GoPro, de la crisis a la salvación: entrará al negocio de la IA para evitar su muerte

GoPro fue un referente de la industria de cámaras de videos . Su concepto de dispositivo de acción revolucionó el panorama, pero hacer siempre lo mismo no es una fórmula imbatible y por ello la empresa iniciará una etapa diferente a partir de la fusión con Starman Optical que le permitirá mantener la sostenibilidad de sus vertical de cámaras y también explorar nuevos negocios en la era de la Inteligencia Artificial.
¿Cuál es el futuro de GoPro?
Starman Optical anunció que se hará con el 90% de la empresa a través de una operación valorada en 285 millones de dólares, una transacción que representa la supervivencia de su negocio de cámaras de acción, pero también el inicio de un camino hacia sectores como la óptica avanzada, la Inteligencia Artificial, así como usos comerciales y de defensa.
Antes de continuar, vale la pena identificar a qué se dedica Starman Optical, la cual es una empresa estadounidense especializada en óptica y fotónica, tecnologías de suma relevancia de los centros de datos de Inteligencia Artificial.