Los cargadores con agua son la nueva solución para que tu teléfono no se sobrecaliente al conectarlo

Carga inalámbrica de celulares con refrigeración líquida

En el mundo de la tecnología , el concepto de refrigeración líquida es común en segmentos especializados, como el cómputo de alto rendimiento, donde se utiliza para evitar la avería de los equipos, y ahora es algo que también está llegando a los accesorios de teléfonos.

En este sentido, Ugreen presentó su nueva familia de carga inalámbrica MagFlow, diseñada para enfrentar el aumento de temperatura durante la carga rápida por medio de innovaciones inspiradas, precisamente, en los sistemas de enfriamiento de vehículos y computadoras.

La MagFlow Pro es la primera batería de carga magnética con refrigeración líquida del mundo. (Foto: Fernando Guarneros)



Comúnmente, a medida que aumentan las velocidades de transferencia de energía, el calor generado suele activar los mecanismos de protección térmica interna de los teléfonos, lo que ralentiza el proceso de carga y puede dañar la vida útil de la batería.

Para atender este problema, Ugreen lanzó MagFlow Pro, una batería magnética de de 10,000 mAh, tecnología Qi2 y 25 W de potencia, equipada con un sistema de refrigeración líquida activa.

Esto quiere decir que cuenta con un sistema de enfriamiento impulsado por una microbomba de circulación activa que disipa el calor de los componentes críticos. Este sistema se complementa con una cámara de vapor de cobre y una estructura de cuerpo dividido para minimizar el calor acumulado.

En su diseño visual incorpora una ventana trasera transparente que permite observar el refrigerante circular en tiempo real mientras trabaja. Soporta carga rápida inalámbrica Qi2 de 25W, que en pruebas de laboratorio logró cargar un iPhone al 50% en solo 40 minutos. Además, reduce las temperaturas hasta en 18 grados y el aumento de temperatura hasta en un 44%.

También cuenta con una pantalla inteligente que muestra en tiempo real la potencia de carga, el nivel de batería restante, los ciclos de la batería y el estado del líquido refrigerante.