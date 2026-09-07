Nvidia toca la puerta de Sheinbaum: proyectos en Pemex y supercomputadora Coatlicue en la agenda del gobierno

Jensen Huang, CEO de Nvidia , sabe de la importancia que tiene México para su empresa. “Las supercomputadoras de Inteligencia Artificial de Nvidia se construyen en México”, dijo en un video que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartió en redes sociales. “Espero con entusiasmo poder visitar y ayudar a impulsar al país hacia la era de la IA”, complementó. Sin embargo, la frase no son palabras vacías, pues detrás de ellas hay importantes proyectos que muestran la relevancia de la nación para la empresa más valiosa del mundo.
De acuerdo con Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise para Latinoamérica, Nvidia tiene una estrecha relación con México a través de dos iniciativas. La primera es la supercomputadora Coatlicue , la cual, según declaraciones del gobierno de Claudia Sheinbaum, será la computadora pública más potente de la región para impulsar IA y procesamiento masivo de datos.