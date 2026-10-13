Apple lanza HomeView, su primer asistente con pantalla que competirá con Alexa

La era de John Ternus al frente de Apple se mueve rápidamente. La empresa finalmente presentó su asistente para el hogar que incluye una pantalla de 7 pulgadas, y que será conocido como Apple HomeView, desde donde los usuarios podrán gestionar su casa inteligente, desde aspectos como conectividad, hasta entretenimiento.
¿Qué es y cómo funciona Apple HomeView?
El dispositivo es fácilmente reconocible como un asistente digital, al igual que Alexa, de Amazon, o Nest Hub, de Google, que reconoce a los usuarios por sus rostros y se adapta para que puedan acceder a su contenido personal en Mensajes, FaceTime, Calendario, Recordatorios y Buscar mi iPhone, además de que incluye Siri AI, la nueva versión del asistente digital de la empresa, basado en una relación conversacional.
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Además, al combinarse con dispositivos compatibles con Apple Intelligence, puede recurrir al contexto personal del usuario, como su Calendario, Mensajes e información relevante en sus aplicaciones, para proporcionar respuestas más útiles y personalizadas, afirma Apple.
Su diseño consiste en un cuerpo en forma de bóveda que recuerda a la base de las Mac de escritorio, mientras que la pantalla está conectada a través de una bisagra de acero inoxidable que da diferentes rangos de inclinación y estará disponible en cuatro colores: plata, blanco estrellado, rosa y gris espacial, cada uno con un cable a juego.
Su pantalla cuenta con la tecnología Liquid Retina y True Tone, que reaccionan a los cambios de luz a lo largo del día. El brillo automático se ajusta desde 500 nits (suficientemente brillante para mantener una imagen nítida y una buena visibilidad incluso en una habitación soleada) hasta 0.3 nits, lo que la hace un buen dispositivo para la mesita de noche. Además, tiene la opción de montarse a la pared.
Cada dispositivo tiene la capacidad de reconocer hasta seis personas y ofrecer experiencias personalizadas a cada una, pues les muestra su propia pantalla de inicio, aplicaciones y widgets con base en su uso.
Respecto al contenido personal, afirma la empresa, este permanece privado, mientras que los álbumes de fotos y la música compartidos pueden ser disfrutados fácilmente por todos los miembros del hogar, incluidos los invitados.
En términos de entretenimiento, cuenta con dos altavoces y un woofer con salida hacia abajo, además de dos radiadores pasivos con cancelación de fuerza integrados a la base, así como capacidades de audio computacional que optimiza el volumen.
Controla tu hogar desde un solo dispositivo Apple
Como parte de su apuesta por los gadgets de hogar, HomeView permite a los usuarios controlar los otros gadgets conectados a una casa inteligente como cámaras, termostatos, luces o persianas inteligentes.
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Cuenta con una interfaz modular que ofrece acceso instantáneo a los accesorios favoritos de los usuarios, mientras que la interfaz Home Camera puede transmitir en directo hasta nueve vídeos simultáneamente, lo que permite vigilar las entregas a domicilio y a las mascotas jugando en el jardín.
Asimismo, con una suscripción iCloud+ compatible, HomeView funciona con cámaras compatibles para ofrecer un reconocimiento inteligente y cifrado de extremo a extremo de personas, rostros conocidos, mascotas, paquetes y vehículos, notificando a los miembros del hogar en el momento en que alguien llega a la puerta principal.
Precio y disponibilidad de Apple Home View
Los pedidos anticipados comienzan hoy para los usuarios de Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos y estará disponible a partir del 13 de noviembre por un precio de 299 dólares estadounidenses.