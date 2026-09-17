Xbox FanFest 2025: ¿qué es y cómo registrarse al evento que celebrará a la consola de Microsoft?

¿Qué es y cómo puedo asistir al Xbox FanFest CDMX?

Se trata de un evento que forma parte de los 25 años por el lanzamiento del primer Xbox al mercado. La entrada es gratuita, pero es necesario registrarse para acceder al evento, ya que el cupo es limitado.

La fecha de registro es este jueves 17 de septiembre, y se podrá realizar de manera gratuita en el enlace compartido por la propia empresa. El evento se realizará un solo día, pero con dos turnos diferentes, por lo que, al registrarse, se puede recibir acceso a cualquiera.

Al concluir el registro, Xbox enviará un correo de confirmación con los datos de acceso al evento, por lo que se recomienda revisar las bandejas de spam o de correo no deseado.



Nosotros estamos listos para #XBOXFanFest , ¿ustedes? Mañana es el registro. Conoce más en: https://t.co/Y24FjddAoQ pic.twitter.com/ydYV7ZGOKl — XBOX México (@XBOXMexico) September 16, 2026

¿Cuándo será el Xbox FanFest?

El evento se llevará a cabo el próximo 17 de octubre, y al acceder al registro, cada asistente puede elegir el turno que más le conviene, sujeto a disponibilidad. Vale la pena señalar que uno de los turnos es exclusivo para mayores de edad:

- Turno 1: de 9:00 a 14:00 horas, disponible para adultos y menores de edad.

- Turno 2: de 16:00 a 22:00 horas, disponible solo para mayores de edad.

El registro es individual, pero en el caso de menores de edad, es necesario que un acompañante adulto sea el responsable de llenar el formulario.