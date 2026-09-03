Asimismo, frente a las dudas sobre si las grabaciones de video de las cámaras de seguridad o las fotos familiares terminan alojadas en nubes públicas vulnerables, la firma garantiza un procesamiento y almacenamiento local en el dispositivo físico del usuario, lo cual dota al sistema de una alta confiabilidad operativa.
Un mini centro de datos no podía ser barato
Como parte de su estrategia de negocio para el resto de año, la empresa presentó lo los hubs centrales HA100 y HA100 Pro de Ugreen, así como una gama de productos de la familia AIoT, los cuales incluyen cámaras para interiores y exteriores, altavoces inteligentes y marcos digitales de papel electrónico diseñados para mostrar recuerdos familiares.
Por otra parte, para aquellos que demandan rendimiento y procesamiento inteligente en su ecosistema local, la empresa presentó "Master Agent", un dispositivo de última generación impulsado por chips de Nvidia Jetson T5000, que a diferencia de los comandos tradicionales que ejecutan acciones simples y directas, es capaz de comprender el contexto real del hogar, gestionar múltiples tareas y dispositivos en paralelo, reconocer los hábitos de la familia y anticipar sus necesidades diarias.
Este nivel de sofisticación en el procesamiento local representa un cambio importante en la forma en que las personas interactúan con la tecnología en sus espacios cotidianos, pues al transitar de interfaces manuales complejas hacia sistemas capaces de comprender la intención del usuario dentro de un contexto específico, el hogar inteligente se vuelve significativamente más intuitivo, permitiendo extraer mucho más valor de los dispositivos.
Sin embargo, el reto de este tipo de infraestructura es un asunto de precio. En el caso de los dispositivos HA100 y HA100 Pro, el costo es de 899 y 2,999 dólares, respectivamente, mientras que en el caso de Master Agent el precio es de 9,999 dólares y estarán disponibles a partir del próximo 27 de octubre.