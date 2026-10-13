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Apple hará tu casa más inteligente: se alía a LG para renovar todos las cámaras del hogar

La empresa californiana anunció Apple Home Collection, una gama de cámaras, timbres, termostatos y cerraduras. Asimismo, renovó su HomePod mini y lanzó el Apple TV 4K.
mar 13 octubre 2026 08:37 AM
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Vista general de la nueva línea de cámaras y gadgets para el hogar de Apple, Home Collection.
Estos dispositivos tendrán compatibilidad con Apple Home y la certificación Matter, a partir de las cuales una amplia gama de accesorios de terceros se pueden conectar entre ellos. (Foto: Apple)

Apple finalmente tendrá un ecosistema completo de hogar inteligente. La empresa anunció Apple Home Collection , una nueva línea de accesorios que consiste en cámaras para interiores y exteriores, termostatos, timbre, cerradura de puerta y sensores de temperatura, los cuales desarrolló en colaboración con LG y Schneider.

Matthew Costello, vicepresidente de ingeniería de hardware de Apple, resaltó el hecho de que para esta nueva colección, la empresa de Cupertino se alió con LG y Schneider, a los cuales calificó como líderes en el sector, para que “cada accesorio funcione a la perfección con Apple Home, de modo que la gestión del hogar sea sencilla, fiable y privada”.

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Estos dispositivos tendrán compatibilidad con Apple Home y la certificación Matter, a partir de las cuales una amplia gama de accesorios de terceros se pueden conectar entre ellos y cumplir con los estándares de la empresa en términos de privacidad y seguridad.

Apple apuesta por un diseño no tan Apple

La empresa describe la estética de esta nueva colección como “limpia y minimalista, con materiales de primera calidad y un cuidado exquisito en cada detalle, desde su montaje y ajuste hasta su integración con los demás productos de Apple en el hogar”.

Sin embargo, su diseño dista mucho de los dispositivos que la empresa suele ofrecer, ya sea en experiencias como sus smartphones, o bien en otros dispositivos, como el recién anunciado asistente con pantalla, HomeView .

A pesar del diseño, las funcionalidades no se quedan atrás, pues cada cámara captura video con una resolución de hasta 2.5K y reconoce personas, rostros conocidos, mascotas, vehículos y paquetes. El historial de vídeo se almacena de forma segura en el plan iCloud+ compatible del usuario, por lo que no se requiere una suscripción aparte para la cámara.

¿Cómo son todas las nuevas cámaras de Apple para el hogar?

La gama de dispositivos incluye un timbre con video de LG ofrece cámaras duales que capturan vistas independientes de visitantes y paquetes, lo que permite a los usuarios alternar fácilmente entre la vista de la cámara frontal y la inferior.

La Floodlight Cam ofrece vigilancia perimetral con focos duales adaptativos que se activan automáticamente al detectar movimiento y visión nocturna en color con poca luz que preserva la claridad en condiciones de oscuridad para que los usuarios puedan ver mejor lo que sucede en el exterior.

La cámara para exteriores también ofrece visión nocturna en color con poca luz y se puede ajustar fácilmente al ángulo deseado, mientras que la cámara interior se inclina automáticamente hacia arriba y hacia abajo para ajustar la vista cuando los usuarios revisan el hogar, y vuelve a inclinarse hacia abajo para detener la vigilancia en cuanto regresa el primer miembro de la familia.

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La cerradura inteligente, por otra parte, utiliza tecnología de banda ultraancha para detectar cuándo el usuario se acerca a la puerta y puede percibir si la puerta se ha abierto, cerrado o manipulado, mientras que los termostatos inteligentes ajustan la temperatura según si hay alguien en casa, si se está preparando para descansar por la noche o si está fuera.

La colección Apple Home estará disponible a partir de diciembre. El timbre con video tendrá un precio inicial de 249.95 dólares, la cámara Floodlight Cam costará 399.95 dólares y la cámara Outdoor Cam Plug-In iniciará en 299.95 dólares, aunque solo en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Apple también lanza un nuevo HomePod mini y un nuevo Apple TV 4K

Los anuncios de hoy para Apple también incluyeron un HomePod mini 2 , un altavoz que admite sonido envolvente en combinación con cuatro dispositivos, o que bien puede funcionar como bocina para Mac.

Vista del HomePod mini 2, de Apple, sobre una mesa de centro junto a una mujer dibujando.
Con solo su voz, los usuarios pueden realizar diversas acciones inteligentes en el hogar. (Foto: Apple)

HomePod mini facilita el control del hogar conectado. Con solo su voz, los usuarios pueden realizar diversas acciones inteligentes en el hogar, como cerrar la puerta principal, cerrar el garaje al salir de casa, bajar las persianas, ajustar el termostato o apagar las luces antes de acostarse.

En el caso de entretenimiento, la firma presentó Apple TV 4K , que incorpora Siri AI para ofrecer una experiencia de contenido más inversiva, con comprensión del contexto personal y conocimiento para realizar aún más acciones en las aplicaciones del sistema, lo que facilita encontrar entretenimiento.

A partir de ello, los usuarios pueden simplemente preguntarle a Siri "¿Qué programas de Apple TV ganaron los premios Emmy este año?" y ver pósteres extraídos directamente de la aplicación Apple TV, junto con sugerencias relevantes como "Más comedias premiadas" para seguir explorando.

Escena dentro de una escena con una pantalla encendida utilizando el nuevo Apple TV 4K debajo.
La nueva versión de Apple TV 4K incorpora Siri AI para ofrecer una experiencia de contenido más inmersiva, con comprensión del contexto personal. (Foto: Apple)

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Mientras ven el programa, los usuarios pueden hacerle preguntas a Siri y aprovechar su amplio conocimiento del mundo para profundizar en él, preguntando cosas como "¿Dónde se filmó Pluribus ?" o "¿Es apropiado para un adolescente de 15 años?". Las respuestas aparecen en una superposición compacta y discreta, brindando información útil cuando los espectadores preguntan, sin perder la inmersión en la acción.

Por otra parte, el nuevo Apple TV 4K incorpora tres micrófonos de largo alcance, lo que permite a los usuarios controlar lo que ven y descubrir nuevos programas sin usar las manos.

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Apple Inc

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