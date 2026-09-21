Amazon Prime sube de precio por primera vez en 10 años y deja atrás los 99 pesos, ¿cuánto pagarás?

¿Cuánto cuesta ahora Amazon Prime en México?

La membresía anual de Amazon Prime pasa de 899 a 945 pesos, lo que representa un aumento de 46 pesos al año.

En el caso de la modalidad mensual, el precio pasa de 99 a 129 pesos, un incremento de 30 pesos al mes.



Con la nueva tarifa, quienes pagan mes a mes pagarán hasta 1,548 pesos en un año, mientras que la membresía anual costará 945 pesos.

La diferencia será de 603 pesos al año si el usuario mantiene la suscripción durante los 12 meses.

¿Cuándo pagarás el nuevo precio de Amazon Prime?

Amazon informó directamente a sus clientes que, a partir del 21 de septiembre, el precio de la membresía mensual en México pasará de 99 a 129 pesos.

Sin embargo, quienes ya cuentan con una membresía activa no pagarán el nuevo precio de inmediato. El aumento se aplicará únicamente en la fecha de renovación y cada usuario puede consultar su próxima fecha de renovación directamente desde su cuenta.

La compañía también señala en el mensaje enviado a sus miembros que no habrá ningún otro cambio en la membresía como parte de esta actualización.