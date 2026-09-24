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Meta quiere sacar la IA del celular: así es Muse Charm, su nuevo dispositivo de bolsillo que parece un Tamagotchi

El dispositivo forma parte de la estrategia de Meta para llevar a Muse fuera del celular y convertirlo en un asistente disponible a través de distintos formatos.
jue 24 septiembre 2026 11:19 AM
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Una mano sobre un fondo azul sosteniendo el Muse Charm, de Meta.
Muse Charm es el nuevo dispositivo de Meta para interactuar con su agente de inteligencia artificial Muse. (Foto: Meta)

Meta presentó Muse Charm, un pequeño dispositivo que cabe en el bolsillo y lleva a su agente de IA a una pantalla con un avatar interactivo que recuerda a los Tamagotchi, aquellas mascotas virtuales que marcaron a la generación de los años 90.

El dispositivo apareció como una de las sorpresas del Meta Connect 2026 y tiene un formato que inevitablemente recuerda al juguete japonés, con una pequeña pantalla, un personaje animado y un dispositivo lo suficientemente compacto para llevarlo contigo.

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¿Qué es el Muse Charm de Meta y para qué sirve?

La diferencia es que, en lugar de cuidar una mascota virtual, Muse Charm busca convertirse en una puerta de entrada a un agente de IA.

Meta describe Muse Charm como un dispositivo “encantador y divertido” para hablar e interactuar con Muse. El aparato lleva el modelo de voz en tiempo real de la compañía a un formato que cabe en el bolsillo y que también puede sujetarse a un llavero.

La compañía todavía no ha revelado todos los detalles técnicos ni el precio del dispositivo. Meta señaló que dará más información más adelante este año, mientras que reportes posteriores al evento apuntan a que la intención es comenzar a venderlo en diciembre, justo para la temporada navideña.

La pantalla es uno de los elementos que más acerca al Muse Charm a la idea de un Tamagotchi moderno. En ella aparece un avatar que representa a Muse y que puede interactuar con el usuario, mientras que el dispositivo incorpora voz para mantener conversaciones con el agente.

La idea de Meta no es crear otro asistente que obligue al usuario a sacar el teléfono. El Muse Charm busca que Muse esté disponible de una manera más inmediata y qe el usuario puede tocar el sensor del dispositivo y comenzar a hablar sin desbloquear el celular ni abrir una aplicación.

Durante Connect, la compañía anunció que su agente llegará a sus lentes con IA en los próximos meses. Desde ellos, Muse podrá responder preguntas sobre lo que el usuario está viendo y realizar tareas mediante comandos de voz.

La apuesta también encaja con la estrategia de Meta de llevar sus modelos de IA a dispositivos que acompañen al usuario durante el día. En Connect, la compañía presentó nuevos lentes con IA, incluidos los Ray-Ban Meta Audio y una nueva generación de Ray-Ban Meta, además de anunciar que su catálogo de lentes con IA superará las 100 opciones hacia finales de año.

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Meta enfrenta retos de seguridad y privacidad

El reto para Meta no está solo en conseguir que estos dispositivos resulten útiles, sino en convencer a las personas de que también son confiables. La compañía ya enfrenta cuestionamientos por la privacidad de sus lentes con IA, especialmente por la posibilidad de grabar a terceros sin que lo sepan.

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Los Ray-Ban Meta han generado preocupación en distintos países por posibles grabaciones sin consentimiento. El tema incluso ha llegado a autoridades y tribunales, el más reciente ocurrió en Francia, donde fiscales abrieron una investigación por un caso relacionado con el uso de lentes inteligentes para grabar a mujeres sin su consentimiento, mientras que en Estados Unidos una demanda cuestiona las prácticas de privacidad y el uso de grabaciones captadas por los dispositivos. Meta rechaza las acusaciones y señala que sus lentes cuentan con mecanismos para informar cuando están grabando.

Ese antecedente resulta relevante para Muse Charm. Aunque el dispositivo tiene un propósito distinto y no depende de una cámara para su funcionamiento, forma parte de la misma apuesta: colocar una inteligencia artificial cada vez más cerca del usuario y fuera de la pantalla del teléfono. A medida que estos dispositivos escuchen, procesen información y acompañen a las personas durante más tiempo, la privacidad de quien los usa y de quienes están alrededor se convertirá en una parte tan importante de la experiencia como la propia IA.

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Meta Inteligencia artificial

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