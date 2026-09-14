El negocio de la IA que ‘acabará con la humanidad’ ya genera empresas de más de 4,600 mdd

El temor alrededor de la Inteligencia Artificial hoy en día no es que sea más inteligente que los humanos, sino que deje de necesitar a los humanos para lograrlo. Este fenómeno tiene un nombre: automejora recursiva y ya es una de las verticales de negocio más importantes en la industria de la IA actual, pues cuenta con el potencial de generar empresas multimillonarias en cuestión de meses.
De acuerdo con el doctor Miguel González Mendoza, profesor investigador en IA , Machine Learning y Deep Learning del Tec de Monterrey, este fenómeno ocurre cuando un sistema de inteligencia artificial alcanza la capacidad de participar significativamente en el diseño, entrenamiento y optimización de la siguiente generación de sistemas de IA, es decir que puede construir una generación completamente nueva de modelos desde cero sin la intervención frecuente de científicos humanos.