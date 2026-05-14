"La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos", dijo Xi, de acuerdo con declaraciones publicadas por los medios estatales chinos. "Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", añadió durante la reunión, que duró unas dos horas y 15 minutos.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo más tarde que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no había cambiado, pero advirtió que sería "un terrible error" que China tomara Taiwán por la fuerza.

La cuestión de Taiwán ha sido uno de los asuntos más delicados durante años. Aunque Estados Unidos solo reconoce a China, existe una ley que le obliga a suministrar armas a Taiwán para que pueda defenderse.

China ha prometido tomar el control de Taiwán y no descarta recurrir a la fuerza para lograrlo, en un contexto de creciente presión militar sobre la isla en los últimos años.

Tras los comentarios de Xi el jueves, Taipéi calificó a China como el "único riesgo" para la paz regional e insistió en que "la parte estadounidense ha reafirmado repetidamente su apoyo claro y firme" a ese territorio.

La historia de la relación entre China y Taiwán

Los primeros pobladores de Taiwán fueron tribus austronesias, seguidas por colonos chinos en el siglo III d.C. y tras ser administrada por la dinastía Qing, Taiwán fue cedida a Japón después de la Primera Guerra Sino-Japonesa.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Taiwán fue ocupada por la República de China (ROC), que se estableció con el apoyo de sus aliados, Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo, tras la derrota del Kuomintang en la guerra civil china (1945-1949), el Partido Nacionalista Chino (Kuomintang) se retiró a Taiwán en 1949, donde estableció un gobierno independiente —y autoritario— hasta 1980.

Desde entonces, China ha considerado a Taiwán como una provincia rebelde, y la República Popular China (RPC) no ha renunciado al uso de la fuerza para lograr la reunificación.