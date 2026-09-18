Los modelos chinos de IA generan 10 veces menos ingresos que los de OpenAI y Anthropic

El análisis de Rhodium Group, elaborado por Endeavour Tian y Logan Wright, estudia tanto los ingresos como las formas en que las empresas chinas están financiando la expansión de su infraestructura de inteligencia artificial. Su conclusión es que el sector chino enfrenta una combinación de fuertes necesidades de inversión, bajos ingresos en relación con sus pares estadounidenses y una dependencia importante del financiamiento mediante acciones.

Una brecha de ingresos que sigue siendo amplia

De acuerdo con la investigación de Rhodium, OpenAI registra alrededor de 40,000 millones de dólares en ingresos anuales y Anthropic unos 65,000 millones. Es decir, entre ambas compañías estadounidenses suman aproximadamente 105,000 millones de dólares, casi 10 veces lo que generan los modelos chinos en conjunto.

ByteDance, que opera modelos y productos de IA, aparece con un ingreso anual estimado de 4,000 millones de dólares, mientras Alibaba alcanza unos 2,400 millones. Zhipu AI llegó a unos 1,600 millones de dólares en agosto, según Rhodium, después de multiplicar por 20 sus ingresos anuales desde enero.

Las cifras deben leerse como una fotografía de un mercado que todavía está creciendo. Rhodium utiliza el ingreso anual como una aproximación para medir los ingresos recurrentes de compañías de rápido crecimiento y advierte que esta métrica tiene limitaciones.





¿Por qué generan menos dinero?

Una de las razones está en la forma en que China ha decidido competir en IA, pues varios de sus laboratorios impulsan modelos abiertos, lo que permite que otras empresas los descarguen y ejecuten con su propia infraestructura.

Rhodium señala que Moonshot y Alibaba están intentando cambiar esta dinámica mediante acuerdos para compartir ingresos con grandes usuarios de sus modelos abiertos. Moonshot, por ejemplo, ha conversado con Microsoft, Amazon y Google sobre este tipo de acuerdos.

Otro factor es que los modelos chinos tienen un costo estimado de entre 0.04 y 0.50 dólares por tarea, mientras que los modelos de Claude, de Anthropic, rondan entre 2 y 4 dólares por tarea. Los modelos GPT de gama alta se encuentran entre 1 y 2 dólares, de acuerdo con datos de Artificial Analysis citados por Rhodium.

