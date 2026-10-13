Apple hará tu casa más inteligente: se alía a LG para renovar todos las cámaras del hogar

Estos dispositivos tendrán compatibilidad con Apple Home y la certificación Matter, a partir de las cuales una amplia gama de accesorios de terceros se pueden conectar entre ellos y cumplir con los estándares de la empresa en términos de privacidad y seguridad.

Apple apuesta por un diseño no tan Apple

La empresa describe la estética de esta nueva colección como “limpia y minimalista, con materiales de primera calidad y un cuidado exquisito en cada detalle, desde su montaje y ajuste hasta su integración con los demás productos de Apple en el hogar”.

Sin embargo, su diseño dista mucho de los dispositivos que la empresa suele ofrecer, ya sea en experiencias como sus smartphones, o bien en otros dispositivos, como el recién anunciado asistente con pantalla, HomeView .

A pesar del diseño, las funcionalidades no se quedan atrás, pues cada cámara captura video con una resolución de hasta 2.5K y reconoce personas, rostros conocidos, mascotas, vehículos y paquetes. El historial de vídeo se almacena de forma segura en el plan iCloud+ compatible del usuario, por lo que no se requiere una suscripción aparte para la cámara.

¿Cómo son todas las nuevas cámaras de Apple para el hogar?

La gama de dispositivos incluye un timbre con video de LG ofrece cámaras duales que capturan vistas independientes de visitantes y paquetes, lo que permite a los usuarios alternar fácilmente entre la vista de la cámara frontal y la inferior.

La Floodlight Cam ofrece vigilancia perimetral con focos duales adaptativos que se activan automáticamente al detectar movimiento y visión nocturna en color con poca luz que preserva la claridad en condiciones de oscuridad para que los usuarios puedan ver mejor lo que sucede en el exterior.

La cámara para exteriores también ofrece visión nocturna en color con poca luz y se puede ajustar fácilmente al ángulo deseado, mientras que la cámara interior se inclina automáticamente hacia arriba y hacia abajo para ajustar la vista cuando los usuarios revisan el hogar, y vuelve a inclinarse hacia abajo para detener la vigilancia en cuanto regresa el primer miembro de la familia.