‘Lo veo y lo tengo’: lentes inteligentes permitirán pagar con la mirada, pero a costa de tus datos

Con los lentes inteligentes, empresas deben transparentar cómo usan los datos
Para Roberto Borda, gerente de marketing de LoJack, la combinación de cámaras, IA y dispositivos inteligentes abre una nueva era para la personalización publicitaria , porque permite interpretar el contexto de una persona.
“Ya no hablamos solo de lo que una persona buscó o compró, sino qué está observando, durante cuánto tiempo, en qué contexto y cómo interactúa con ese entorno”, señala. “Estas señales pueden complementar otros datos para construir experiencias mucho más relevantes”.
Para Manjarrez, esta conectividad con lo que el usuario ve e interactúa complejiza la situación a nivel de privacidad, debido a que “como ocurre con cualquier dispositivo conectado, existe un riesgo de que esa información llegue a terceros, en particular cuando debe enviarse a servicios externos para procesar una función con otras aplicaciones”.
Esto no significa, acota la especialista, que todos los datos terminen automáticamente en manos de terceros, pero sí hace necesario revisar qué información recopila el dispositivo, con qué finalidad, durante cuánto tiempo se conserva y quién puede acceder a ella, pues que la cámara no esté tomando una foto o video no significa que el dispositivo esté completamente inactivo.
“Es importante no reducir la conversación únicamente a si el dispositivo ‘graba’ o no”, puntualiza. “Un equipo puede no estar almacenando un video y, al mismo tiempo, utilizar determinados sensores para ejecutar una función. Por eso el usuario debería conocer no solo cuándo se genera una grabación, sino también qué sensores están activos, qué información se procesa y si esos datos salen o no del dispositivo”.
En este sentido, Borda es contundente al decir que uno de los grandes retos alrededor de este tema será que la personalización avance al mismo ritmo que la confianza , ya que si bien la tecnología puede identificar señales de interés, las marcas “deben tener claridad sobre cuándo es pertinente usarla y, sobre todo, hacerlo de manera transparente, responsable y humana”.