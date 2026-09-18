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Los modelos chinos de IA generan 10 veces menos ingresos que los de OpenAI y Anthropic

Los principales modelos de inteligencia artificial chinos generan en conjunto alrededor de 10,700 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, frente a los más de 100,000 millones que suman OpenAI y Anthropic.
vie 18 septiembre 2026 11:00 AM
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Pantalla de un celular con aplicaciones de IA chinas y estadounidenses.
Entre los factores que ponen en desventaja para la IA chinoa frente a la estadounidense, está su precio y facilidad de los usuarios para utilizar sus modelos abiertos. (Foto: Robert Way/Getty Images)

China ha conseguido posicionarse como uno de los principales competidores de Estados Unidos en inteligencia artificial, pero todavía existe una brecha importante entre la capacidad de sus modelos y el dinero que consiguen generar con ellos.

Los principales modelos de IA desarrollados en China acumulan unos 10,700 millones de dólares en ingresos anuales, de acuerdo con un análisis de Rhodium Group publicado el 17 de septiembre. Esa cifra equivale a cerca de 10% de los ingresos recurrentes que, según las estimaciones utilizadas por la firma, generan OpenAI y Anthropic en conjunto.

La diferencia resulta llamativa porque empresas como DeepSeek, Moonshot, MiniMax y Zhipu AI han ganado visibilidad internacional por sus modelos y por una estrategia que, en algunos casos, apuesta por ofrecer sistemas abiertos y servicios de IA a precios considerablemente menores que los de sus rivales estadounidenses.

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El análisis de Rhodium Group, elaborado por Endeavour Tian y Logan Wright, estudia tanto los ingresos como las formas en que las empresas chinas están financiando la expansión de su infraestructura de inteligencia artificial. Su conclusión es que el sector chino enfrenta una combinación de fuertes necesidades de inversión, bajos ingresos en relación con sus pares estadounidenses y una dependencia importante del financiamiento mediante acciones.

Una brecha de ingresos que sigue siendo amplia

De acuerdo con la investigación de Rhodium, OpenAI registra alrededor de 40,000 millones de dólares en ingresos anuales y Anthropic unos 65,000 millones. Es decir, entre ambas compañías estadounidenses suman aproximadamente 105,000 millones de dólares, casi 10 veces lo que generan los modelos chinos en conjunto.

ByteDance, que opera modelos y productos de IA, aparece con un ingreso anual estimado de 4,000 millones de dólares, mientras Alibaba alcanza unos 2,400 millones. Zhipu AI llegó a unos 1,600 millones de dólares en agosto, según Rhodium, después de multiplicar por 20 sus ingresos anuales desde enero.

Las cifras deben leerse como una fotografía de un mercado que todavía está creciendo. Rhodium utiliza el ingreso anual como una aproximación para medir los ingresos recurrentes de compañías de rápido crecimiento y advierte que esta métrica tiene limitaciones.

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¿Por qué generan menos dinero?

Una de las razones está en la forma en que China ha decidido competir en IA, pues varios de sus laboratorios impulsan modelos abiertos, lo que permite que otras empresas los descarguen y ejecuten con su propia infraestructura.

Rhodium señala que Moonshot y Alibaba están intentando cambiar esta dinámica mediante acuerdos para compartir ingresos con grandes usuarios de sus modelos abiertos. Moonshot, por ejemplo, ha conversado con Microsoft, Amazon y Google sobre este tipo de acuerdos.

Otro factor es que los modelos chinos tienen un costo estimado de entre 0.04 y 0.50 dólares por tarea, mientras que los modelos de Claude, de Anthropic, rondan entre 2 y 4 dólares por tarea. Los modelos GPT de gama alta se encuentran entre 1 y 2 dólares, de acuerdo con datos de Artificial Analysis citados por Rhodium.

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Esto puede ayudar a los modelos chinos a ganar adopción, pero dificulta que cada usuario se traduzca en el mismo nivel de ingresos.

El reporte también identifica factores estructurales, como una menor disposición de los clientes chinos a pagar por software y servicios en la nube, una fuerte competencia de precios y la disponibilidad de modelos abiertos. Todo esto presiona los márgenes de las empresas.

DeepSeek es un caso particular, Rhodium estima que su servicio de API llegó a un margen bruto de 83% en julio, un nivel cercano al de Anthropic, a pesar de sus precios más bajos. Sin embargo, a nivel de compañía, sus márgenes son mucho menores. El reporte estima que DeepSeek tenía un margen bruto de alrededor de 45%, frente a aproximadamente 65% para Anthropic.

La brecha de ingresos ocurre mientras China incrementa de forma acelerada su inversión en infraestructura.

Rhodium estima que el gasto de capital relacionado con IA de las empresas chinas analizadas aumentará 103% este año, hasta alcanzar 932,000 millones de yuanes, equivalentes a unos 139,000 millones de dólares.

Aunque se trata de un salto importante, todavía representa una fracción del gasto estadounidense. Rhodium estima que las inversiones estadounidenses en centros de datos llegarán a unos 800,000 millones de dólares este año.

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Inteligencia artificial OpenAI DeepSeek China Estados Unidos

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