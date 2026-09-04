¿Qué le pasa a tu celular al estar enchufado? Estos cargadores te dan todos los detalles

Ver lo que antes ocurría “a ciegas”
Otro cambio está en la cantidad de información que Anker pone frente al usuario. El Anker Desktop USB-C Hub (210C) integra una pantalla TFT que muestra datos que normalmente permanecen ocultos dentro de un accesorio: potencia de carga, velocidad de transmisión, temperatura, ocupación de puertos y estado de conexión.
El objetivo es dar visibilidad a lo que sucede detrás de los cables, especialmente en escritorios con múltiples dispositivos, pues está adaptado para equipos de alto desempeño, con soporte para tasas de actualización de hasta 240 Hz en configuraciones compatibles, incluyendo un monitor 4K a 144 Hz o 2K a 240 Hz, además de configuraciones de doble pantalla.
Una estación para llevar seis dispositivos
Para quienes necesitan alimentar varios equipos al mismo tiempo, Anker presentó la Nano Charging Station (6-in-1, 150W, Compact). Cuenta con cuatro puertos USB-C y dos USB-A, con capacidad para alimentar hasta seis dispositivos simultáneamente y entregar hasta 150 W de potencia total.
Su sistema PowerIQ 4.0 distribuye dinámicamente la energía disponible entre los dispositivos conectados, aumentando o reduciendo la entrega conforme cambian las necesidades de cada equipo.
Los puertos USB-C1 y USB-C2 pueden entregar hasta 100 W para laptops compatibles. Su formato compacto y cable integrado están pensados para utilizarse tanto en un escritorio como en hoteles, aeropuertos y otros espacios durante un viaje.
La estación también incorpora ActiveShield 4.0, que monitorea la temperatura y suma un sistema de seguridad de siete capas.
De cargar más rápido a cargar de forma más inteligente
Reconocer el dispositivo, elegir una curva de carga, administrar la temperatura, distribuir dinámicamente la energía y mostrar información en tiempo real son funciones que convierten al cargador en una pieza más activa dentro del ecosistema tecnológico.
La estrategia coincide con el cambio de marca anunciado por Anker durante IFA 2026: la compañía busca integrar progresivamente sus distintas categorías bajo una misma marca y construir un ecosistema que abarque desde carga y audio hasta hogar inteligente, robótica y bienestar.