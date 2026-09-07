Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

iPhone 18: se prevé el aumento de precio más alto en la historia de Apple

La crisis de memoria RAM y de almacenamiento pegará también a Apple. Conoce cuál será el impacto que tendrá el consumidor final.
lun 07 septiembre 2026 02:00 PM
Añadir Expansión en Google
Persona parada frente a una estantería de Apple eligiendo accesorios para iPhone en una tienda de la marca en Manhattan, Nueva York.
Los aumentos de precio ya afectaron a diferentes verticales de Apple. La división de computadoras, por ejemplo, fue la primera en recibir un alza en su costo (Spencer Platt/Getty Images)

Este miércoles se llevará a cabo el Apple Event , donde se prevé que la empresa muestre su nueva familia de dispositivos. Sin embargo, los usuarios no recibirán las mejores noticias, ya que se prevé un aumento en el costo de sus iPhone nuevos, debido a los incrementos en la RAM y la memoria de almacenamiento.

¿Por qué se prevé un aumento de precios en el iPhone?

Los aumentos de precio ya afectaron a diferentes verticales de Apple. La división de computadoras, por ejemplo, fue la primera en recibir un alza en su costo para el cliente final, y la empresa aceptó que se trata de una situación muy difícil de evitar.

“La industria de la electrónica de consumo se enfrenta a un desafío sin precedentes. La rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento”, dijo la empresa en un comunicado. “Nunca habíamos visto un incremento tan grande y tan rápido en el precio de un componente”.

Publicidad

En ese momento, en vez de dar certezas respecto a los costos de los demás equipos, la compañía ahora liderada por John Ternus, dejó la puerta abierta para otras posibles alzas de precio. “Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”.

Asimismo, incluso el propio Tim Cook, entonces director ejecutivo de Apple, aceptó que la subida de precios de sus productos era “inevitable” si querían mantener su margen bruto de ganancias, y eso es lo que precisamente se espera en este evento.

El iPhone podría subir más de 200 dólares

Según cifras de TechInsights, una plataforma de análisis de tecnología de consumo a partir de ingeniería inversa, el precio de los próximos iPhone 18 Pro, el tope de gama de la compañía, tendría que aumentar alrededor de 270 dólares para mantener sus márgenes brutos actuales.

Esto se debe a que el precio de la RAM pasaría de 29 a 145 dólares y en el caso del espacio de almacenamiento, el aumento pasa de 13 a 51 dólares. Si bien estos componentes sumarían solo 170 dólares al costo de producción del iPhone, Apple debe añadir 100 dólares extra para proteger las ganancias de Apple.

“Para los consumidores, el iPhone 18 Pro costará más en su lanzamiento o vendrá con mayor capacidad de almacenamiento base para mitigar el impacto”, escribió en su análisis Wayne Lam, director de servicio de componentes inalámbricos en TechInsights. “La forma en que Apple lo presente será tan importante como la decisión en sí”.

Aunque el alza de precios que prevé TechInsights es importante, el analista de IDC, Francisco Jerónico, previó en una nota de análisis que el impacto será de, más bien, unos 100 dólares en las versiones Pro y Pro Max del iPhone, pero los dispositivos de gama de entrada no tendrán modificaciones.

Publicidad

¿Cuánto costó el iPhone 17 en su lanzamiento?

La familia de los iPhone 17 también se presentó el 9 de septiembre, pero de 2025, y estos fueron sus precios iniciales:

iPhone 17: 799 dólares o 19,999 pesos mexicanos.

iPhone Air: 999 dólares o 25,999 pesos mexicanos.

iPhone 17 Pro: 1,099 dólares o 28,499 pesos mexicanos.

iPhone 17 Pro Max: 1,199 dólares o 30,999 pesos mexicanos.

¿Cuándo será el Apple Event 2026 y cómo verlo?

La presentación comenzará a las 10:00 horas del Pacífico (PT), es decir, a las 11:00 horas de la Ciudad de México, y podrá seguirse en línea a través de apple.com o en el canal de YouTube de la empresa.

Se espera que este año, Apple lance un nuevo teléfono plegable, subiéndose a una tendencia en donde ya se encuentran empresas como Samsung, Huawei, Opp e incluso Xiaomi. Asimismo, se prevén equipos para el hogar, como Apple TV, y una nueva generación de Apple Watch.

Publicidad

Tags

Apple Inc IPhone

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad