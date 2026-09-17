No será como Terminator: el riesgo real de la IA en México hoy está en los ciberataques

Las conversaciones en torno a la Inteligencia Artificial señalan que la extinción humana a raíz de esta tecnología sucederá hacia finales de la década. Sin embargo, la IA ya tiene implicaciones peligrosas hoy en día y sus efectos se demuestran en economías como México, donde la protección cibernética aún es un asunto pendiente.
“El riesgo más real en esta década no es la extinción humana”, apunta el doctor Miguel González Mendoza, especialista en Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning. “Son los riesgos económicos, sociales, cibernéticos y de bioseguridad derivados de sistemas cada vez más poderosos”.
Entre los riesgos que hoy están latentes , apunta el experto, se encuentran los ciberataques automatizados, la manipulación masiva de información, la vulneración de infraestructura crítica del Estado y el uso indebido del conocimiento científico.