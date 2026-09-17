Xbox FanFest 2025: ¿qué es y cómo registrarse al evento que celebrará a la consola de Microsoft?

¿Dónde se llevará a cabo el Xbox FanFest 2026?
El Xbox FanFest se llevará a cabo en el Forum Hipódromo de Las Américas. Para acceder al evento, será necesario presentar el correo de confirmación de registro, así como una identificación oficial con fotografía.
De acuerdo con los organizadores del evento, no se permitirá el acceso con los siguientes objetos: mochilas, carriolas, selfie sticks, botellas, armas o laptops.
Como parte de este evento, se prevé que los asistentes puedan disfrutar de algunos de los lanzamientos más importantes de Xbox en lo que va del año, así como la convivencia entre fanáticos de algunas de las franquicias más reconocidas de la marca, como Halo, Gears of War, Forza, entre otras.
Xbox celebra 25 años de existencia
Las actividades del FanFest en CDMX forman parte de los festejos por los primeros 25 años de Xbox, la consola de videojuegos de Microsoft, que fue lanzada al mercado el 15 de noviembre de 2001.
Además de la CDMX, otras ciudades que tendrán un FanFet son Los Ángeles, Estados Unidos; Colonia, Alemania; Londres, Inglaterra; Tokio, Japón; Sídney, Australia; Toronto, Canadá y Seattle, Estados Unidos.