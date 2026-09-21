Amazon Prime aumentó sus precios en México por primera vez desde que la membresía llegó al país en 2016. Este lunes 21 de septiembre las nuevas contrataciones enfrentarán el ajuste aplica tanto en el precio mensual como anual.
Amazon Prime sube de precio por primera vez en 10 años y deja atrás los 99 pesos, ¿cuánto pagarás?
¿Cuánto cuesta ahora Amazon Prime en México?
La membresía anual de Amazon Prime pasa de 899 a 945 pesos, lo que representa un aumento de 46 pesos al año.
En el caso de la modalidad mensual, el precio pasa de 99 a 129 pesos, un incremento de 30 pesos al mes.
Con la nueva tarifa, quienes pagan mes a mes pagarán hasta 1,548 pesos en un año, mientras que la membresía anual costará 945 pesos.
La diferencia será de 603 pesos al año si el usuario mantiene la suscripción durante los 12 meses.
¿Cuándo pagarás el nuevo precio de Amazon Prime?
Amazon informó directamente a sus clientes que, a partir del 21 de septiembre, el precio de la membresía mensual en México pasará de 99 a 129 pesos.
Sin embargo, quienes ya cuentan con una membresía activa no pagarán el nuevo precio de inmediato. El aumento se aplicará únicamente en la fecha de renovación y cada usuario puede consultar su próxima fecha de renovación directamente desde su cuenta.
La compañía también señala en el mensaje enviado a sus miembros que no habrá ningún otro cambio en la membresía como parte de esta actualización.
Amazon ofrece una alternativa con el plan anual
Junto con el aviso, la compañía invita a sus clientes a cambiarse al plan anual. La compañía señala que, al diferir el pago a 12 meses sin intereses con tarjetas participantes, el costo aproximado sería de 78.75 pesos al mes.
De acuerdo con Amazon, el cliente termina pagando el equivalente a hasta cuatro meses menos frente a mantener la membresía mensual durante un año.
La opción está sujeta a los términos y condiciones de la promoción y a las tarjetas participantes.
¿Cómo revisar la fecha de renovación y cancelar Amazon Prime?
Si quieres saber cuándo se aplicará el nuevo precio a tu membresía, puedes consultar la fecha de renovación desde tu cuenta de Amazon.
Para revisar la información de tu suscripción:
- Inicia sesión en tu cuenta de Amazon.
- Entra a la sección de Amazon Prime o a la administración de tu membresía.
- Revisa la información de tu plan para consultar la próxima fecha de renovación y el cobro correspondiente.
Si los 129 pesos mensuales ya no se ajustan a tu presupuesto y decides no continuar con Prime, también puedes cancelar la membresía desde esta misma sección:
- Ingresa a tu cuenta de Amazon.
- Ve a Amazon Prime y selecciona la opción para administrar tu membresía.
- Busca la opción de cancelar o finalizar la membresía.
- Amazon te mostrará las condiciones y la fecha en que terminarían tus beneficios.
- Sigue las indicaciones en pantalla y confirma la cancelación.
Antes de completar el proceso, revisa la fecha que Amazon muestra para el término de la membresía. Esto te permitirá saber hasta cuándo podrás utilizar los beneficios de Prime y evitar una renovación que ya no quieras mantener.