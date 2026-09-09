Apple Intelligence llega a los iPhone, pero varios quedan fuera; ¿tu equipo seguirá recibiendo actualizaciones?

Este miércoles 9 de septiembre fue un día especial para Apple, pues presentó el nuevo iPhone 18 y el plegable iPhone Duo, así como otros productos de nueva generación como los AirPods 5.
Dentro de los anuncios de los nuevos productos de la firma estadounidense también destaca la presentación de iOS 27, el nuevo sistema operativo de la marca, así como las nuevas implementaciones de su modelo de inteligencia artificial, Apple Intelligence, que se implementarán en los nuevos modelos de iPhone, AirPods y Apple Watch.