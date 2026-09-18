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La 'fórmula' con la que Pokémon Go sigue facturando millones tras una década

En lugar de cobrar en dólares, el título móvil ajustó sus costos en pesos para fomentar compras repetidas de bajo monto, una jugada que convirtió a la capital del país en un hub regional de la empresa.
vie 18 septiembre 2026 02:47 PM
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En primer palo una persona sostiene un celular. En la pantalla se ve la interfaz de Pokémon Go.
México está en la décima posición entre los mercados de videojuegos más relevantes de todo el mundo con ingresos anuales de unos 2,300 millones de dólares.
 (Foto: Mike Coppola/Getty Images)

La industria de los videojuegos móviles en América Latina exige estrategias comerciales directas y flexibles. Pokémon Go , a través de su empresa matriz Scopely, identificó a México como el motor clave para transformar su modelo de negocio en la región, por medio de la aplicación de “precios regionales”, una estrategia que prioriza al consumidor local en relación a sus contextos socioeconómicos.

En lugar de mantener las tarifas globales fijas en dólares, el equipo local impuso costos diferenciados para adaptar el juego a los salarios e ingresos del público latinoamericano. La decisión representó un reto financiero inicial, comenta Alan Mandujano, líder de marketing de Pokémon Go para Latinoamérica en Scopely, pero la empresa aceptó reducir su margen de ganancia inmediato para construir una comunidad sólida y constante a largo plazo.

"En Pokémon Go los precios que hay acá en México y Latam son diferentes a los de otros países. Eso es algo que nuestro equipo empujó mucho desde que empezamos y ha dado resultados bastante buenos”, comenta. “Al principio es invertir en el mercado, porque claro que vas a perder dinero, pero pensando en el largo plazo permite construir un jugador de un valor mucho más alto".

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El equipo comercial basó este ajuste en el análisis directo del comportamiento del usuarios, pues de acuerdo con análisis internos, los jugadores mexicanos no adquirían los paquetes grandes de monedas, sino que compraban de forma repetida el paquete mínimo de 100 monedas, que también era el más barato en la conversión dólar-peso.

Dentro de mercados como Estados Unidos o Europa, el pago inicial comienza en 1 dólar o 1 euro, sin embargo, la reconversión conviene a los usuarios de Latinoamérica. Un dólar, por ejemplo en México, se convierte en nueve pesos, lo que abre la puerta a una mayor tasa de microtransacciones.

Este hábito de consumo tiene una similitud cultural del público mexicano con cómo se relacionaba con los videojuegos en el pasado, recuerda Mandujano, pues trasladó la costumbre de las "maquinitas" arcade (donde depositaban moneda tras moneda para seguir jugando) al ecosistema de los teléfonos inteligentes.

Esta afinidad por las microtransacciones posiciona a México en la décima posición entre los mercados de videojuegos más relevantes de todo el mundo con ingresos anuales de unos 2,300 millones de dólares, según datos de Endeavor.

Además, permite que el juego siga con un ritmo de crecimiento constante incluso una década después de su lanzamiento, fecha desde la que ha registrado más de 800 millones de descargas y, tan solo el año pasado, generó más de 1,000 millones de dólares en ingresos.

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La expansión de Pokémon Go en México

El éxito de ventas, detalla el vocero, impulsó una rápida expansión corporativa en el país, pues la empresa dejó atrás el esquema de trabajo puramente remoto y abrió oficinas físicas en la Ciudad de México y hoy es uno de los centros operativos más relevantes de Scopely en el mundo. Desde la capital del país, el personal gestiona proyectos globales y regionales al tiempo que mantiene contrataciones abiertas.

“México ahorita es una de las prioridades para la empresa, incluso estamos creciendo muchísimo, es un mercado con potencial increíble”, comenta y agrega que cuentan con gente trabajando en proyectos globales y para América Latina.

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Sin embargo, la inversión no se quedó únicamente en este nuevo espacio; se trasladó también a las calles con eventos masivos en el espacio público, que es uno de los principales atractivos de este juego interactivo.

En noviembre, la Ciudad de México albergará el primer Wild Area de América Latina. Anteriormente, el primer evento de Pokémon Go en Monterrey reunió a más de 30,000 personas y generó una derrama económica superior a los 151 millones de pesos en 2022.

La estrategia de adaptación local, concluye Mandujano, demuestra que escuchar al mercado local, adaptar los precios y apostar por la infraestructura en México rinde frutos para la industria de los videojuegos y los posiciona como una opción atractiva aun cuando tienen más de 10 años de historia.

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