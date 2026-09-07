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Nvidia toca la puerta de Sheinbaum: proyectos en Pemex y supercomputadora Coatlicue en la agenda del gobierno

La compañía más valiosa del mundo ve a México como un mercado de oportunidad a través del codiseño de Coatlicue y la incorporación de su software en la extracción de petróleo.
lun 07 septiembre 2026 05:55 AM
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Gente y robots caminando por el booth de Nvidia en una convención de tecnología en China. De fondo, el logo de la empresa.
Según las previsiones del Gobierno Federal, se espera que Coatlicue esté equipada con 14,480 de GPU, requerirá una inversión de 6,000 millones de pesos y se prevé esté lista en enero de 2028. (Kevin Frayer/Getty Images)

Jensen Huang, CEO de Nvidia , sabe de la importancia que tiene México para su empresa. “Las supercomputadoras de Inteligencia Artificial de Nvidia se construyen en México”, dijo en un video que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartió en redes sociales. “Espero con entusiasmo poder visitar y ayudar a impulsar al país hacia la era de la IA”, complementó. Sin embargo, la frase no son palabras vacías, pues detrás de ellas hay importantes proyectos que muestran la relevancia de la nación para la empresa más valiosa del mundo.

De acuerdo con Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise para Latinoamérica, Nvidia tiene una estrecha relación con México a través de dos iniciativas. La primera es la supercomputadora Coatlicue , la cual, según declaraciones del gobierno de Claudia Sheinbaum, será la computadora pública más potente de la región para impulsar IA y procesamiento masivo de datos.

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Al respecto, Aguiar confirma en entrevista con Expansión que ya trabaja con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en el codiseño de Coatlicue y la posterior provisión de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) que le permitan funcionar.

Según las previsiones del Gobierno Federal, se espera que Coatlicue esté equipada con 14,480 de GPU, requerirá una inversión de 6,000 millones de pesos y se prevé esté lista en enero de 2028. En este sentido, Aguiar menciona que sostienen reuniones entre ambas partes para que Nvidia analice las necesidades de infraestructura y, entonces, realizar los pedidos de las unidades informáticas.

Asimismo, destaca que en dichos encuentros, la empresa capacita a los investigadores mexicanos mediante talleres técnicos que se dan de manera simultánea sobre temas como cómputo de alto rendimiento y generar especialistas aptos para el uso del nuevo sistema físico.

Nvidia quiere incidir en Pemex

Pemex es otro de los intereses mutuos entre gobierno y Nvidia, ya que la empresa busca incorporar su software de Inteligencia Artificial para la localización de yacimientos de petróleo en aguas profundas y áreas subterráneas, un modelo que ya han adaptado otras petroleras como Petrobras, en Brasil.

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Otros ejemplos que también han utilizado el modelo informático de Nvidia alrededor del mundo son Shell, Exxon, BP, Chevron e incluso Aramco, la empresa de petróleo estatal de Arabia Saudita con las que genera simulaciones que aceleran hasta en un 60% los procesos de exploración, pues ayuda a decidir en dónde y cómo iniciar el proceso, realiza mapeos sísmicos de la zona y eficientiza los tiempos de extracción.

Desde la perspectiva de Aguiar, Pemex tiene el mismo potencial que la brasileña, y aunque hasta el momento no se ha logrado concretar dicho proyecto, su enfoque es de mantener la colaboración con la estatal en el futuro.

De hecho, Nvidia no ha dejado atrás su apuesta por las empresas mexicanas. El año pasado, la empresa CIPRE Holding anunció una inversión de 1,000 millones de dólares para la construcción de un centro de datos en el estado de Nuevo León que se compondrá de tecnología de Nvidia.

En ese entonces, Aguiar explicó que Nvidia sería la encargada de vender la infraestructura en hardware y software para sacar adelante los proyectos. Asimismo, destacó que aportarán con conocimiento a través de talleres para que los jóvenes se especialicen en el manejo de las tecnologías y poder aprovechar dichos centros de datos.

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Nvidia Inteligencia artificial Pemex

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