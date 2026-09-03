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¿Adiós Google Drive y iCloud?: Tener un centro de datos en casa ya es posible

Aunque la mayoría de los usuarios siguen utilizando suscripciones de servicios en la nube para alojar su información, los servidores NAS cada vez tienen mayor relevancia y por ello Ugreen busca explotar este mercado.
jue 03 septiembre 2026 04:20 PM
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Familia sentada frente a un servidor HA 100, de Ugreen, que es capaz de alojar agentes de IA, así como toda la información de los miembros para convertirlos en recuerdos.
Un servidor NAS es un conjunto de discos duros privados conectados a internet que fungen como una nube personal apta para diferentes usos, desde los más básicos, como guardar fotos o respaldos de tus dispositivos, hasta alojar información altamente especializada para el entrenamiento de IA. (Foto: Generada con IA a partir de una imagen del servidor HA 100, de Ugreen.)

Boston, Estados Unidos. La mayoría de los usuarios digitales hoy en día tienen su información en la nube, pero ya es posible contar con un “mini centro de datos” en casa y utilizarlo, ya sea para objetivos especializados, como alojar agentes de inteligencia artificial, o bien para fines más comunes, como guardar todos tus recuerdos y tenerlos a tu disposición sin depender de la suscripción a una empresa.

De acuerdo con datos de GoodFirms , el 65.28% de las personas considera a la nube como su principal método de almacenamiento, con opciones como Google Drive, Dropbox, OneDrive y iCloud entre las favoritas debido a su comodidad y disponibilidad. Sin embargo, la necesidad de contar con datos locales para entrenar modelos de IA, así como las preocupaciones en torno a la privacidad de la información han impulsado el crecimiento de la industria de los dispositivos de almacenamiento en red (NAS, por sus siglas en inglés).

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¿Qué es un NAS y cómo puede convertirse en un data center en tu hogar?

En palabras sencillas, un servidor NAS es un conjunto de discos duros privados conectados a internet que fungen como una nube personal apta para diferentes usos, desde los más básicos, como guardar fotos o respaldos de tus dispositivos, hasta alojar información altamente especializada para el entrenamiento de IA , debido a que siempre está encendido y disponible en la red de los hogares.

En ese contexto, la empresa china Ugreen, conocida por vender accesorios para teléfonos, ahora busca transformar el negocio de almacenamiento en red en un canal para comercializar memoria local de alto rendimiento y crear la base para un ecosistema AIoT (Inteligencia Artificial de las Cosas) en el que cada agente de IA sea completamente privado.

Marshall Mao, director de ventas para Norteamérica de Ugreen, menciona a Expansión que al tener un dispositivo de almacenamiento físico en el hogar se habilita una plataforma de cómputo donde los usuarios pueden gestionar toda su información sin depender de servidores externos de terceros y convertirlo en el motor que alimente a sus asistentes digitales.

Es como si se tratara de tener un mini centro de datos para el hogar, solo que mientras las grandes corporaciones dependen de robustos infraestructuras para procesar flujos masivos de información de forma segura y centralizada, esta alternativa lo hará sin riesgo de filtraciones a compañías y permitirá coordinar la creciente cantidad de dispositivos inteligentes que todas las personas tienen en casa.

Los dispositivos de esta clase, apunta Mao, “están diseñados con una arquitectura local y distribuida”, es decir, “tus datos se quedan en tu propio sistema, tu privacidad permanece protegida y tú mantienes el control. En el futuro, esperamos que cada familia pueda tener un agente que conserve los momentos que más le importan”.

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Almacenamiento local como pilar de un ecosistema AIoT privado en el hogar inteligente

Por otra parte, los dispositivos NAS no tienen únicamente finalidades especializadas para ingenieros que quieren crear sus agentes de IA y que operan 24/7. También pueden convertirse en formas de proteger a las familias e incluso digitalizar recuerdos con todo aquello que pasa en el hogar.

Para Ugreen, estos centros de datos también son críticos en la digitalización de los hogares, pues permitirán una mayor conexión con cámaras de seguridad para que, en lugar de limitarlas a tareas pasivas de vigilancia que sobrescriben constantemente las grabaciones y eliminan momentos cotidianos, sean testigos del día a día familiar.

Es decir, la propuesta busca activar el valor de los datos inactivos que las familias acumulan con el tiempo, como fotos antiguas, grabaciones familiares y archivos personales que suelen quedar olvidados en discos duros o almacenamiento en la nube y vuelvan a cobrar vida gracias a capacidades de organización y búsqueda automatizada del sistema local.

Para Kris Wei, director de producto de Ugreen, este enfoque tiene la intención de que su tecnología no sea solo un mini centro de datos especializado, sino que también actúe como un guardián de los recuerdos de sus usuarios, generando incluso resúmenes en video de los mejores momentos familiares.

Dichas funciones las logra por medio de procesamiento de imágenes, reconocimiento facial, detección de objetos y mascotas, así como la comprensión del lenguaje natural para interactuar con los usuarios, todo lo cual se ejecuta de manera heterogénea combinando unidades centrales de procesamiento (CPU), procesadores gráficos (GPU) y aceleradores dedicados a IA (NPU).

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Asimismo, frente a las dudas sobre si las grabaciones de video de las cámaras de seguridad o las fotos familiares terminan alojadas en nubes públicas vulnerables, la firma garantiza un procesamiento y almacenamiento local en el dispositivo físico del usuario, lo cual dota al sistema de una alta confiabilidad operativa.

Un mini centro de datos no podía ser barato

Como parte de su estrategia de negocio para el resto de año, la empresa presentó lo los hubs centrales HA100 y HA100 Pro de Ugreen, así como una gama de productos de la familia AIoT, los cuales incluyen cámaras para interiores y exteriores, altavoces inteligentes y marcos digitales de papel electrónico diseñados para mostrar recuerdos familiares.

Por otra parte, para aquellos que demandan rendimiento y procesamiento inteligente en su ecosistema local, la empresa presentó "Master Agent", un dispositivo de última generación impulsado por chips de Nvidia Jetson T5000, que a diferencia de los comandos tradicionales que ejecutan acciones simples y directas, es capaz de comprender el contexto real del hogar, gestionar múltiples tareas y dispositivos en paralelo, reconocer los hábitos de la familia y anticipar sus necesidades diarias.

Este nivel de sofisticación en el procesamiento local representa un cambio importante en la forma en que las personas interactúan con la tecnología en sus espacios cotidianos, pues al transitar de interfaces manuales complejas hacia sistemas capaces de comprender la intención del usuario dentro de un contexto específico, el hogar inteligente se vuelve significativamente más intuitivo, permitiendo extraer mucho más valor de los dispositivos.

Sin embargo, el reto de este tipo de infraestructura es un asunto de precio. En el caso de los dispositivos HA100 y HA100 Pro, el costo es de 899 y 2,999 dólares, respectivamente, mientras que en el caso de Master Agent el precio es de 9,999 dólares y estarán disponibles a partir del próximo 27 de octubre.

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Inteligencia artificial

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