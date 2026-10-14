Sueldos de hasta 55,170 pesos en tecnología: el inglés lo permite, pero México es último lugar en Latinoamérica

El desglose salarial del reporte revela que los especialistas que carecen por completo de estudios en inglés perciben un ingreso neto medio de apenas 14,066 pesos al mes. Por su parte, quienes poseen un nivel básico alcanzan en promedio los 25,778 pesos y los de nivel intermedio llegan a los 37,646 pesos netos mensuales. En el extremo superior, los profesionales con un dominio avanzado del idioma registran percepciones de hasta 55,170 pesos al mes.

"El dominio del inglés es preponderante para tener acceso a los mejores salarios dentro del sector tecnológico”, escribe Emmanuel Olvera, director ejecutivo y cofundador de Hireline. Los profesionales con un nivel avanzado de inglés llegaron a cuadruplicar su salario en comparación con aquellos que no tienen conocimientos del idioma. Tener un nivel básico o incluso intermedio es una limitante muy seria en un mercado laboral de tecnologías de la información cada vez más globalizado y competitivo”.



Asimismo, resalta que esta ventaja económica no se limita solo al ámbito local, sino que abre la puerta a la integración en equipos multidisciplinarios remotos, además de negociar en inglés, lo que permite a ingenieros y desarrolladores mexicanos aspirar a posiciones directivas en firmas globales, multiplicando su proyección profesional y su capacidad de movilidad social.





México en rezago de inglés ante un panorama global

Pese a los beneficios económicos de ser bilingüe, el panorama nacional enfrenta un panorama desfavorable. Según cifras de la edición 2025 del Índice EF de Dominio del Inglés, México se posiciona en el lugar 103 de 123 naciones y regiones evaluadas a nivel global, dejando al país en el nivel más bajo de desempeño en toda Latinoamérica.

A detalle, el informe de Education First revela que México obtuvo una puntuación de 440 puntos, cifra considerablemente inferior a la media global de 488 puntos. A este rezago estructural se suma otra variante, y es que de acuerdo con el Reporte Futuro del Empleo, el 40% de las habilidades esenciales en los puestos de trabajo en México cambiará drásticamente en los próximos cinco años, motivados precisamente por la tecnología.