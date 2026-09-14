El negocio de la IA que ‘acabará con la humanidad’ ya genera empresas de más de 4,600 mdd

La empresa que creará la IA que no necesita humanos

El objetivo de alcanzar una IA que no necesite de los humanos es claro. La empresa que va más avanzada en este fin es Recursive Superintelligence, una startup especializada en este sector y si bien apenas tiene siete meses de vida y menos de 30 empleados en sus sedes de San Francisco y Londres, en mayo levantó más de 650 millones de dólares en una ronda donde participaron Nvidia, AMD y Google, así como fondos de inversión, que la situaron su valor en más de 4,650 millones de dólares.

Detrás de ella se encuentran algunas de las mentes más brillantes del mundo de la IA. Su principal fundador es Richard Socher, quien trabajó como jefe de investigación de IA en Salesforce y también fue CEO de la startup You.com , pero no es el único.

Entre sus cofundadores destacan los exempleados de OpenAI Josh Tobin, Jeff Clune y Tim Shi, además del exMeta Yuandong Tian e investigadores especialistas en el desarrollo de IA abierta, que implica la construcción de sistemas de software que pueden funcionar durante días, meses o incluso años en busca de objetivos definidos por los investigadores.

Además, la empresa también tiene en sus filas a Peter Norvig, quien pasó 25 años como director de investigación en Google y es coautor del libro Artificial Intelligence: A Modern Approach, uno de los textos más utilizados en universidades para abordar el tema. Asimismo, cada miembro tiene un historial de contribuciones relevantes en papers o en conferencias especializadas.

¿Por qué una empresa sin producto es tan prometedora?

Aunque Recursive SuperIntelligence no tiene productos disponibles en el mercado, su panorama es tan favorable porque una vez que se alcance la automejora recursiva, apunta Jasjeet Sekhon, director de estrategia de Google DeepMind, el ritmo de mejora de las capacidades de la IA podría pasar de "iteraciones que a los humanos les llevan décadas" a "semanas o incluso días".