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ChatGPT estrena interfaz visual: qué es Intelligent UI y quiénes pueden usarlo

OpenAI abandona el formato de solo texto para integrar respuestas con imágenes, tarjetas interactivas y diagramas en tiempo real que se adaptan al tipo de consulta del usuario.
mié 07 octubre 2026 12:01 PM
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Vista general de ChatGPT con la nueva interfaz Intelligent UI, que genera resultados basados en imágenes y elementos interactivos.
Con esta nueva integración, el usuario tendrá respuestas que combinan texto, recursos visuales y elementos interactivos. (Foto: Cortesía OpenAI.)

OpenAI busca que la experiencia de usuario sea más sencilla e interactiva. Por ello introdujo Intelligent UI a ChatGPT, una nueva forma de responder de forma rápida y totalmente interactiva con una interfaz mucho más visual que facilita la asimilación de temas complejos.

Así funciona Intelligent UI en ChatGPT

Con esta nueva integración, el usuario tendrá respuestas que combinan texto, recursos visuales y elementos interactivos con base en cada pregunta que le hagan a la IA, y el formato de la contestación dependerá de qué se pregunta.

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Por ejemplo, un usuario que quiere conocer a cada miembro en la alineación de su selección nacional, podría obtener los perfiles en imágenes para saber cómo son los jugadores. O bien, alguien que necesita ideas de recetas para la semana tendría imágenes de los platillos que funcionen como inspiración.

Con esta herramienta, comentó Aarush Selvan, gerente de Producto de OpenAI en una sesión con medios donde partició Expansión, se busca no solo depender del texto, sino también aportar a las ideas del usuarios con elementos interactivos, como gráficos que responden en tiempo real dentro de la plataforma.

“Hasta ahora, la experiencia de ChatGPT se basaba solo en texto”, comentó Selvan. “Ahora diseña cómo se verá la respuesta. Ya no solo piensa en qué quiere decir, sino cómo quiere mostrarla de la forma más útil”.

Si bien la plataforma puede utilizar imágenes para ejemplificar o contribuir a la forma de mostrar una solicitud, el ejecutivo resaltó que las imágenes pueden tomarse de internet o bien crearlas cuando se trate de casos muy concretos, como explicaciones de fenómenos con gráficos.

Aunque esta herramienta puede ser una forma para generar contenido explicativo para otras plataformas, como sitios web, Selvan especificó que no se podrá utilizar como un archivo embebido, ya que se trata de una función diseñada para usarse solo dentro de ChatGPT.

La razón por la que ChatGPT pasa del texto a lo visual

Selvan explicó que la decisión de pasar del texto a lo visual responde a que si bien lo escrito sigue siendo predominante, desde su desarrollo buscan que se adapte a la forma en que trabaja el usuario y no limitar el modelo a un solo formato.

Intelligent UI, tiene el objetivo de “permitir que ChatGPT haga más por los usuarios, pero que se siguiera sintiendo familiar sin provocar que fuera abrumador”, detalló el gerente de producto, quien resaltó que el texto seguirá siendo la base de la plataforma y la función se podrá apagar cuando la persona decida.

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¿En qué planes de ChatGPT estará disponible Intelligent UI?

Aarush Selvan confirmó a Expansión que esta nueva interfaz estará disponible para todos los usuarios de ChatGPT, incluidos aquellos que pagan el nivel de suscripción más económico, Go, y quienes solo cuentan con la versión gratuita.

En el caso de gasto de tokens refirió que las respuestas se entregarán de forma rápida incluso con los visuales y no se prevé ningún cambio en la experiencia de los usuarios respecto a su uso de la herramienta en cualquiera de los planes.

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