La IA que trabaja aunque no estés: así son los nuevos Dots de OpenAI

La inteligencia artificial ya no es una herramienta que espera instrucciones para convertirse en una que puede quedarse con una tarea pendiente. Esa es la apuesta que OpenAI presentó a través de Dots en su evento DevDay 2026. Se trata de agentes pensados para seguir el hilo de un proyecto, tomar decisiones dentro de ciertos límites y regresar al usuario cuando necesitan algo de su parte.
Los Dots funcionan con GPT-6 Astra y cuentan con una computadora en la nube desde la que pueden investigar, analizar información, preparar documentos o desarrollar software. También pueden trabajar desde ChatGPT, Slack y Teams, mientras el usuario conserva el control sobre sus permisos y las acciones que requieren aprobación.
Publicidad
¿En qué se pueden usar los nuevos Dots de OpenAI?
La propuesta de OpenAI es que el usuario pueda decirle a un Dot qué quiere conseguir y cuáles son sus límites, en lugar de indicarle cada acción que debe realizar.
Por ejemplo, un desarrollador podría pedirle que vigile los comentarios de clientes para detectar problemas recurrentes, determine cuáles requieren cambios menores, construya y pruebe las correcciones y prepare los pull requests para que el desarrollador los revise.
En otro caso planteado por la compañía, un equipo de ventas puede utilizar un Dot para mantener actualizada una propuesta mientras cambian los requerimientos de un cliente. El agente puede contrastar las necesidades con la documentación del producto, preparar una prueba de concepto y actualizar materiales conforme aparecen nuevos resultados.
Para quienes trabajan con contenidos, el agente puede recibir una nueva transcripción, identificar fragmentos susceptibles de convertirse en clips, preparar notas y redactar publicaciones para redes sociales. Los cambios que haga el usuario pueden servir como referencia para los siguientes materiales.
La diferencia está en que el Dot no tendría que empezar de cero cada vez. OpenAI señaló que estos agentes pueden recordar preferencias, conversaciones y decisiones anteriores para mantener el contexto de distintos proyectos. El usuario puede seguir dándoles nuevas instrucciones, modificar prioridades o revisar su trabajo mientras el Dot continúa con otras tareas.
También pueden comunicarse con el usuario a través de distintos canales. La idea de que el agente siga trabajando cuando la persona no está interactuando con él es una de las principales diferencias frente a un chatbot convencional.
“Esta es la versión real de la IA que siempre hemos imaginado”, dijo Sam Altman, CEO de OpenAI, durante el DevDay 2026, al presentar Dots.
OpenAI denomina “proactive research” a una función mediante la cual los Dots pueden revisar información disponible en las aplicaciones que el usuario haya conectado y buscar actualizaciones que puedan resultar útiles.
Publicidad
Las herramientas utilizadas para esta investigación proactiva son de solo lectura, por lo que el agente no puede enviar mensajes, modificar el contenido de las aplicaciones ni controlar el navegador o la computadora del usuario mediante esa función.
El usuario también puede establecer reglas para determinar qué puede hacer el Dot de manera autónoma, qué acciones requieren autorización y cuáles están prohibidas. OpenAI señaló que algunas acciones sensibles, como cambiar una contraseña, requieren la aprobación explícita del usuario o que este tome el control para completarlas.
La compañía también permite revisar el trabajo del agente mediante una vista de actividad y abrir su computadora en la nube para inspeccionar lo que está haciendo. Aun con estos mecanismos, OpenAI advierte que los Dots pueden cometer errores y recomienda revisar el trabajo cuando las consecuencias sean importantes.
El lanzamiento de Dots también apunta al uso empresarial
OpenAI está desarrollando una versión denominada “specialist dots”, agentes con una identidad, credenciales y permisos propios dentro de una organización. En lugar de funcionar como un asistente general para una persona, estos agentes podrían asumir responsabilidades específicas dentro de una empresa.
La compañía apuntó que ya ha probado este modelo internamente en actividades como compras, procesamiento de facturas, marketing por correo electrónico, atención al cliente y contratación comercial.
En este esquema, las empresas definirían qué responsabilidad tiene cada Dot, qué herramientas puede utilizar y qué trabajo debe pasar por una revisión humana antes de ejecutarse.
OpenAI también trabaja con Microsoft para integrar estos agentes especializados con los controles de seguridad y gobierno empresarial de Agent 365. La intención es que las organizaciones puedan administrar los Dots desde herramientas que ya utilizan para gestionar sus entornos de trabajo.
Publicidad
Disponibilidad de los Dots de OpenAI
Los Dots comienzan a desplegarse este martes para usuarios Pro y Business Premium en mercados elegibles. Los usuarios Enterprise, incluidos los de Edu y Healthcare, pueden probar la versión beta si el administrador de su espacio de trabajo la habilita.
El primer Dot está incluido sin costo adicional en los planes Pro y Business Premium. OpenAI señala que, en el futuro, los usuarios podrán agregar más Dots y aumentar la velocidad o la cantidad de trabajo que cada uno puede realizar.
Con esto, la compañía plantea una evolución en la forma de utilizar sus modelos de IA: de herramientas que esperan instrucciones a agentes que pueden mantener una responsabilidad durante horas o días, consultar distintas fuentes y regresar al usuario cuando necesitan información, una decisión o aprobación.