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Tecnología

Sony entrega su negocio a Meta: transfiere patentes de realidad virtual y abre interrogantes sobre PlayStation VR2

La compañía japonesa cedió derechos sobre tecnologías de realidad extendida a la empresa de Mark Zuckerberg. El acuerdo contempla 419 registros de patentes en distintos mercados.
vie 09 octubre 2026 11:15 AM
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Visor de realidad virtual PlayStation VR2 de Sony, utilizado para jugar videojuegos en la consola PlayStation 5.
La transferencia de patentes de Sony a Meta involucra tecnologías relacionadas con dispositivos de realidad extendida. La operación no confirma la cancelación de PlayStation VR2. (Foto: PlayStation/Sony)

Sony transfirió a Meta decenas de patentes relacionadas con tecnologías de realidad virtual, aumentada y mixta, en una operación que contempla un portafolio de 419 registros en distintos mercados y que vuelve a poner bajo la lupa el futuro de la compañía japonesa en el negocio de la realidad extendida (XR, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con registros de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) entre junio y septiembre de 2026 se registraron transferencias de 43 activos de propiedades intelectual de Sony a Meta. El acuerdo contempla tecnologías desarrolladas entre 2010 y 2022, relacionadas con visores, sistemas de visualización y procesamiento de imágenes para entornos virtuales. Road to VR reportó la operación a partir de información publicada inicialmente por ZDNet Korea.

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El portafolio global comprende 419 registros de patentes y solicitudes, según el recuento publicado por VR.org a partir de documentos de la operación. De ese total, 180 corresponden a Estados Unidos y los 239 restantes están distribuidos en otros territorios, entre ellos Japón, China, Corea del Sur y países europeos.

¿Sony dejará de fabricar visores de realidad virtual?

Los documentos identifican tecnologías relacionadas con pantallas montadas en la cabeza, gafas de realidad extendida, procesamiento de imágenes de objetos virtuales, distribución de contenidos y control de pantallas.

Estas herramientas pueden resultar relevantes para el desarrollo de dispositivos inmersivos, un segmento en el que Meta compite con su familia de visores Quest y trabaja en nuevas generaciones de dispositivos de realidad extendida.

La operación alimenta las dudas sobre la continuidad de Sony en el mercado de realidad virtual, particularmente por los retos comerciales de la PlayStation VR2, el visor que la empresa lanzó en febrero de 2023 para la PlayStation 5.

Los registros consultados por VR.org identifican a Sony Group Corporation como la entidad que transfirió las patentes, no a Sony Interactive Entertainment, la filial responsable de PlayStation y de sus visores de realidad virtual. El medio especializado señaló que las transferencias registradas hasta el 7 de octubre no mostraban a la división de PlayStation como cedente de estos activos.

Por ello, la operación no demuestra por sí misma que Sony haya cancelado un posible sucesor de PlayStation VR2 ni que vaya a abandonar definitivamente el desarrollo de dispositivos inmersivos. Tampoco se ha anunciado, en la información disponible sobre la transferencia, el fin de la comercialización del visor actual.

Meta refuerza su posición en realidad extendida

Para Meta, la adquisición representa el acceso a tecnologías y desarrollos patentados que pueden tener aplicaciones en visores y otros dispositivos inmersivos. La empresa ha mantenido una estrategia de desarrollo de hardware y software alrededor de su ecosistema de realidad virtual con dispositivos como Meta Quest.

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En paralelo a la cesión de patentes de Sony a Meta, la industria explora nuevas categorías de dispositivos, desde visores de realidad mixta hasta gafas más ligeras que integran funciones digitales.

Sin embargo, este mercado también enfrenta retos, pues según CounterPoint Research , en el segundo trimestre de 2026, los envíos mundiales de visores de realidad virtual disminuyeron un 18% interanual y un 16% trimestral. La decisión de Meta de aumentar los precios de los visores de realidad virtual en medio del alza global de los precios de la memoria ejerció aún más presión sobre un mercado que ya se estaba desacelerando.

De acuerdo con la consultora, la cuota de mercado la domina Meta (57%), le siguen Sony (7%), RayNeo (6%), Pico (6%), VITURE (6%) y otros (22%).

En contraste con la desaceleración en la realidad virtual, los envíos globales de dispositivos de realidad aumentada aumentaron un 138% interanual y un 10% trimestral en el segundo trimestre de 2026, impulsados ​​por los lanzamientos de nuevos productos y la expansión internacional de los fabricantes de equipos originales.

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