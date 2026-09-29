La IA que trabaja aunque no estés: así son los nuevos Dots de OpenAI

¿En qué se pueden usar los nuevos Dots de OpenAI?

La propuesta de OpenAI es que el usuario pueda decirle a un Dot qué quiere conseguir y cuáles son sus límites, en lugar de indicarle cada acción que debe realizar.

Por ejemplo, un desarrollador podría pedirle que vigile los comentarios de clientes para detectar problemas recurrentes, determine cuáles requieren cambios menores, construya y pruebe las correcciones y prepare los pull requests para que el desarrollador los revise.

En otro caso planteado por la compañía, un equipo de ventas puede utilizar un Dot para mantener actualizada una propuesta mientras cambian los requerimientos de un cliente. El agente puede contrastar las necesidades con la documentación del producto, preparar una prueba de concepto y actualizar materiales conforme aparecen nuevos resultados.

Para quienes trabajan con contenidos, el agente puede recibir una nueva transcripción, identificar fragmentos susceptibles de convertirse en clips, preparar notas y redactar publicaciones para redes sociales. Los cambios que haga el usuario pueden servir como referencia para los siguientes materiales.

La diferencia está en que el Dot no tendría que empezar de cero cada vez. OpenAI señaló que estos agentes pueden recordar preferencias, conversaciones y decisiones anteriores para mantener el contexto de distintos proyectos. El usuario puede seguir dándoles nuevas instrucciones, modificar prioridades o revisar su trabajo mientras el Dot continúa con otras tareas.

También pueden comunicarse con el usuario a través de distintos canales. La idea de que el agente siga trabajando cuando la persona no está interactuando con él es una de las principales diferencias frente a un chatbot convencional.

“Esta es la versión real de la IA que siempre hemos imaginado”, dijo Sam Altman , CEO de OpenAI, durante el DevDay 2026, al presentar Dots.

(Foto: OpenaAI)









La capacidad de Dots tiene restricciones

OpenAI denomina “proactive research” a una función mediante la cual los Dots pueden revisar información disponible en las aplicaciones que el usuario haya conectado y buscar actualizaciones que puedan resultar útiles.