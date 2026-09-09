No todo fue iPhone: Apple también presentó nuevos AirPods y relojes

Sin embargo, eso no fue lo único en este sector, pues la empresa presentó una segunda versión de los audífonos con estuche de carga inalámbrica y controles táctiles para el volumen por 3,299 pesos.

Las características del Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4

En el caso de los wearables para la salud, la marca mostró las nuevas versiones de Apple Watch: Series 12 y Ultra 4, con los cuales buscan ofrecer funciones para el cuidado del bienestar de las personas y el estado físico.

En el caso del Apple Watch Series 12 sus nuevas características ofrecen mediciones de frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) de mayor frecuencia, que impulsan un conjunto mejorado de funciones de salud y estado físico, incluido un nuevo puntaje de preparación.

De acuerdo con Apple, el dispositivo se rediseño para tener LED más grandes y hacer una mejor monitorización de las métricas. De hecho, la empresa afirma que mide la frecuencia cardiaca cada cinco segundos durante todo el día.

Por otra parte, el Apple Watch Ultra, además de las características de medición de frecuencia cardiaca, se trata de un dispositivo con una batería de hasta 45 horas y GPS integrado para mayor precisión durante los entrenamientos.

Los precios del Apple Watch Series 12 inician en 8,999 pesos, mientras que el Watch Ultra 4 será de 19,999 pesos. Ahora está disponibles en preventa y llegarán al mercado el próximo 18 de septiembre.