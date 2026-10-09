Sony entrega su negocio a Meta: transfiere patentes de realidad virtual y abre interrogantes sobre PlayStation VR2

El portafolio global comprende 419 registros de patentes y solicitudes, según el recuento publicado por VR.org a partir de documentos de la operación. De ese total, 180 corresponden a Estados Unidos y los 239 restantes están distribuidos en otros territorios, entre ellos Japón, China, Corea del Sur y países europeos.

¿Sony dejará de fabricar visores de realidad virtual?

Los documentos identifican tecnologías relacionadas con pantallas montadas en la cabeza, gafas de realidad extendida, procesamiento de imágenes de objetos virtuales, distribución de contenidos y control de pantallas.

Estas herramientas pueden resultar relevantes para el desarrollo de dispositivos inmersivos, un segmento en el que Meta compite con su familia de visores Quest y trabaja en nuevas generaciones de dispositivos de realidad extendida.

La operación alimenta las dudas sobre la continuidad de Sony en el mercado de realidad virtual, particularmente por los retos comerciales de la PlayStation VR2, el visor que la empresa lanzó en febrero de 2023 para la PlayStation 5.

Los registros consultados por VR.org identifican a Sony Group Corporation como la entidad que transfirió las patentes, no a Sony Interactive Entertainment, la filial responsable de PlayStation y de sus visores de realidad virtual. El medio especializado señaló que las transferencias registradas hasta el 7 de octubre no mostraban a la división de PlayStation como cedente de estos activos.

Por ello, la operación no demuestra por sí misma que Sony haya cancelado un posible sucesor de PlayStation VR2 ni que vaya a abandonar definitivamente el desarrollo de dispositivos inmersivos. Tampoco se ha anunciado, en la información disponible sobre la transferencia, el fin de la comercialización del visor actual.

Meta refuerza su posición en realidad extendida

Para Meta, la adquisición representa el acceso a tecnologías y desarrollos patentados que pueden tener aplicaciones en visores y otros dispositivos inmersivos. La empresa ha mantenido una estrategia de desarrollo de hardware y software alrededor de su ecosistema de realidad virtual con dispositivos como Meta Quest.

