro.)

GoPro fue un referente de la industria de cámaras de videos . Su concepto de dispositivo de acción revolucionó el panorama, pero hacer siempre lo mismo no es una fórmula imbatible y por ello la empresa iniciará una etapa diferente a partir de la fusión con Starman Optical que le permitirá mantener la sostenibilidad de sus vertical de cámaras y también explorar nuevos negocios en la era de la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es el futuro de GoPro?

Starman Optical anunció que se hará con el 90% de la empresa a través de una operación valorada en 285 millones de dólares, una transacción que representa la supervivencia de su negocio de cámaras de acción, pero también el inicio de un camino hacia sectores como la óptica avanzada, la Inteligencia Artificial, así como usos comerciales y de defensa.

Antes de continuar, vale la pena identificar a qué se dedica Starman Optical, la cual es una empresa estadounidense especializada en óptica y fotónica, tecnologías de suma relevancia de los centros de datos de Inteligencia Artificial.

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Actualmente, la fotónica es una de las promesas de la tecnología para solucionar el problema de energía de estas infraestructuras, pues si se llega a utilizar de forma masiva, sería posible transferir información a través de la luz entre los procesadores de un centro de datos, ya sean GPU, chips de memoria, de red o servidores.

De acuerdo con la organización europea PhotonDelta, que reúne a empresas e instituciones de investigación que desarrollan soluciones basadas en chips fotónicos, esta tecnología representa un cambio importante al esquema actual, pues ahora las señales eléctricas viajan a través de cobre, lo que limita su velocidad y aumenta los costos de energía.

Según datos de la firma de consultoría tecnológica Cambridge Consultants, la sustitución de los electrones por los fotones puede ofrecer una mejora de 10 veces en la eficiencia energética, además de un incremento de entre 10 y 500 veces en el ancho de banda de la informática tradicional.

Específicamente, Starman Optical se dedica a la fabricación de dispositivos que convierten esas señales eléctricas en pulsos de luz que transmiten datos a través de fibra óptica, un componente vital en la operación de los data centers.

¿Las cámaras GoPro van a desaparecer?

Precisamente lo que busca esta fusión es lo contrario. Si bien la marca comenzará a explorar nuevas verticales de negocio, las populares cámaras de acción no van a desaparecer y los usuarios no tendrán repercusión alguna.

Starman Optical pretende utilizar y aprovechar el conocimiento y la propiedad intelectual de GoPro en ópticas e imagen para construir un mayor campo de acción, que incluirá mercados de consumo, pero también industriales e incluso de seguridad nacional.

¿Qué pasó con GoPro para llegar a este punto?

GoPro siempre ha sido conocida como la inventora de las cámaras de acción y, durante años, ese negocio fue su sustento suficiente. Sin embargo, la competencia llegó con empresas como DJI e Insta360 que le robaron mercado.

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En su mejor momento, la empresa alcanzó una valoración de 4,000 millones de dólares, luego de su debut en Bolsa en el 2014, pero desde entonces ha caído hasta el punto de perder cerca del 96% de su valor.

En julio de este año, la empresa recibió una advertencia del Nasdaq, debido a que sus acciones se ubicaron por debajo del precio mínimo de cotización de un dólar durante 30 sesiones consecutivas, un comportamiento que no se puede permitir una empresa en Bolsa.

Durante los últimos años, GoPro ha intentado sobreponerse a la situación por medio de diferentes estrategias, todas alrededor de sus cámaras de acción y posibles vías a su alrededor. Por ejemplo, lanzó Quik, una plataforma de edición para sus usuarios, cuyo modelo de negocio dependía de suscripciones mensuales.

Más recientemente, la empresa también se ha metido al negocio de los accesorios para los creadores de contenido a partir del lanzamiento de sus propios micrófonos miniatura o del mejoramiento de los lentes para sus cámaras de acción, con el objetivo de desmarcarse en términos de calidad de video.

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