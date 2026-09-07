Este miércoles se llevará a cabo el Apple Event , donde se prevé que la empresa muestre su nueva familia de dispositivos. Sin embargo, los usuarios no recibirán las mejores noticias, ya que se prevé un aumento en el costo de sus iPhone nuevos, debido a los incrementos en la RAM y la memoria de almacenamiento.
¿Por qué se prevé un aumento de precios en el iPhone?
Los aumentos de precio ya afectaron a diferentes verticales de Apple. La división de computadoras, por ejemplo, fue la primera en recibir un alza en su costo para el cliente final, y la empresa aceptó que se trata de una situación muy difícil de evitar.
“La industria de la electrónica de consumo se enfrenta a un desafío sin precedentes. La rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento”, dijo la empresa en un comunicado. “Nunca habíamos visto un incremento tan grande y tan rápido en el precio de un componente”.