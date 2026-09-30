¿Cómo cuidar a tus hijos en WhatsApp? La app tendrá nuevas funciones para vigilarlos

Estos son los nuevos controles parentales en WhatsApp

La primera de estas herramientas que se incorporan a la app es decidir quién puede ver la foto de perfil o agregar a grupos a su hijo mayor de 13 años, esto con el objetivo de tener un mayor control sobre las relaciones de los menores con las personas en línea.

También, los padres o tutores podrán habilitar la opción de recibir una notificación cuando entren o salgan de un grupo, así como cuando un grupo del que forman parte crece de forma significativa, una medida cuya finalidad es tener conocimiento del tipo de grupos a los que entra y la información que en ellos se distribuye.

Cómo parte de las modificaciones de los Canales, de ahora en adelante también será posible elegir quién puede ver sus actualizaciones de Estado, una decisión que tiene el propósito de no difundir su contenido de forma generalizada.

En términos de Inteligencia Artificial, los responsables de los menores también serán capaces de definir la experiencia más adecuada para su hijo adolescente en Meta AI, esto a partir de la elección de una configuración para mayores de 13 años o bien una opción más estricta de "Contenido limitado".

Dicha medida busca abordar las preocupaciones que existen alrededor de cómo los menores se relacionan con los sistemas de IA, como chatbots o agentes, los cuales llegan a tener implicaciones emocionales en las personas usuarios.

En todos los casos, si el adolescente quiere ajustar alguna de las opciones que el tutor haya modificado, necesitará la aprobación de su padre o madre mediante un PIN definido por ellos.

De acuerdo con Meta, todas estas funciones y controles están diseñados para generar una comunicación abierta entre los menores y sus padres, madres o tutores, pero “no para monitorear sus chats”.