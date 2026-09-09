No todo fue iPhone: Apple también presentó nuevos AirPods y relojes

Aunque todas las miradas se las robó el iPhone Duo y el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max , Apple también presentó una serie de novedades importantes en su ecosistema de wearables, entre los que destacan nuevos audífonos de entrada y una nueva gama de relojes inteligentes.
Todos los detalles de los nuevos AirPods 5
Los nuevos AirPods 5 incluyen mejores funciones de cancelación activa de ruido que elimina hasta en un 50% el ruido externo en comparación con la versión anterior, así como mejor calidad sonora y transparencia dinámica, es decir, cambia en relación a cómo se modifica el contexto del usuario.
Esta generación también tendrá compatibilidad con las funciones de Apple Intelligence, incluyendo la traducción en tiempo real, así como integración con la nueva versión de Siri, todo por un precio de 2,999 pesos, el mismo que la versión pasada.