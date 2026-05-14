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Internacional

Taiwán, la principal razón de disputa entre Estados Unidos y China

El presidente de China, Xi Jinping, advirtió a Estados Unidos que el estatus de la isla puede provocar un conflicto entre ambas potencias.
jue 14 mayo 2026 01:11 PM
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Estados Unidos solo reconoce a China, pero existe una ley que le obliga a suministrar armas a Taiwán para que pueda defenderse. (FOTO: AFP)

Taiwán es desde 1949 el asunto más grave de la relación entre Estados Unidos y China, país que reclama la posesión de esta isla. A pesar de otros conflictos de gravedad, como la guerra en Irán o las diputas comerciales, el estatus de este territorio estuvo nuevamente en el centro de la conversación que ambos líderes sostuvieron en Beijing este jueves.

El presidente de China, Xi Jinping, advirtió a su par estadounidense, Donald Trump, que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambos países a un “conflicto”.

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"La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos", dijo Xi, de acuerdo con declaraciones publicadas por los medios estatales chinos. "Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", añadió durante la reunión, que duró unas dos horas y 15 minutos.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo más tarde que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no había cambiado, pero advirtió que sería "un terrible error" que China tomara Taiwán por la fuerza.

La cuestión de Taiwán ha sido uno de los asuntos más delicados durante años. Aunque Estados Unidos solo reconoce a China, existe una ley que le obliga a suministrar armas a Taiwán para que pueda defenderse.

China ha prometido tomar el control de Taiwán y no descarta recurrir a la fuerza para lograrlo, en un contexto de creciente presión militar sobre la isla en los últimos años.

Tras los comentarios de Xi el jueves, Taipéi calificó a China como el "único riesgo" para la paz regional e insistió en que "la parte estadounidense ha reafirmado repetidamente su apoyo claro y firme" a ese territorio.

La historia de la relación entre China y Taiwán

Los primeros pobladores de Taiwán fueron tribus austronesias, seguidas por colonos chinos en el siglo III d.C. y tras ser administrada por la dinastía Qing, Taiwán fue cedida a Japón después de la Primera Guerra Sino-Japonesa.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Taiwán fue ocupada por la República de China (ROC), que se estableció con el apoyo de sus aliados, Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo, tras la derrota del Kuomintang en la guerra civil china (1945-1949), el Partido Nacionalista Chino (Kuomintang) se retiró a Taiwán en 1949, donde estableció un gobierno independiente —y autoritario— hasta 1980.

Desde entonces, China ha considerado a Taiwán como una provincia rebelde, y la República Popular China (RPC) no ha renunciado al uso de la fuerza para lograr la reunificación.

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Estados Unidos, el principal aliado de Taiwán

El 5 de octubre de 1971, China reemplazó a Taiwán en la ONU y ocupa un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la institución.

En 1979, Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció a Beijing, pero el Congreso estadounidense mantuvo el suministro de armas a Taiwán para su autodefensa.

Antes de eso, Estados Unidos reconocía a Taiwán como el gobierno de China. El único presidente que visitó alguna vez el país fue Dwight D. Eisenhower, quien se reunió con Chian Kai-shek en Taipéi en 1960.

Estados Unidos y casi toda la comunidad internacional adoptan la política de "una sola China", que excluye las relaciones diplomáticas simultáneas con Beijing y Taipéi. Sin embargo, Washington aún es el principal aliado de Taiwán y su primer proveedor de material militar.

Trump y Taiwán

La actual política de Estados Unidos implica apoyo al gobierno autónomo taiwanés al tiempo que reconoce a Beijing por encima de Taipéi y se opone a una declaración formal de independencia de parte de Taiwán o una toma por la fuerza de parte de China.

Durante la presidencia de Donald Trump, la relación entre Taiwán y Estados Unidos ha experimentado cambios significativos, marcados por una mezcla de apoyo militar sin precedentes y una retórica transaccional que generó incertidumbre sobre la estabilidad a largo plazo.

Bajo su administración, se consolidó un consenso bipartidista de que Taiwán debe ser visto como un socio importante por derecho propio, y no simplemente como un aspecto problemático de las relaciones entre Estados Unidos y China, de acuerdo con un artículo del Council of Foreign Relations.

Trump aprobó en 2025 la mayor venta de armas de la historia de Estados Unidos a la isla, lo que ha provocado tensiones con Beijing. El presidente estadounidense dijo el lunes, previo a su partida hacia China, que hablaría con Xi sobre el tema.

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"Voy a tener esa conversación con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos", dijo en referencia al intercambio armamentístico. "Este es uno de los muchos temas de los que vamos a hablar", insistió Trump a periodistas antes de viajar esta semana a China.

En virtud de las llamadas "Seis Garantías" de 1982, un pilar clave de la política estadounidense sobre Taiwán, Estados Unidos declaró que no "consultaría" con Beijing sobre las ventas de armas a la isla.

"La oposición de China a la venta de armas por parte de Estados Unidos a la región china de Taiwán es coherente y clara", afirmó este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

A pesar de su reputación como "halcón" frente a China, Trump mostró una actitud altamente transaccional, priorizando temas económicos y de comercio.

El mandatario “ve el apoyo de Estados Unidos a aliados como Taiwán como un regalo que les da, uno que a menudo no vale la pena. Si puede lograr una victoria concreta para sí mismo hoy intercambiando el apoyo a Taiwán mañana, bien podría estar dispuesto a hacerlo”, escribió Andrew Gawthorpe, profesor de Historia y Estudios Internacionales, Universidad de Leiden, en un artículo para The Conversation.

Trump pareció restar importancia a la idea de que China intente apoderarse de Taiwán ahora que Washington está centrado en Medio Oriente tras unirse a Israel en un ataque contra Irán que desató una guerra a finales de febrero.

"No creo que vaya a ocurrir algo similar a la invasión rusa de Ucrania”, puntualizó. "Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Él sabe que no quiero que eso ocurra", añadió.

Trump incluso cuestionó si Taiwán era defendible, comparando la cercanía de la isla a China con la enorme distancia que la separa de Estados Unidos, afirmando en una ocasión que si China invadía, no habría "nada que pudiéramos hacer al respecto”.

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