¿Qué le pasa a tu celular al estar enchufado? Estos cargadores te dan todos los detalles

Con hasta 100 W de carga GaN (una tecnología que permite que los cargadores sean más pequeños y eficientes al manejar mayores niveles de potencia), el equipo incorpora modos como Auto Fast Charge y Care Mode. Este último administra los límites de carga para priorizar el cuidado de la batería.

Una pantalla integrada muestra datos como potencia, estado de carga, temperatura e información del dispositivo, mientras que un software para escritorio permite consultar controles de administración y tendencias relacionadas con la salud de la batería.

Además, el cargador admite actualizaciones de firmware vía OTA, lo que permite ampliar posteriormente su compatibilidad con nuevos dispositivos y protocolos.

La inteligencia de la nueva generación de carga de Anker no se limita a reconocer qué dispositivo está conectado. También busca resolver uno de los principales problemas de la carga inalámbrica de alta velocidad: el calor.

El Anker MagGo Power Bank 2 Pro (110R) ofrece carga inalámbrica magnética Qi2 de hasta 25 W y utiliza un sistema de gestión térmica activa basado en un algoritmo de control mediante ventilador, conductos de aire duales y un sistema de dispersión térmica con grafeno, que mantiene la temperatura por debajo de los 36 °C durante la carga, según la empresa.

El dispositivo incorpora además una pantalla que permite consultar en tiempo real la potencia, temperatura, nivel de batería y tiempo restante. Su batería integrada es de 10,000 mAh y tiene un peso aproximado de 320 gramos.

La misma lógica aparece en la Anker MagStand Charging Station (1504), una estación 3 en 1 que combina carga inalámbrica Qi2 de hasta 25 W, un cable USB-C retráctil y un puerto USB-C adicional.

Su sistema SnapCool utiliza enfriamiento activo para ayudar a disipar el calor generado durante la carga inalámbrica. También incorpora Care Mode, que reconoce el teléfono conectado y adapta la curva de carga para sesiones prolongadas, como las que ocurren durante la noche.