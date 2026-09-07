En este caso, Huang no presentó una definición específica ni evidencia adicional para respaldar su afirmación. De hecho, investigadores como Gary Marcus cuestionaron públicamente que el anuncio permita concluir que la AGI ya fue alcanzada. Marcus es científico cognitivo, profesor emérito de la Universidad de Nueva York y uno de los críticos más conocidos del desarrollo actual de la IA generativa.

Marcus señaló en su blog que declarar que la AGI llegó sin establecer primero qué se entiende por ese concepto “enturbia” el debate. Además, sostuvo que Astra todavía queda por debajo de las definiciones convencionales de AGI, pues aunque el modelo muestra avances importantes en algunas áreas, como la programación, todavía no existe evidencia de que haya alcanzado de manera general las capacidades necesarias para considerarlo una inteligencia artificial de propósito general.

El investigador también puso en duda que algunos de los resultados obtenidos por Astra en pruebas de referencia sean suficientes para demostrar la llegada de la AGI. En particular, recordó que obtener buenos resultados en determinados benchmarks no equivale por sí solo a demostrar que un sistema puede desenvolverse de manera general en las capacidades que se esperan de una inteligencia comparable a la humana.





¿Qué tiene de diferente GPT-6 Astra?

OpenAI presentó GPT-6 Astra el 3 de septiembre como su modelo más avanzado hasta ahora. La compañía destaca mejoras en programación, investigación, uso de computadoras, navegación web, ciberseguridad, ciencia y tareas profesionales complejas.

Una de las diferencias más importantes frente a los modelos tradicionales de ChatGPT está en su capacidad para ejecutar trabajos de principio a fin. Astra puede crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones siguiendo instrucciones y plantillas, además de adaptarse cuando el usuario cambia los requisitos durante el proceso.

Esto significa que el modelo no está pensado únicamente para responder una pregunta o generar un texto. Puede participar en flujos de trabajo que requieren varios pasos, tomar decisiones dentro de una tarea y utilizar herramientas para completar el objetivo.

OpenAI reporta, por ejemplo, una puntuación de 98% en FrontierMath Tier 4 y de 99.9% en ARC-AGI-3, además de un resultado de 100% en ExploitBench. La empresa también asegura que Astra establece un nuevo nivel en el uso de computadoras y navegadores para trabajos profesionales.

