Nvidia superó los desafíos comerciales en el continente asiático durante el último año y consolidó una estructura financiera fuerte, a partir de reducir su dependencia de este mercado gracias a su rápida penetración en otras regiones.
"Ya no dependemos de China”: Ni Huawei logra frenar el imperio de Nvidia
Aunque las restricciones comerciales del gobierno de Estados Unidos limitaron el flujo de tecnología hacia el territorio chino, este bloqueo no afectó los números de la firma tecnológica debido a la fuerte demanda global de procesadores y las ventas en China representaron únicamente el 1% de los ingresos totales de la compañía, según cifras del reporte financiero.
En este contexto, Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise en Latinoamérica, minimiza el impacto de los rivales asiáticos, especialmente de Huawei, que es el principal fabricante de semiconductores de IA en China: "Nosotros ya no dependemos de China desde hace tres trimestres; ya no estamos calculando eso en nuestra mente”, comenta en entrevista con Expansión.
Asimismo, resalta que la tecnología de Huawei posee una naturaleza más bien política en la carrera por la IA contra Estados Unidos, por lo que las corporaciones internacionales todavía no lo ven como una opción viable y prefieren el ecosistema de hardware y software de Nvidia.
Este enfoque no es único de Aguiar y proviene desde el liderazgo de Nvidia , pues el CEO de la empresa, Jensen Huang aceptó desde hace unos meses que ya entregaron el negocio de chips de IA a los competidores locales.
”La demanda en China es bastante grande”, dijo Huang. “Huawei es muy fuerte. Ellos tuvieron un año récord. Probablemente tendrán un año extraordinario por venir, y su ecosistema local de empresas de chips lo están haciendo bastante bien, porque hemos evacuado ese país. Realmente les hemos concedido , en gran medida, ese mercado”.
China, de representar una cuarta parte de Nvidia a no ser significativo
En algún momento, cuando Nvidia todavía tenía presencia ahí, el mercado chino representó al menos una cuarta parte de los ingresos en centros de datos para la empresa, por lo que la frase de Huang muestra la perspectiva tan tajante y deja ver el efecto que han tenido las regulaciones del gobierno tanto de Biden como de Trump en los últimos años.
A pesar de ello, Nvidia registró un crecimiento del 106% en sus ingresos generales en comparación con el periodo anterior, un incremento financiero que ratifica el dominio de la corporación en el sector de la informática. En específico, el negocio de centros de datos registró ventas por valor de 89,000 millones de dólares, es decir, un aumento anual del 117%, demostrando que esta es la vertical más importante de la compañía, representando el 92% de sus ingresos.
Te puede interesar:
"Lo que demostramos a través de este resultado es que la IA sigue subiendo en muchas corporaciones, la continúan adoptando como parte de su modelo de negocio", afirma Aguiar respecto a las empresas globales que generan una demanda de procesadores, la cual supera el ritmo actual de fabricación.
Asimismo, rechaza los temores sobre las inversiones circulares con laboratorios de desarrollo tecnológico. "Para nosotros es simplemente la oportunidad de estar construyendo este ecosistema”, apunta sobre las inversiones estratégicas con socios tecnológicos para consolidar su posición en el mercado global y permitir la creación de proyectos conjuntos en otros países del mundo.
China, en camino a la autosuficiencia
En medio de la competencia entre Estados Unidos y China, el gigante asiático sigue avanzando a un ritmo constante, señala el especialista en semiconductores y autor del libro Chips y poder, Emilio García, quien agrega que este camino hacia la autosuficiencia comenzó en 2015 y ahora “parece estar a punto de culminar”.
Si bien apunta que los ingresos globales del sector de chips de IA desde China no supera el 6%, Goldman Sachs contrasta este dato con el hecho de que el volumen de autosuficiencia de circuitos integrados alcanzó el 70% en junio de 2026, frente al 38% en 2010.
“El avance se da no solo en las arquitecturas maduras”, apunta García. “La reducción de esta brecha se ha conseguido con gigantescas inversiones, que seguirán creciendo a un ritmo de dos dígitos anualmente hasta finales de la década, alcanzando los 82,000 millones de dólares en 2030”.
Uno de los elementos diferenciadores en este sentido, concluye el especialista, será la capacidad de generar su propio equipo de fabricación de obleas, el cual se prevé alcance los 53,000 millones de dólares en 2027, al tiempo que las empresas locales representen el 38% del valor en 2028 frente al 26% que registraron el año pasado.