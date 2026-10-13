Apple lanza HomeView, su primer asistente con pantalla que competirá con Alexa

Además, al combinarse con dispositivos compatibles con Apple Intelligence, puede recurrir al contexto personal del usuario, como su Calendario, Mensajes e información relevante en sus aplicaciones, para proporcionar respuestas más útiles y personalizadas, afirma Apple.

Su diseño consiste en un cuerpo en forma de bóveda que recuerda a la base de las Mac de escritorio, mientras que la pantalla está conectada a través de una bisagra de acero inoxidable que da diferentes rangos de inclinación y estará disponible en cuatro colores: plata, blanco estrellado, rosa y gris espacial, cada uno con un cable a juego.

Su pantalla cuenta con la tecnología Liquid Retina y True Tone, que reaccionan a los cambios de luz a lo largo del día. El brillo automático se ajusta desde 500 nits (suficientemente brillante para mantener una imagen nítida y una buena visibilidad incluso en una habitación soleada) hasta 0.3 nits, lo que la hace un buen dispositivo para la mesita de noche. Además, tiene la opción de montarse a la pared.

Cada dispositivo tiene la capacidad de reconocer hasta seis personas y ofrecer experiencias personalizadas a cada una, pues les muestra su propia pantalla de inicio, aplicaciones y widgets con base en su uso.

Respecto al contenido personal, afirma la empresa, este permanece privado, mientras que los álbumes de fotos y la música compartidos pueden ser disfrutados fácilmente por todos los miembros del hogar, incluidos los invitados.

(Foto: Apple)



En términos de entretenimiento, cuenta con dos altavoces y un woofer con salida hacia abajo, además de dos radiadores pasivos con cancelación de fuerza integrados a la base, así como capacidades de audio computacional que optimiza el volumen.

Controla tu hogar desde un solo dispositivo Apple

Como parte de su apuesta por los gadgets de hogar, HomeView permite a los usuarios controlar los otros gadgets conectados a una casa inteligente como cámaras, termostatos, luces o persianas inteligentes.