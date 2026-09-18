La 'fórmula' con la que Pokémon Go sigue facturando millones tras una década

El equipo comercial basó este ajuste en el análisis directo del comportamiento del usuarios, pues de acuerdo con análisis internos, los jugadores mexicanos no adquirían los paquetes grandes de monedas, sino que compraban de forma repetida el paquete mínimo de 100 monedas, que también era el más barato en la conversión dólar-peso.

Dentro de mercados como Estados Unidos o Europa, el pago inicial comienza en 1 dólar o 1 euro, sin embargo, la reconversión conviene a los usuarios de Latinoamérica. Un dólar, por ejemplo en México, se convierte en nueve pesos, lo que abre la puerta a una mayor tasa de microtransacciones.

Este hábito de consumo tiene una similitud cultural del público mexicano con cómo se relacionaba con los videojuegos en el pasado, recuerda Mandujano, pues trasladó la costumbre de las "maquinitas" arcade (donde depositaban moneda tras moneda para seguir jugando) al ecosistema de los teléfonos inteligentes.

Esta afinidad por las microtransacciones posiciona a México en la décima posición entre los mercados de videojuegos más relevantes de todo el mundo con ingresos anuales de unos 2,300 millones de dólares, según datos de Endeavor.

Además, permite que el juego siga con un ritmo de crecimiento constante incluso una década después de su lanzamiento, fecha desde la que ha registrado más de 800 millones de descargas y, tan solo el año pasado, generó más de 1,000 millones de dólares en ingresos.





La expansión de Pokémon Go en México

El éxito de ventas, detalla el vocero, impulsó una rápida expansión corporativa en el país, pues la empresa dejó atrás el esquema de trabajo puramente remoto y abrió oficinas físicas en la Ciudad de México y hoy es uno de los centros operativos más relevantes de Scopely en el mundo. Desde la capital del país, el personal gestiona proyectos globales y regionales al tiempo que mantiene contrataciones abiertas.

“México ahorita es una de las prioridades para la empresa, incluso estamos creciendo muchísimo, es un mercado con potencial increíble”, comenta y agrega que cuentan con gente trabajando en proyectos globales y para América Latina.