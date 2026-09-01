"Ya no dependemos de China”: Ni Huawei logra frenar el imperio de Nvidia

Aunque las restricciones comerciales del gobierno de Estados Unidos limitaron el flujo de tecnología hacia el territorio chino, este bloqueo no afectó los números de la firma tecnológica debido a la fuerte demanda global de procesadores y las ventas en China representaron únicamente el 1% de los ingresos totales de la compañía, según cifras del reporte financiero.

En este contexto, Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise en Latinoamérica, minimiza el impacto de los rivales asiáticos, especialmente de Huawei, que es el principal fabricante de semiconductores de IA en China: "Nosotros ya no dependemos de China desde hace tres trimestres; ya no estamos calculando eso en nuestra mente”, comenta en entrevista con Expansión.

Asimismo, resalta que la tecnología de Huawei posee una naturaleza más bien política en la carrera por la IA contra Estados Unidos, por lo que las corporaciones internacionales todavía no lo ven como una opción viable y prefieren el ecosistema de hardware y software de Nvidia.

Este enfoque no es único de Aguiar y proviene desde el liderazgo de Nvidia , pues el CEO de la empresa, Jensen Huang aceptó desde hace unos meses que ya entregaron el negocio de chips de IA a los competidores locales.

”La demanda en China es bastante grande”, dijo Huang. “Huawei es muy fuerte. Ellos tuvieron un año récord. Probablemente tendrán un año extraordinario por venir, y su ecosistema local de empresas de chips lo están haciendo bastante bien, porque hemos evacuado ese país. Realmente les hemos concedido , en gran medida, ese mercado”.

China, de representar una cuarta parte de Nvidia a no ser significativo

En algún momento, cuando Nvidia todavía tenía presencia ahí, el mercado chino representó al menos una cuarta parte de los ingresos en centros de datos para la empresa, por lo que la frase de Huang muestra la perspectiva tan tajante y deja ver el efecto que han tenido las regulaciones del gobierno tanto de Biden como de Trump en los últimos años.