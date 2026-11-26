El movimiento también representa un cambio en la estrategia comercial de la compañía, que durante los últimos años ha dado mayor protagonismo a los SUV y ahora busca recuperar espacio en el segmento de los sedanes, donde identifica una oportunidad para ampliar su oferta.

“Nos enfocamos mucho en los SUV, y el segmento de los sedanes es el número dos en el mercado”, dijo Carlos Henry, director de la marca Volkswagen, durante la presentación del automóvil. El directivo añadió que la llegada del modelo representa un statement para la compañía y complementa su oferta en esta categoría.

Cuánto cuesta el Volkswagen Lamando y qué equipamiento ofrece

El Lamando llega con un precio de lista de 799,990 pesos y uno de lanzamiento de 789,940 pesos. Estará disponible en las consecionarias de Volkswagen a partir de la próxima semana.

Bajo el cofre, el Lamando GTS incorpora un motor turbo de cuatro cilindros y 2.0 litros, con 217 caballos de fuerza y 370 Nm de torque, asociado a una transmisión DSG con tecnología shift by wire. Utiliza la plataforma MQB Evo, una arquitectura que comparte con otros vehículos del Grupo Volkswagen.

En el exterior destacan los faros Matrix IQ.Light, el techo panorámico eléctrico, las calaveras LED tridimensionales, los logotipos iluminados y las salidas dobles de escape. Su carrocería tipo liftback combina la silueta de un sedán con una apertura de cajuela que integra el medallón trasero.

El interior concentra buena parte de la propuesta tecnológica. Cuenta con un tablero digital de 10.2 pulgadas y una pantalla táctil de 12.9 pulgadas, desde la que se seleccionan los modos de manejo. También incluye cargador inalámbrico para teléfonos, iluminación ambiental configurable en 30 colores y asientos deportivos.

En materia de confort, ofrece acceso y encendido sin llave, climatizador automático de dos zonas y asientos delanteros eléctricos, calefactables y ventilados. Para los pasajeros de la segunda fila incluye salidas de aire y descansabrazos central.

La seguridad es otro de los componentes con los que Volkswagen busca justificar su posicionamiento. El Lamando incorpora 10 bolsas de aire, control de velocidad crucero adaptativo, asistente inteligente de estacionamiento y Lane Assist, un sistema que ayuda a mantener el vehículo dentro de su carril .

La oferta se complementa con un paquete de respaldo de cinco años que incluye garantía de hasta 100,000 kilómetros, seguro contra robo de autopartes, asistencia vial y protección de llantas. Con esta combinación de motorización, tecnología y servicios, Volkswagen busca que su primer sedán importado de China ocupe la parte alta de su oferta de automóviles de pasajeros.