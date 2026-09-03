Bajo el esquema que actualmente anuncia la compañía, el conductor recibe un sueldo base fijo semanal de 2,205 pesos, que puede complementarse con hasta 4,086 pesos semanales adicionales dependiendo del cumplimiento de turnos y métricas. En el caso de algunos turnos nocturnos, existen además apoyos y bonos adicionales.

En total, explicó el conductor a Expansión, un trabajador bajo este modelo puede aspirar a percibir entre 12,000 y 16,000 pesos mensuales, dependiendo de bonificaciones por desempeño, permanencia y apoyos por turnos especiales.

Pero el atractivo del modelo no está únicamente en el ingreso. Al tratarse de un empleo formal, Vemo ofrece prestaciones como IMSS, Infonavit, Afore, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional desde un inicio. La empresa también proporciona el vehículo eléctrico y se hace cargo de su mantenimiento y de los costos de operación relacionados con la unidad.

La seguridad es otro de los elementos que Vemo utiliza para diferenciar su esquema. La compañía señala que sus vehículos cuentan con seguro para plataformas de movilidad y que la cobertura aplica mientras el conductor se encuentre laborando. Además, dispone de un centro de atención a siniestros y monitoreo 24/7. En caso de robo, el equipo de soporte puede intervenir para localizar el vehículo, contactar a las autoridades y avisar a la aseguradora.

“Sé de compañeros que como Uber tradicional ganan más, pero creo que la tranquilidad de mi sueldo asegurado y el acompañamiento de la empresa valen más para mí y por eso prefiero trabajar acá”, relata el conductor.

La otra cara de la moneda

Ese conjunto de prestaciones explica por qué el sueldo fijo es un elemento relevante para el conductor entrevistado. Pero también establece una segunda parte del modelo, pues aunque existe un salario garantizado, obtener los ingresos variables implica cumplir con objetivos relacionados con la operación en la plataforma.

“Lo que sí nos dicen es que hay que sacar cierta cantidad de viajes, o sea, debes cumplir metas para ganar más, pero muchas veces no se puede. ¿Por qué? Porque nos atora el tráfico, nos atora el tiempo de trayecto”, explica el operador.

Ahí comienza una de las particularidades de trabajar para Vemo y, al mismo tiempo, operar mediante una plataforma como Uber, pues el conductor tiene un ingreso base que no depende exclusivamente de cada viaje, pero una parte de su remuneración sí está vinculada a su desempeño en la aplicación.