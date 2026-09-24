Meta quiere sacar la IA del celular: así es Muse Charm, su nuevo dispositivo de bolsillo que parece un Tamagotchi

¿Qué es el Muse Charm de Meta y para qué sirve?

La diferencia es que, en lugar de cuidar una mascota virtual, Muse Charm busca convertirse en una puerta de entrada a un agente de IA.

Meta describe Muse Charm como un dispositivo “encantador y divertido” para hablar e interactuar con Muse. El aparato lleva el modelo de voz en tiempo real de la compañía a un formato que cabe en el bolsillo y que también puede sujetarse a un llavero.

La compañía todavía no ha revelado todos los detalles técnicos ni el precio del dispositivo. Meta señaló que dará más información más adelante este año, mientras que reportes posteriores al evento apuntan a que la intención es comenzar a venderlo en diciembre, justo para la temporada navideña.

La pantalla es uno de los elementos que más acerca al Muse Charm a la idea de un Tamagotchi moderno. En ella aparece un avatar que representa a Muse y que puede interactuar con el usuario, mientras que el dispositivo incorpora voz para mantener conversaciones con el agente.

La idea de Meta no es crear otro asistente que obligue al usuario a sacar el teléfono. El Muse Charm busca que Muse esté disponible de una manera más inmediata y qe el usuario puede tocar el sensor del dispositivo y comenzar a hablar sin desbloquear el celular ni abrir una aplicación.

Durante Connect, la compañía anunció que su agente llegará a sus lentes con IA en los próximos meses. Desde ellos, Muse podrá responder preguntas sobre lo que el usuario está viendo y realizar tareas mediante comandos de voz.

La apuesta también encaja con la estrategia de Meta de llevar sus modelos de IA a dispositivos que acompañen al usuario durante el día. En Connect, la compañía presentó nuevos lentes con IA, incluidos los Ray-Ban Meta Audio y una nueva generación de Ray-Ban Meta, además de anunciar que su catálogo de lentes con IA superará las 100 opciones hacia finales de año.





Meta enfrenta retos de seguridad y privacidad

El reto para Meta no está solo en conseguir que estos dispositivos resulten útiles, sino en convencer a las personas de que también son confiables. La compañía ya enfrenta cuestionamientos por la privacidad de sus lentes con IA, especialmente por la posibilidad de grabar a terceros sin que lo sepan.