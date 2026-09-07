Nvidia toca la puerta de Sheinbaum: proyectos en Pemex y supercomputadora Coatlicue en la agenda del gobierno

Otros ejemplos que también han utilizado el modelo informático de Nvidia alrededor del mundo son Shell, Exxon, BP, Chevron e incluso Aramco, la empresa de petróleo estatal de Arabia Saudita con las que genera simulaciones que aceleran hasta en un 60% los procesos de exploración, pues ayuda a decidir en dónde y cómo iniciar el proceso, realiza mapeos sísmicos de la zona y eficientiza los tiempos de extracción.

Desde la perspectiva de Aguiar, Pemex tiene el mismo potencial que la brasileña, y aunque hasta el momento no se ha logrado concretar dicho proyecto, su enfoque es de mantener la colaboración con la estatal en el futuro.

De hecho, Nvidia no ha dejado atrás su apuesta por las empresas mexicanas. El año pasado, la empresa CIPRE Holding anunció una inversión de 1,000 millones de dólares para la construcción de un centro de datos en el estado de Nuevo León que se compondrá de tecnología de Nvidia.

En ese entonces, Aguiar explicó que Nvidia sería la encargada de vender la infraestructura en hardware y software para sacar adelante los proyectos. Asimismo, destacó que aportarán con conocimiento a través de talleres para que los jóvenes se especialicen en el manejo de las tecnologías y poder aprovechar dichos centros de datos.