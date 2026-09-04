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¿Qué le pasa a tu celular al estar enchufado? Estos cargadores te dan todos los detalles

Anker presentó en IFA 2026 las soluciones que buscan cambiar la forma en que cargamos nuestros dispositivos, con reconocimiento inteligente, gestión de temperatura y datos en tiempo real.
vie 04 septiembre 2026 03:00 PM
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Vista general de los cargadores de nueva generación de Anker que presentó en IFA, Berlín, 2026.
La compañía presentó seis nuevas soluciones que llevan esta idea a distintos escenarios: carga inalámbrica, laptops, escritorio y viajes. (Foto: Selene Ramírez)

Berlín, Alemania. Durante años, la innovación en cargadores se ha medido principalmente en watts y velocidad. Anker quiere cambiar esa lógica con su nueva generación de productos de carga presentada en IFA 2026, la cual incorpora inteligencia para reconocer los dispositivos conectados, administrar la energía y la temperatura y mostrar al usuario qué está ocurriendo mientras carga.

La compañía presentó seis nuevas soluciones que llevan esta idea a distintos escenarios: carga inalámbrica, laptops, escritorio y viajes. Aunque cada producto tiene una función diferente, comparten una apuesta en la que el cargador comienza a tomar decisiones sobre cómo entregar energía.

El cargador que sabe qué dispositivo tiene conectado

Uno de los ejemplos más claros es el Anker Laptop Charger Pro (120F). El cargador puede reconocer el dispositivo conectado y asociarlo con una curva de carga adecuada, en lugar de utilizar exactamente el mismo comportamiento para cualquier computadora.

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Con hasta 100 W de carga GaN (una tecnología que permite que los cargadores sean más pequeños y eficientes al manejar mayores niveles de potencia), el equipo incorpora modos como Auto Fast Charge y Care Mode. Este último administra los límites de carga para priorizar el cuidado de la batería.

Una pantalla integrada muestra datos como potencia, estado de carga, temperatura e información del dispositivo, mientras que un software para escritorio permite consultar controles de administración y tendencias relacionadas con la salud de la batería.

Además, el cargador admite actualizaciones de firmware vía OTA, lo que permite ampliar posteriormente su compatibilidad con nuevos dispositivos y protocolos.

La inteligencia de la nueva generación de carga de Anker no se limita a reconocer qué dispositivo está conectado. También busca resolver uno de los principales problemas de la carga inalámbrica de alta velocidad: el calor.

El Anker MagGo Power Bank 2 Pro (110R) ofrece carga inalámbrica magnética Qi2 de hasta 25 W y utiliza un sistema de gestión térmica activa basado en un algoritmo de control mediante ventilador, conductos de aire duales y un sistema de dispersión térmica con grafeno, que mantiene la temperatura por debajo de los 36 °C durante la carga, según la empresa.

El dispositivo incorpora además una pantalla que permite consultar en tiempo real la potencia, temperatura, nivel de batería y tiempo restante. Su batería integrada es de 10,000 mAh y tiene un peso aproximado de 320 gramos.

La misma lógica aparece en la Anker MagStand Charging Station (1504), una estación 3 en 1 que combina carga inalámbrica Qi2 de hasta 25 W, un cable USB-C retráctil y un puerto USB-C adicional.

Su sistema SnapCool utiliza enfriamiento activo para ayudar a disipar el calor generado durante la carga inalámbrica. También incorpora Care Mode, que reconoce el teléfono conectado y adapta la curva de carga para sesiones prolongadas, como las que ocurren durante la noche.

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Ver lo que antes ocurría “a ciegas”

Otro cambio está en la cantidad de información que Anker pone frente al usuario. El Anker Desktop USB-C Hub (210C) integra una pantalla TFT que muestra datos que normalmente permanecen ocultos dentro de un accesorio: potencia de carga, velocidad de transmisión, temperatura, ocupación de puertos y estado de conexión.

El objetivo es dar visibilidad a lo que sucede detrás de los cables, especialmente en escritorios con múltiples dispositivos, pues está adaptado para equipos de alto desempeño, con soporte para tasas de actualización de hasta 240 Hz en configuraciones compatibles, incluyendo un monitor 4K a 144 Hz o 2K a 240 Hz, además de configuraciones de doble pantalla.

Una estación para llevar seis dispositivos

Para quienes necesitan alimentar varios equipos al mismo tiempo, Anker presentó la Nano Charging Station (6-in-1, 150W, Compact). Cuenta con cuatro puertos USB-C y dos USB-A, con capacidad para alimentar hasta seis dispositivos simultáneamente y entregar hasta 150 W de potencia total.

Su sistema PowerIQ 4.0 distribuye dinámicamente la energía disponible entre los dispositivos conectados, aumentando o reduciendo la entrega conforme cambian las necesidades de cada equipo.

Los puertos USB-C1 y USB-C2 pueden entregar hasta 100 W para laptops compatibles. Su formato compacto y cable integrado están pensados para utilizarse tanto en un escritorio como en hoteles, aeropuertos y otros espacios durante un viaje.

La estación también incorpora ActiveShield 4.0, que monitorea la temperatura y suma un sistema de seguridad de siete capas.

De cargar más rápido a cargar de forma más inteligente

Reconocer el dispositivo, elegir una curva de carga, administrar la temperatura, distribuir dinámicamente la energía y mostrar información en tiempo real son funciones que convierten al cargador en una pieza más activa dentro del ecosistema tecnológico.

La estrategia coincide con el cambio de marca anunciado por Anker durante IFA 2026: la compañía busca integrar progresivamente sus distintas categorías bajo una misma marca y construir un ecosistema que abarque desde carga y audio hasta hogar inteligente, robótica y bienestar.

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