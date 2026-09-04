Los cargadores con agua son la nueva solución para que tu teléfono no se sobrecaliente al conectarlo

Boston, Estados Unidos - Para quien crea que no se puede innovar en un segmento tan rudimentario como la carga de los teléfonos celulares, que le pregunte a China cómo hacerlo. El gigante asiático es uno de los mercados más avanzados y así lo demuestran empresas como Ugreen, que acaba de lanzar una nueva familia de dispositivos de carga inalámbrica cuyo principal valor para los usuarios es el cuidado de la salud de sus teléfonos.
Aunque puede parecer un mercado de nicho, la industria mundial de cargadores se valoró en 37,760 millones de dólares en el 2025 y se espera que este año alcance los 40,790 millones de dólares con una tasa compuesta del 8%, según cifras de Fortune Business Insights.
Estas cifras se entiende al tener en cuenta que el rendimiento y la capacidad de la batería del teléfono es uno de los cinco elementos más importantes para que el usuario decida comprar o cambiar su equipo, según cifras de The CIU.
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Carga inalámbrica de celulares con refrigeración líquida
En el mundo de la tecnología, el concepto de refrigeración líquida es común en segmentos especializados, como el cómputo de alto rendimiento, donde se utiliza para evitar la avería de los equipos, y ahora es algo que también está llegando a los accesorios de teléfonos.
En este sentido, Ugreen presentó su nueva familia de carga inalámbrica MagFlow, diseñada para enfrentar el aumento de temperatura durante la carga rápida por medio de innovaciones inspiradas, precisamente, en los sistemas de enfriamiento de vehículos y computadoras.
Comúnmente, a medida que aumentan las velocidades de transferencia de energía, el calor generado suele activar los mecanismos de protección térmica interna de los teléfonos, lo que ralentiza el proceso de carga y puede dañar la vida útil de la batería.
Para atender este problema, Ugreen lanzó MagFlow Pro, una batería magnética de de 10,000 mAh, tecnología Qi2 y 25 W de potencia, equipada con un sistema de refrigeración líquida activa.
Esto quiere decir que cuenta con un sistema de enfriamiento impulsado por una microbomba de circulación activa que disipa el calor de los componentes críticos. Este sistema se complementa con una cámara de vapor de cobre y una estructura de cuerpo dividido para minimizar el calor acumulado.
En su diseño visual incorpora una ventana trasera transparente que permite observar el refrigerante circular en tiempo real mientras trabaja. Soporta carga rápida inalámbrica Qi2 de 25W, que en pruebas de laboratorio logró cargar un iPhone al 50% en solo 40 minutos. Además, reduce las temperaturas hasta en 18 grados y el aumento de temperatura hasta en un 44%.
También cuenta con una pantalla inteligente que muestra en tiempo real la potencia de carga, el nivel de batería restante, los ciclos de la batería y el estado del líquido refrigerante.
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Por otra parte, la empresa también lanzó MagFlow Pro 3 en 1, un dispositivo diseñado específicamente para su uso estacionario en el escritorio. Combina la refrigeración termoeléctrica activa (TEC) con un sistema de flujo de aire para lograr un enfriamiento aún más potente. Esto evita la acumulación de calor al realizar cargas de alta velocidad.
Soporta carga rápida inalámbrica Qi2 de 25W. De acuerdo con las pruebas del fabricante, este sistema reduce de manera drástica las temperaturas pico del teléfono y mantiene la superficie de carga magnética fría.
Por último, Ugreen presentó un cargador portátil 2 en 1, optimizado para quienes necesitan viajar ligeros. Posee un diseño plegable sumamente versátil. Cuando está desplegado, ofrece una estación de carga inalámbrica para teléfono y Apple Watch; al plegarse, funciona como un soporte que permite al usuario ver contenido o realizar videollamadas mientras el dispositivo se recarga.