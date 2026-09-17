No será como Terminator: el riesgo real de la IA en México hoy está en los ciberataques

Ciberataques y fraudes con deepfakes, los principales peligros de la IA en México

Los datos respaldan las afirmaciones de González. De acuerdo con datos del Índice de preparación en ciberseguridad 2025, de Cisco, el 88% de las empresas en el país experimentaron incidentes de seguridad relacionados con IA.

“Las tareas que antes requerían operadores experimentados que trabajaran con múltiples herramientas pueden comprimirse cada vez más en flujos de trabajo automatizados”, explica Erika Urbina, country manager de Trellix en México, “mientras que las técnicas impulsadas por la IA pueden ayudar a los atacantes a adaptar sus campañas y eludir los controles de seguridad tradicionales”.

Este dato toma una dimensión de mayor relevancia al tomar en cuenta que únicamente el 50% de los líderes de estas organizaciones considera que sus empleados comprenden plenamente las amenazas asociadas a la IA.

Asimismo, solo el 2% de las organizaciones cuenta con una estrategia madura, con la finalidad de defenderse ante amenazas externas impulsadas por este tipo de algoritmos, los cuales han acortado la ejecución de ataque pasando de 48 a 24 horas, según datos de Fortinet.

Por otra parte, el fraude impulsado por deepfakes (imágenes generadas por IA) también registraron aumentos considerables, pues en 2025 tuvieron un incremento del 484% interanual, de acuerdo con datos de la empresa de tecnología Sumsub.

El sistema financiero mexicano procesó más de 108,000 denuncias por fraude digital y aquellos casos que implicaron IA y deepfakes contabilizaron daños por alrededor de 20,000 millones de pesos, según cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).