Apple Intelligence llega a los iPhone, pero varios quedan fuera; ¿tu equipo seguirá recibiendo actualizaciones?

¿Qué pasará con los modelos anteriores de iPhone y Apple Intelligence?

Aunque Apple Intelligence sigue evolucionando, con especificaciones diseñadas para los nuevos dispositivos de la marca, como la gama del iPhone 18, las actualizaciones seguirán llegando a modelos anteriores.

Vale la pena mencionar que las herramientas y actualizaciones de Apple Intelligence están disponibles solo para determinados modelos, de acuerdo con información revelada por la propia compañía.

Los modelos de iPhone 14 y anteriores no cuentan con actualizaciones de Apple Intelligence, aunque pueden seguir recibiendo actualizaciones de software para que el equipo siga funcionando con normalidad como lo hacen hasta ahora.

Esto se relaciona directamente con el tipo de chip incluido en dichos modelos: A15 Bionic y anteriores. Apple Intelligence comenzó a implementarse a partir de los modelos con chip A17 Pro.