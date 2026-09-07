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“La AGI ha llegado”: Jensen Huang desata el debate tras el lanzamiento de Astra

El CEO de Nvidia aseguró que la IA general ya llegó con el nuevo modelo de OpenAI, pero el investigador Gary Marcus cuestionó la afirmación y pidió evidencia que demuestre que Astra realmente alcanzó ese nivel.
lun 07 septiembre 2026 12:17 PM
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Jensen Huang sentado con los brazos abiertos durante una conferencia.
Jensen Huang, CEO de Nvidia, aseguró que la inteligencia artificial general (AGI) “ha llegado” tras el lanzamiento de Astra, el nuevo modelo de OpenAI. (Foto: MATT RAMEY/AFP)

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró que la inteligencia artificial general (AGI) finalmente llegó tras el lanzamiento de GPT-6 Astra, el nuevo modelo de OpenAI que lleva a ChatGPT hacia una mayor autonomía para realizar tareas complejas.

Huang felicitó a través de su cuenta de X al equipo detrás de ChatGPT por el lanzamiento de Astra y acompañó y afirmó que “AGI ha llegado”. La declaración abrió un nuevo debate en la industria sobre si los avances de los modelos actuales son suficientes para hablar de inteligencia artificial general.

El término AGI se utiliza para describir sistemas capaces de realizar una amplia variedad de tareas intelectuales con capacidades comparables o superiores a las humanas, en lugar de estar especializados en una actividad concreta.

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En este caso, Huang no presentó una definición específica ni evidencia adicional para respaldar su afirmación. De hecho, investigadores como Gary Marcus cuestionaron públicamente que el anuncio permita concluir que la AGI ya fue alcanzada. Marcus es científico cognitivo, profesor emérito de la Universidad de Nueva York y uno de los críticos más conocidos del desarrollo actual de la IA generativa.

Marcus señaló en su blog que declarar que la AGI llegó sin establecer primero qué se entiende por ese concepto “enturbia” el debate. Además, sostuvo que Astra todavía queda por debajo de las definiciones convencionales de AGI, pues aunque el modelo muestra avances importantes en algunas áreas, como la programación, todavía no existe evidencia de que haya alcanzado de manera general las capacidades necesarias para considerarlo una inteligencia artificial de propósito general.

El investigador también puso en duda que algunos de los resultados obtenidos por Astra en pruebas de referencia sean suficientes para demostrar la llegada de la AGI. En particular, recordó que obtener buenos resultados en determinados benchmarks no equivale por sí solo a demostrar que un sistema puede desenvolverse de manera general en las capacidades que se esperan de una inteligencia comparable a la humana.

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¿Qué tiene de diferente GPT-6 Astra?

OpenAI presentó GPT-6 Astra el 3 de septiembre como su modelo más avanzado hasta ahora. La compañía destaca mejoras en programación, investigación, uso de computadoras, navegación web, ciberseguridad, ciencia y tareas profesionales complejas.

Una de las diferencias más importantes frente a los modelos tradicionales de ChatGPT está en su capacidad para ejecutar trabajos de principio a fin. Astra puede crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones siguiendo instrucciones y plantillas, además de adaptarse cuando el usuario cambia los requisitos durante el proceso.

Esto significa que el modelo no está pensado únicamente para responder una pregunta o generar un texto. Puede participar en flujos de trabajo que requieren varios pasos, tomar decisiones dentro de una tarea y utilizar herramientas para completar el objetivo.

OpenAI reporta, por ejemplo, una puntuación de 98% en FrontierMath Tier 4 y de 99.9% en ARC-AGI-3, además de un resultado de 100% en ExploitBench. La empresa también asegura que Astra establece un nuevo nivel en el uso de computadoras y navegadores para trabajos profesionales.

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Una IA que puede encontrar fallas de seguridad

Las capacidades de Astra también explican por qué su lanzamiento estuvo acompañado de mayores medidas de seguridad.

OpenAI clasificó al modelo en el nivel “Crítico” de capacidad de ciberseguridad dentro de su Preparedness Framework. De acuerdo con la compañía, con las herramientas y accesos adecuados, Astra puede encontrar vulnerabilidades de seguridad que antes no eran conocidas y desarrollar formas de explotarlas sin que una persona tenga que guiar cada paso.

Por ello, OpenAI reforzó los mecanismos de monitoreo y protección alrededor del modelo. Astra cuenta con monitoreo adicional para detectar situaciones en las que un agente pueda interpretar incorrectamente las instrucciones y, en determinados casos, una conversación puede pausarse para que una persona revise lo que está ocurriendo.

Antes del lanzamiento, OpenAI ya había advertido que las capacidades de Astra en codificación y ciberseguridad representaban un posible cambio de nivel en los riesgos asociados con modelos cada vez más autónomos.

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Nvidia Inteligencia artificial ChatGPT

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