En ese momento, en vez de dar certezas respecto a los costos de los demás equipos, la compañía ahora liderada por John Ternus, dejó la puerta abierta para otras posibles alzas de precio. “Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”.

Asimismo, incluso el propio Tim Cook, entonces director ejecutivo de Apple, aceptó que la subida de precios de sus productos era “inevitable” si querían mantener su margen bruto de ganancias, y eso es lo que precisamente se espera en este evento.

El iPhone podría subir más de 200 dólares

Según cifras de TechInsights, una plataforma de análisis de tecnología de consumo a partir de ingeniería inversa, el precio de los próximos iPhone 18 Pro, el tope de gama de la compañía, tendría que aumentar alrededor de 270 dólares para mantener sus márgenes brutos actuales.

Esto se debe a que el precio de la RAM pasaría de 29 a 145 dólares y en el caso del espacio de almacenamiento, el aumento pasa de 13 a 51 dólares. Si bien estos componentes sumarían solo 170 dólares al costo de producción del iPhone, Apple debe añadir 100 dólares extra para proteger las ganancias de Apple.

“Para los consumidores, el iPhone 18 Pro costará más en su lanzamiento o vendrá con mayor capacidad de almacenamiento base para mitigar el impacto”, escribió en su análisis Wayne Lam, director de servicio de componentes inalámbricos en TechInsights. “La forma en que Apple lo presente será tan importante como la decisión en sí”.

Aunque el alza de precios que prevé TechInsights es importante, el analista de IDC, Francisco Jerónico, previó en una nota de análisis que el impacto será de, más bien, unos 100 dólares en las versiones Pro y Pro Max del iPhone, pero los dispositivos de gama de entrada no tendrán modificaciones.