Maui, Hawái - El año pasado, Xiaomi aprendió que la ventana del lanzamiento del iPhone es un buen momento para dar a conocer sus productos y hacerse viral. Sucedió con el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro y este año volvió a pasar con el Xiaomi 18 Pro, el nuevo dispositivo de la marca que ahora sí se lanzará fuera de China e incluso llegará a México.
Ya probamos el nuevo Xiaomi 18 Pro, el teléfono viral de Xiaomi que ahora sí llegará a México
Tuve la oportunidad de probar el nuevo dispositivo durante el Snapdragon Summit de Qualcomm en Hawái y desde la primera confirmó la ambición de la marca en la gama alta. El diseño transmite solidez, sencillez, ligereza y ergonomía que resalta entre los teléfonos insignia del mercado actual.
La marca es consciente de que su punto más relevante es la parte posterior del dispositivo mediante, donde integra su pantalla trasera. Este segundo panel transforma la interacción cotidiana y rompe con la monotonía de los teléfonos tradicionales de cristal, incluso se diferencia del Glyph, de Nothing, y de la nueva herramienta HiLight, del Google Pixel 11 Pro.
Al colocar el teléfono boca abajo se muestra la utilidad práctica de este panel secundario. Las notificaciones, llamadas y mensajes surgen de manera discreta sin interrumpir reuniones ni generar ansiedad visual. Además, al activar la cámara trasera, la pantalla sirve como un visor en tiempo real para tomar autorretratos mediante el sistema principal de lentes, lo cual elimina la pérdida de calidad de los sensores frontales.
Respecto a la pantalla, el punto más interesante es la integración de la tecnología Xiaomi Privacy Display, una característica que la empresa reconoce no es nueva, pero es importante para el usuario que quiere resguardar su información confidencial ante las miradas laterales de extraños sin comprometer el brillo ni la nitidez del panel.
Xiaomi 18 Pro tendrá el chip de Qualcomm tan potente como A20 Pro de Apple
En materia de potencia, el Xiaomi 18 Pro estrena los procesadores Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de última generación con fabricación de dos nanómetros, los cuales le permiten llevar a cabo tareas de IA local sin la necesidad de conexión a servidores en la nube.
El apartado fotográfico tiene un sistema dual de 200 megapíxeles desarrollado junto a Leica. En la experiencia, la calidad de imagen es uniforme en todas las distancias focales sin saltos bruscos de nitidez entre lentes, mientras que en el teleobjetivo se respetan los 200 MP.
La estrategia global de Xiaomi y la disputa por la gama alta
En el mercado, el Xiaomi 18 Pro competirá en el rango de precios de más de 600 dólares, donde ya se encuentran gigantes consolidados como Samsung y Apple. Sin embargo, llega con una ventaja, y es que la generación anterior, el Xiaomi 17 Pro, debutó de manera exclusiva en el mercado chino, pero se transformó en el teléfono Pro más vendido en la historia de la compañía y demostró la enorme aceptación de la pantalla trasera.
Aunque el modelo 17 Pro no salió de China, medios internacionales y usuarios globales exigieron la llegada de esta tecnología a sus países. La alta demanda y el entusiasmo del público impulsaron a la firma a cambiar su estrategia de distribución geográfica.
¿Cuándo llega el Xiaomi 18 Pro a México?
De acuerdo con la confirmación de Terrence Xiao, director senior de marketing de producto de Xiaomi, a Expansión, el Xiaomi 18 Pro se lanzará de forma global en el 2026 y si bien no especificó la fecha, detalló que, por primera vez, el estreno internacional ocurrirá en el mismo trimestre que la presentación en China.