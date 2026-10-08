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¿Apple lanzará nuevos gadgets para tu casa? Todos los detalles de su próximo evento de octubre

La empresa dio a conocer que tendrá una nueva presentación llamada “Bienvenido a casa”, lo cual ya revela pistas de sus anuncios.
jue 08 octubre 2026 11:59 AM
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Logo de Apple para el evento "Bienvenido a casa", del lanzamiento de sus nuevos gadgets para el hogar
(Foto: Apple)

Apple robustecerá su portafolio para el cierre de año. Luego de lanzar el iPhone 18 Pro y muy cerca del lanzamiento del esperado iPhone Duo, la empresa tendrá un nuevo evento bautizado con el nombre Bienvenido a casa.

¿Cuándo será el evento de octubre de Apple?

La fecha que Apple seleccionó para la presentación de sus nuevos dispositivos es el martes 13 de octubre a las 7 de la mañana (tiempo del centro de México), de acuerdo con el video que compartió Greg Joswiak, director de marketing de la empresa. El contenido estará disponible en el canal de YouTube de la compañía.

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¿Qué presentará Apple en su evento de octubre?

Por el nombre con el que presentó el evento, se espera que la firme muestre nuevos productos alrededor del hogar inteligente, como un Apple TV 4K, un HomePod mini 2 e incluso el esperado HomePod con pantalla.

Por otra parte, se prevé que salgan a la luz algunos de los desarrollo que la firma supuestamente ha estado trabajando de la mano de LG, una relación de la que informó el periodista especializado en Apple, Mark Gurman.

De acuerdo con Gurman, Apple ha estado trabajando con la surcoreana en el desarrollo de un timbre, una cerradura, un termostato y varias cámaras de seguridad para el hogar, un segmento en donde ya están consolidadas marcas como Amazon Ring o Google Nest.

Para Apple, este tipo de acuerdos, también conocidos como “second party suppliers” son significativos, pues le permiten ampliar su ecosistema sin asumir el coste y la complejidad de fabricar y dar soporte a dichos dispositivos.

Sin embargo, su papel se basa en ayudar a diseñarlos tanto a nivel estético como operativo, así como afinar sus funciones y afinar la ingeniería interna, aun cuando el dueño del producto termina siendo LG.

¿Apple presentará un nuevo iPad Mini?

Uno de los anuncios que se ha hecho esperar demasiado es el del iPad Mini. Sin embargo, no hay indicios de que se lance este nuevo dispositivo, el cual, según comentarios de Gurman, tendría una nueva pantalla OLED.

A pesar de que no hay información al respecto, el año pasado la empresa presentó también en octubre su laptop más económica, la MacBoook Neo, por lo que la ausencia o presencia de un nuevo iPad no está descartada.

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Apple Inc

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