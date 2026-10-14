Sueldos de hasta 55,170 pesos en tecnología: el inglés lo permite, pero México es último lugar en Latinoamérica

Esta carencia lingüística representa un obstáculo para la evolución técnica del país, señala Kim de Anda, directora de marketing de Duolingo para Latinoamérica, pues el idioma de las principales herramientas de programación y desarrollo es predominantemente anglosajón.
Por lo tanto, el no contar con un manejo fluido del idioma condena a los desarrolladores e ingenieros locales a padecer una dependencia tecnológica, obligándolos a postergar el uso de herramientas de vanguardia hasta que surjan traducciones o adaptaciones al español. En disciplinas de ritmo vertiginoso como la inteligencia artificial o las ciencias de la computación, esta espera pone en desventaja al ecosistema mexicano para reaccionar a las tendencias internacionales.
Pese a este diagnóstico, en el país han comenzado a consolidarse iniciativas públicas con un enfoque que buscan revertir ese rezago en el aprendizaje de idiomas y concebir al inglés no como un lujo académico, sino como una herramienta transversal de inclusión económica e igualdad de oportunidades.
En este contexto, la Agencia de Transformación Digital —a través del Centro Público de Formación e Inteligencia Artificial— concretó una alianza con la plataforma tecnológica Duolingo para otorgar 25,000 becas de la versión Super Duolingo para estudiantes y profesionales en formación de distintas regiones del país.
“Lo que sabemos y es claro es que el manejo de herramientas de inteligencia artificial brinda a las personas una oportunidad superior en su desarrollo personal”, señala De Anda, quien apunta que la meta es llevar a los alumnos a alcanzar un nivel B2 (intermedio-avanzado) en un lapso de solo seis meses, un objetivo significativo si se considera que la mayoría de los participantes inscritos en el programa inicia sus lecciones completamente desde cero.
Sin embargo, la ejecutiva también es clara al decir que el programa funcionará solo si el alumno estudia todos los días y, en este sentido, para asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y contrarrestar la deserción, la ATDT asignó mentores dedicados que realizan un seguimiento personalizado del avance de cada alumno