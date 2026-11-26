Puebla.- Volkswagen incorporará a China a su mapa de abastecimiento para México con el lanzamiento de Lamando, un sedán desarrollado y fabricado por su alianza con el gigante chino SAIC, y que se convertirá en el primer vehículo que la automotriz alemana importa directamente desde ese país para venderlo en el mercado nacional. La decisión abre una nueva vía para integrar su portafolio, hasta ahora abastecido principalmente desde sus plantas de México, Brasil, India y Estados Unidos.
Volkswagen rompe su ruta habitual de suministro y trae de China el primer auto para México
El movimiento también representa un cambio en la estrategia comercial de la compañía, que durante los últimos años ha dado mayor protagonismo a los SUV y ahora busca recuperar espacio en el segmento de los sedanes, donde identifica una oportunidad para ampliar su oferta.
“Nos enfocamos mucho en los SUV, y el segmento de los sedanes es el número dos en el mercado”, dijo Carlos Henry, director de la marca Volkswagen, durante la presentación del automóvil. El directivo añadió que la llegada del modelo representa un statement para la compañía y complementa su oferta en esta categoría.
Cuánto cuesta el Volkswagen Lamando y qué equipamiento ofrece
El Lamando llega con un precio de lista de 799,990 pesos y uno de lanzamiento de 789,940 pesos. Estará disponible en las consecionarias de Volkswagen a partir de la próxima semana.
Bajo el cofre, el Lamando GTS incorpora un motor turbo de cuatro cilindros y 2.0 litros, con 217 caballos de fuerza y 370 Nm de torque, asociado a una transmisión DSG con tecnología shift by wire. Utiliza la plataforma MQB Evo, una arquitectura que comparte con otros vehículos del Grupo Volkswagen.
En el exterior destacan los faros Matrix IQ.Light, el techo panorámico eléctrico, las calaveras LED tridimensionales, los logotipos iluminados y las salidas dobles de escape. Su carrocería tipo liftback combina la silueta de un sedán con una apertura de cajuela que integra el medallón trasero.
El interior concentra buena parte de la propuesta tecnológica. Cuenta con un tablero digital de 10.2 pulgadas y una pantalla táctil de 12.9 pulgadas, desde la que se seleccionan los modos de manejo. También incluye cargador inalámbrico para teléfonos, iluminación ambiental configurable en 30 colores y asientos deportivos.
En materia de confort, ofrece acceso y encendido sin llave, climatizador automático de dos zonas y asientos delanteros eléctricos, calefactables y ventilados. Para los pasajeros de la segunda fila incluye salidas de aire y descansabrazos central.
La seguridad es otro de los componentes con los que Volkswagen busca justificar su posicionamiento. El Lamando incorpora 10 bolsas de aire, control de velocidad crucero adaptativo, asistente inteligente de estacionamiento y Lane Assist, un sistema que ayuda a mantener el vehículo dentro de su carril .
La oferta se complementa con un paquete de respaldo de cinco años que incluye garantía de hasta 100,000 kilómetros, seguro contra robo de autopartes, asistencia vial y protección de llantas. Con esta combinación de motorización, tecnología y servicios, Volkswagen busca que su primer sedán importado de China ocupe la parte alta de su oferta de automóviles de pasajeros.
Volkswagen quiere recuperar terreno en los sedanes
El lanzamiento del Lamando también responde a una decisión de portafolio. Después de concentrar buena parte de sus esfuerzos comerciales en los vehículos utilitarios deportivos, Volkswagen busca reforzar una categoría que todavía ocupa el segundo lugar entre los segmentos del mercado mexicano, según Henry.
Dentro de la gama de sedanes de la marca, el nuevo modelo se colocará por encima de Virtus, Jetta y Jetta GLI, con una propuesta enfocada en el equipamiento y una configuración deportiva. En el mercado, el automóvil también ha sido identificado como el “Jetta chino”, aunque su incorporación supone una alternativa adicional dentro de la oferta de la compañía.
“Somos líderes en el segmento de sedanes (…) solo nos faltaba una cereza en el pastel”, comentó el directivo al referirse a la posición que busca mantener la marca en esta categoría.
La incorporación del Lamando también permite a Volkswagen aprovechar la capacidad industrial y de desarrollo que tiene en China para ampliar su catálogo mexicano sin depender exclusivamente de los modelos que produce en sus plantas de otras regiones.
La apuesta ocurre mientras los vehículos fabricados en China ganan terreno en México y amplían su presencia más allá de las marcas de origen asiático. Entre enero y octubre de 2026 se comercializaron cerca de 400,000 unidades manufacturadas en ese país, un crecimiento de 18.6% frente al mismo periodo de 2025. El volumen representó 28% de las ventas nacionales, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Lamando no pagará arancel de 50% aunque venga de China
El sedán de Volkswagen tendrá una condición distinta a la de otros modelos importados desde China. Aunque llegará desde ese país, no estará sujeto al arancel de 50% que México aplica desde enero de 2026 a los vehículos terminados provenientes de naciones con las que no tiene un tratado comercial.
La medida busca proteger la producción nacional y modificar las condiciones de competencia frente a los fabricantes establecidos en México. No obstante, como Volkswagen mantiene operaciones industriales en el país, puede acceder al esquema de cupos de importación contemplado en el decreto automotriz .
La referencia general para calcular el volumen autorizado equivale a 10% de los vehículos que cada compañía produjo en México durante el año anterior. También existen posibilidades de obtener cupos adicionales cuando las empresas acreditan inversiones productivas, desarrollo tecnológico o compras a proveedores nacionales.
La escala industrial de Volkswagen le abre esa posibilidad. Durante 2025, la automotriz produjo 335,716 vehículos en su planta de Puebla, donde ensambla modelos como Jetta, Taos y Tiguan. Además, cuenta con instalaciones de producción de motores en Guanajuato.
Bajo la fórmula general del decreto, el volumen fabricado en Puebla representaría una referencia de aproximadamente 33,572 unidades para el cálculo de su cupo de importación, sujeto a las condiciones y autorizaciones correspondientes. Esto no significa que la compañía tenga automáticamente esa cantidad disponible, pues debe obtener la asignación y cumplir los requisitos establecidos.
La diferencia frente a otras marcas que únicamente importan vehículos terminados es que Volkswagen puede combinar su producción nacional con unidades provenientes de otras regiones de su red industrial.
Así, mientras las marcas chinas enfrentan mayores costos para introducir vehículos terminados al mercado mexicano, Volkswagen puede combinar su producción local con modelos fabricados en otras regiones de su red global.
Qué pasará con Jetta y Virtus
La llegada del Lamando no significa la salida del Jetta ni del Virtus del catálogo de Volkswagen en México. La automotriz busca ampliar su oferta de sedanes con un modelo que ocupará una posición superior en precio y equipamiento, mientras mantiene a sus otros vehículos en segmentos de compra distintos.
El Virtus conservará su lugar como la alternativa de entrada a la gama de sedanes de la marca, mientras que el Jetta de manufactura mexicana continuará como uno de sus modelos centrales en esta categoría. Por encima de ambos se encuentra el Jetta GLI, con una propuesta de mayor orientación deportiva. El Lamando GTS se incorporará a la parte alta de esta oferta, con una configuración tecnológica y mecánica que busca atraer a consumidores interesados en un sedán de mayores prestaciones.
De esta manera, el Lamando no llega para reemplazar a los modelos que Volkswagen fabrica o comercializa desde hace años en México, sino para completar su catálogo y aprovechar la capacidad de manufactura que tiene en China a través de su alianza con SAIC.