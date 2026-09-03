¿Qué es un NAS y cómo puede convertirse en un data center en tu hogar?

En palabras sencillas, un servidor NAS es un conjunto de discos duros privados conectados a internet que fungen como una nube personal apta para diferentes usos, desde los más básicos, como guardar fotos o respaldos de tus dispositivos, hasta alojar información altamente especializada para el entrenamiento de IA , debido a que siempre está encendido y disponible en la red de los hogares.

En ese contexto, la empresa china Ugreen, conocida por vender accesorios para teléfonos, ahora busca transformar el negocio de almacenamiento en red en un canal para comercializar memoria local de alto rendimiento y crear la base para un ecosistema AIoT (Inteligencia Artificial de las Cosas) en el que cada agente de IA sea completamente privado.

Marshall Mao, director de ventas para Norteamérica de Ugreen, menciona a Expansión que al tener un dispositivo de almacenamiento físico en el hogar se habilita una plataforma de cómputo donde los usuarios pueden gestionar toda su información sin depender de servidores externos de terceros y convertirlo en el motor que alimente a sus asistentes digitales.

Es como si se tratara de tener un mini centro de datos para el hogar, solo que mientras las grandes corporaciones dependen de robustos infraestructuras para procesar flujos masivos de información de forma segura y centralizada, esta alternativa lo hará sin riesgo de filtraciones a compañías y permitirá coordinar la creciente cantidad de dispositivos inteligentes que todas las personas tienen en casa.

Los dispositivos de esta clase, apunta Mao, “están diseñados con una arquitectura local y distribuida”, es decir, “tus datos se quedan en tu propio sistema, tu privacidad permanece protegida y tú mantienes el control. En el futuro, esperamos que cada familia pueda tener un agente que conserve los momentos que más le importan”.