Tuve la oportunidad de probar el nuevo dispositivo durante el Snapdragon Summit de Qualcomm en Hawái y desde la primera confirmó la ambición de la marca en la gama alta. El diseño transmite solidez, sencillez, ligereza y ergonomía que resalta entre los teléfonos insignia del mercado actual.

El Xiaomi 18 Pro llegará a México. Su pantalla trasera es una de las funciones con las que la marca busca destacar en la gama premium. (Especial/Fernando Guarneros)

La marca es consciente de que su punto más relevante es la parte posterior del dispositivo mediante, donde integra su pantalla trasera. Este segundo panel transforma la interacción cotidiana y rompe con la monotonía de los teléfonos tradicionales de cristal, incluso se diferencia del Glyph, de Nothing, y de la nueva herramienta HiLight, del Google Pixel 11 Pro.

Al colocar el teléfono boca abajo se muestra la utilidad práctica de este panel secundario. Las notificaciones, llamadas y mensajes surgen de manera discreta sin interrumpir reuniones ni generar ansiedad visual. Además, al activar la cámara trasera, la pantalla sirve como un visor en tiempo real para tomar autorretratos mediante el sistema principal de lentes, lo cual elimina la pérdida de calidad de los sensores frontales.

Respecto a la pantalla, el punto más interesante es la integración de la tecnología Xiaomi Privacy Display, una característica que la empresa reconoce no es nueva, pero es importante para el usuario que quiere resguardar su información confidencial ante las miradas laterales de extraños sin comprometer el brillo ni la nitidez del panel.

Xiaomi 18 Pro tendrá el chip de Qualcomm tan potente como A20 Pro de Apple

En materia de potencia, el Xiaomi 18 Pro estrena los procesadores Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de última generación con fabricación de dos nanómetros, los cuales le permiten llevar a cabo tareas de IA local sin la necesidad de conexión a servidores en la nube.