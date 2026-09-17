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Xbox FanFest 2025: ¿qué es y cómo registrarse al evento que celebrará a la consola de Microsoft?

Xbox alista un festejo especial junto a su comunidad en México por sus primeros 25 años de existencia.
jue 17 septiembre 2026 03:25 PM
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Asistentes a panel de Xbox posan frente al logo de la marca.
El evento se llevará a cabo el próximo 17 de octubre. (Christian Petersen/Getty Images)

Xbox, la consola de Microsoft, celebra 25 años de haber sido presentada al mundo, por lo que ya se preparan festejos alrededor de todo el mundo.

Por supuesto, la Ciudad de México (CDMX) no podía quedar fuera, pues será sede del Xbox FanFest 2025, una experiencia con actividades especiales para los fanáticos de este sistema de videojuegos.

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¿Qué es y cómo puedo asistir al Xbox FanFest CDMX?

Se trata de un evento que forma parte de los 25 años por el lanzamiento del primer Xbox al mercado. La entrada es gratuita, pero es necesario registrarse para acceder al evento, ya que el cupo es limitado.

La fecha de registro es este jueves 17 de septiembre, y se podrá realizar de manera gratuita en el enlace compartido por la propia empresa. El evento se realizará un solo día, pero con dos turnos diferentes, por lo que, al registrarse, se puede recibir acceso a cualquiera.

Al concluir el registro, Xbox enviará un correo de confirmación con los datos de acceso al evento, por lo que se recomienda revisar las bandejas de spam o de correo no deseado.

¿Cuándo será el Xbox FanFest?

El evento se llevará a cabo el próximo 17 de octubre, y al acceder al registro, cada asistente puede elegir el turno que más le conviene, sujeto a disponibilidad. Vale la pena señalar que uno de los turnos es exclusivo para mayores de edad:

- Turno 1: de 9:00 a 14:00 horas, disponible para adultos y menores de edad.

- Turno 2: de 16:00 a 22:00 horas, disponible solo para mayores de edad.

El registro es individual, pero en el caso de menores de edad, es necesario que un acompañante adulto sea el responsable de llenar el formulario.

Jugadores caminan en frente de un logo de Xbox en el booth de la marca en la edición 2026 de Gamescom, en Colonia, Alemania.
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¿Dónde se llevará a cabo el Xbox FanFest 2026?

El Xbox FanFest se llevará a cabo en el Forum Hipódromo de Las Américas. Para acceder al evento, será necesario presentar el correo de confirmación de registro, así como una identificación oficial con fotografía.

De acuerdo con los organizadores del evento, no se permitirá el acceso con los siguientes objetos: mochilas, carriolas, selfie sticks, botellas, armas o laptops.

Como parte de este evento, se prevé que los asistentes puedan disfrutar de algunos de los lanzamientos más importantes de Xbox en lo que va del año, así como la convivencia entre fanáticos de algunas de las franquicias más reconocidas de la marca, como Halo, Gears of War, Forza, entre otras.

Xbox celebra 25 años de existencia

Las actividades del FanFest en CDMX forman parte de los festejos por los primeros 25 años de Xbox, la consola de videojuegos de Microsoft, que fue lanzada al mercado el 15 de noviembre de 2001.

Además de la CDMX, otras ciudades que tendrán un FanFet son Los Ángeles, Estados Unidos; Colonia, Alemania; Londres, Inglaterra; Tokio, Japón; Sídney, Australia; Toronto, Canadá y Seattle, Estados Unidos.

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Dentro de los festejos por los 25 años del lanzamiento de la consola, destaca la presentación del Xbox 25th Anniversary Collection: la Xbox Series X25 Limited Edition y el Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. En ambos casos, se recupera el diseño translúcido y el llamado “verde OG” que tenía la primera generación, lanzada en 2001.

Durante sus 25 años, Xbox ha contado con sagas memorables como Halo, Gears of War, Forza, Fable, Psychonauts o Elder Scrolls.

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