El ciberataque a los refrigeradores de Francia demuestra por qué siempre debes actualizar tus gadgets

Supermercados en Francia como Carrefour, Monoprix, E-Leclerc, Auchan, Intermarché, Netto y Coopérative U resultaron ser blanco de ciberatacantes que hicieron que los refrigeradores y congeladores llegaran a temperaturas de hasta 50 grados centígrados durante seis horas, lo que obligó a desechar los alimentos afectados para evitar riesgos sanitarios.

Supermercados en Francia como Carrefour, Monoprix, E-Leclerc, Auchan, Intermarché, Netto y Coopérative U resultaron ser blanco de ciberatacantes. (FRED TANNEAU/AFP)



Piratas informáticos tomaron el control del software que regula la temperatura de las unidades de refrigeración y obligaron a algunas a calentarse durante la noche. El director ejecutivo de Coopérative U, el grupo de distribución y cooperativa de comerciantes independientes de origen Francés, aseguró que varios de sus supermercados fueron víctimas de un ataque sin precedentes.

México no está exento de que estos tipos de ataques pudieran ocurrir, pues Victor Ruíz, CEO de SILIKN menciona que los sistemas en refrigeración utilizados en todo el mundo incorporan controladores electrónicos y plataformas conectadas a internet que permiten supervisar y modificar las temperaturas de forma remota.

“Si los sistemas presentan vulnerabilidades, utilizan software desactualizado o tienen accesos deficientemente protegidos, un ciberdelincuente podría tomar el control y afectar su funcionamiento”, explica a Expansión.

En Francia, más de 100 supermercados de esa cadena fueron blanco de ataque y otras 100 fueron desconectadas de internet de emergencia para evitar que les pasara lo mismo, pues también Carrefour, Monoprix y E.Leclerc se vieron afectadas por el ataque que apuntó al software de la empresa danesa de ingeniería Danfoss. Este programa permite a los comercios gestionar sus equipos de refrigeración a distancia.

Normalmente, los congeladores de los supermercados pasan por un breve periodo de descongelación nocturna en el que la temperatura sube un poco, pero los atacantes ordenaron que los equipos se calentaran y así se mantuvieran, cabe mencionar que la empresa Danfoss no confirmó los informes sobre cuánto se pudieran haber calentado los refrigeradores pero sí mencionó que habían sido modelos antiguos cuyo software no podía actualizarse para protegerlos de un riesgo que ya habían identificado.