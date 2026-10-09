‘Lo veo y lo tengo’: lentes inteligentes permitirán pagar con la mirada, pero a costa de tus datos

La integración de pagos en los lentes, comenta María Isabel Manjarrez, analista senior de seguridad del equipo global de investigación para América Latina en Kaspersky, no es un problema en sí misma. Más bien, el efecto negativo provendría de cómo la información se vincula con otros datos, como ubicación, intereses, productos observados, búsquedas, comportamiento de compra y transacciones que podrían generar un perfil mucho más detallado del usuario.

“Desde el punto de vista de privacidad ”, explica, “la preocupación no debería centrarse únicamente en el pago, sino en qué información se vincula con esa transacción y para qué otros fines puede utilizarse. Cuantos más datos se conecten entre sí, mayor debe ser la transparencia y el control que tenga el usuario sobre su uso”.

Así podrás comprar con tus lentes inteligentes

De acuerdo con una demostración que Francisco Cheng, director senior de marketing de productos en Qualcomm hizo a Expansión durante el Snapdragon Summit 2026 , la persona equipada con los lentes inteligentes puede ingresar al lobby de un hotel y utilizar el dispositivo para observar las actividades disponibles. En ese contexto, el sistema combina señales de contexto y preferencias del usuario para determinar qué opciones comerciales le pueden resultar relevantes.

Esta función no dependerá de una sola marca de lentes y todo sucederá en el smartphone, pues los lentes son una extensión, detalla Cheng, pero agrega que son capaces de “entender tus preferencias personales y de darte una experiencia curada para ti, basada en precio, tus gustos y cosas que te desagradan”.

Posteriormente, a través de la conectividad y tecnología de Mastercard, el usuario revisa las propuestas de producto y da su consentimiento expreso para realizar su compra. Es entonces cuando el flujo se completa y el usuario puede salir de la tienda con su producto en las manos.

Cheng afirma que para esta función se usará “almacenamiento seguro, estamos tratando de mantener la mayor cantidad posible de esa data personal en el teléfono”, pero aunque comprar desde unos lentes inteligentes pueda parecer una acción del futuro, representa la oportunidad de hacer una mayor personalización en la publicidad.