Un refrigerador conectado a internet puede convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes si utiliza software desactualizado o tiene accesos remotos mal protegidos. Además, aunque estos equipos permiten controlar funciones desde una aplicación también requieren medidas de seguridad para evitar que terceros manipulen su funcionamiento.
El ciberataque a los refrigeradores de Francia demuestra por qué siempre debes actualizar tus gadgets
Supermercados en Francia como Carrefour, Monoprix, E-Leclerc, Auchan, Intermarché, Netto y Coopérative U resultaron ser blanco de ciberatacantes que hicieron que los refrigeradores y congeladores llegaran a temperaturas de hasta 50 grados centígrados durante seis horas, lo que obligó a desechar los alimentos afectados para evitar riesgos sanitarios.
Piratas informáticos tomaron el control del software que regula la temperatura de las unidades de refrigeración y obligaron a algunas a calentarse durante la noche. El director ejecutivo de Coopérative U, el grupo de distribución y cooperativa de comerciantes independientes de origen Francés, aseguró que varios de sus supermercados fueron víctimas de un ataque sin precedentes.
México no está exento de que estos tipos de ataques pudieran ocurrir, pues Victor Ruíz, CEO de SILIKN menciona que los sistemas en refrigeración utilizados en todo el mundo incorporan controladores electrónicos y plataformas conectadas a internet que permiten supervisar y modificar las temperaturas de forma remota.
“Si los sistemas presentan vulnerabilidades, utilizan software desactualizado o tienen accesos deficientemente protegidos, un ciberdelincuente podría tomar el control y afectar su funcionamiento”, explica a Expansión.
En Francia, más de 100 supermercados de esa cadena fueron blanco de ataque y otras 100 fueron desconectadas de internet de emergencia para evitar que les pasara lo mismo, pues también Carrefour, Monoprix y E.Leclerc se vieron afectadas por el ataque que apuntó al software de la empresa danesa de ingeniería Danfoss. Este programa permite a los comercios gestionar sus equipos de refrigeración a distancia.
Normalmente, los congeladores de los supermercados pasan por un breve periodo de descongelación nocturna en el que la temperatura sube un poco, pero los atacantes ordenaron que los equipos se calentaran y así se mantuvieran, cabe mencionar que la empresa Danfoss no confirmó los informes sobre cuánto se pudieran haber calentado los refrigeradores pero sí mencionó que habían sido modelos antiguos cuyo software no podía actualizarse para protegerlos de un riesgo que ya habían identificado.
¿Por qué es importante siempre actualizar tus dispositivos?
Los refrigeradores conectados a internet funcionan mediante programas que permiten controlar algunas de sus características, recibir alertas o modificar configuraciones a distancia, sin embargo, al igual que los teléfonos o las computadoras estos equipos pueden presentar vulnerabilidades que requieren actualizaciones de seguridad.
El caso de Francia mostró las consecuencias de mantener sistemas de refrigeración con software obsoleto y de acuerdo con Reuters, la empresa Danfoss confirmó que algunos de los equipos afectados habían llegado al final de su vida útil y ya no recibían actualizaciones, mientras que otras operaban con versiones antiguas.
Incluso cuando un fabricante deja de ofrecer soporte las fallas de seguridad descubiertas después pueden permanecer sin corregirse, por lo que, en estos casos mantener el equipo actualizado ya no es suficiente y puede ser necesario sustituir los controladores antiguos por versiones compatibles con nuevas medidas de protección.
Ruiz menciona que, aunque todavía no hay evidencia pública suficiente para confirmar que una cadena de supermercados mexicana tenga las mismas vulnerabilidades o haya sido víctima de una ataque de este tipo.
“México debería considerar este incidente una advertencia y promover auditorías de los sistemas de refrigeración comercial, especialmente en cadenas que administran múltiples sucursales”, agrega.
Además, el especialista menciona medidas de seguridad a tener en cuenta como lo son:
Restringir los accesos remotos
Utilizar autenticación multifactor
Separar los sistemas industriales de las redes corporativas
Actualizar los equipos y establecer alertas ante cambios anormales de temperatura.
Por otro lado, la empresa francesa dijo en un comunicado que desde hace tiempo aconseja a sus clientes mantener actualizados los sistemas compatibles “una refrigeración confiable es esencial para las operaciones de nuestros clientes y seguimos comprometidos a apoyarlos y ayudarlos a mantener los sistemas seguros y confiables que conocen”, agregó.
¿Cuántas tiendas fueron afectadas y cuál es el impacto económico?
Aunque no se sabe la magnitud total del ataque, las cifras de cada cadena sugieren que unas 400 tiendas resultaron afectadas de las 15,000 que hay en Francia. Carrefour informó que los refrigeradores de 80 de sus 6,000 tiendas fueron atacados. A su vez, Monoprix dijo que el 5% de sus más de 400 tiendas se vio afectado y que retiró de la venta los alimentos cuyo estado no podía garantizarse.
De acuerdo con reportes de la cadena francesa BFMTV, dos supermercados de la región de Alsacia registraron pérdidas conjuntas de 270,000 euros, aproximadamente 300,000 dólares, por lo que la fiscalía de París abrió una investigación por ciberdelincuencia y calificó lo ocurrido como un ataque a “grand escala” contra los sistemas de refrigeración.
Más allá de las pérdidas de alimentos, el impacto económico de un ciberataque contra los sistemas de refrigeración de supermercados en México podría ser considerable “especialmente si afecta a una cadena con múltiples sucursales que administra sus equipos de manera centralizada”, y agrega que este tipo de sistemas entra dentro de la categoría de infraestructura crítica, porque al ser afectada podría tener grandes repercusiones en la ciudadanía.
“Más allá de la pérdida de alimentos perecederos, las empresas tendrían que afrontar costos de reparación, interrupciones operativas, posibles cierres temporales, afectaciones a proveedores y pérdidas de ingresos", menciona Ruiz.
El incidente también encendió las alertas sobre la seguridad alimentaria, pues Christophe Hansen, comisario Europeo de Agricultura y Alimentación condenó el ataque y advirtió que “convertir los alimentos en un arma ya es una realidad”, de acuerdo con declaraciones difundidas en su cuenta de X.
¿Qué pasa con los consumidores?
Ruíz advierte que si el ataque afectara simultáneamente a varias sucursales, podría provocar escasez temporal de determinados productos en algunas zonas, especialmente cuando otros establecimientos no tengan capacidad para cubrir la demanda.
“El riesgo más delicado es que la alteración de las temperaturas comprometa la seguridad alimentaria. Productos como carnes, pescados, lácteos y alimentos congelados pueden volverse inseguros para el consumo cuando se rompe la cadena de frío, incluso si su apariencia u olor no mostraran señales evidentes de deterioro”, explica el especialista.
No obstante, Ruiz aclara que un ataque de este tipo no necesariamente provocaría un desabastecimiento generalizado en México, pues su alcance dependería del número de establecimientos afectados, la duración de la interrupción y la capacidad de respuesta de las empresas.