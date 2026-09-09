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Apple Intelligence llega a los iPhone, pero varios quedan fuera; ¿tu equipo seguirá recibiendo actualizaciones?

Con la llegada de un nuevo integrante de la familia iPhone, también llegan novedades a Apple Intelligence.
mié 09 septiembre 2026 01:09 PM
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Parte posterior del iPhone 15.
Los modelos posteriores al iPhone 15 mantendrán las funciones de Apple Intelligence. (Ming Yeung/Getty Images)

Este miércoles 9 de septiembre fue un día especial para Apple, pues presentó el nuevo iPhone 18 y el plegable iPhone Duo, así como otros productos de nueva generación como los AirPods 5.

Dentro de los anuncios de los nuevos productos de la firma estadounidense también destaca la presentación de iOS 27, el nuevo sistema operativo de la marca, así como las nuevas implementaciones de su modelo de inteligencia artificial, Apple Intelligence, que se implementarán en los nuevos modelos de iPhone, AirPods y Apple Watch.

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¿Qué pasará con los modelos anteriores de iPhone y Apple Intelligence?

Aunque Apple Intelligence sigue evolucionando, con especificaciones diseñadas para los nuevos dispositivos de la marca, como la gama del iPhone 18, las actualizaciones seguirán llegando a modelos anteriores.

Vale la pena mencionar que las herramientas y actualizaciones de Apple Intelligence están disponibles solo para determinados modelos, de acuerdo con información revelada por la propia compañía.

Los modelos de iPhone 14 y anteriores no cuentan con actualizaciones de Apple Intelligence, aunque pueden seguir recibiendo actualizaciones de software para que el equipo siga funcionando con normalidad como lo hacen hasta ahora.

Esto se relaciona directamente con el tipo de chip incluido en dichos modelos: A15 Bionic y anteriores. Apple Intelligence comenzó a implementarse a partir de los modelos con chip A17 Pro.

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Dispositivos Apple que cuentan con soporte de Apple Intelligence

De acuerdo con información oficial de Apple, estos son los modelos que mantendrán el soporte de Apple Intelligence con la llegada del iPhone 18.

- iPhone 17 Pro Max (A19 Pro).

- iPhone 17 Pro (A19 Pro).

- iPhone Air (A19 Pro).

- iPhone 17 (A19).

- iPhone 17e (A19).

- iPhone 16 Pro Max (A18 Pro).

- iPhone 16 Pro (A18 Pro).

- iPhone 16 Plus (A18).

- iPhone 16 (A18).

- iPhone 16e (A18).

- iPhone 15 Pro Max (A17 Pro).

Además, Apple Intelligence también está disponible en modelos de iPad con chip M1 y posteriores, MacBook Neo, MacBook Air y Pro con chips M1 y posteriores, así como iMac, Mac Mini y Mac Studio con chip M1 y posteriores.

Sede de Apple en Cupertino, California.
Apple presentó sus nuevos dispositivos en su sede de Cupertino, California. (Benjamin Fanjoy/Getty Images)

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Las novedades de Apple en 2026

El Apple Event 2026 quedó marcado por el lanzamiento del esperado iPhone Duo , el primer dispositivo plegable de la compañía estadounidense, que destaca con su pantalla de gran tamaño.

De esta forma, Apple busca competir con marcas que llevan tiempo en el segmento de los dispositivos plegables, como Samsung, Motorola y Google.

El nuevo iPhone Duo se venderá por un precio inicial de 1,999 dólares en Estados Unidos, y se espera que en las próximas horas se hagan oficiales los precios para el mercado mexicano.

Además del iPhone Duo, también se presetó la nueva gama del iPhone 18, los nuevos AirPods 5 y el Apple Watch Series 12.

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