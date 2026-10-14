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Sueldos de hasta 55,170 pesos en tecnología: el inglés lo permite, pero México es último lugar en Latinoamérica

Saber inglés sigue siendo una ventaja en la carrera profesional, especialmente para los desarrolladores, quienes pueden cuadruplicar sus ingresos cuando dominan este idioma.
mié 14 octubre 2026 04:30 PM
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Dos ofertas de empleo para desarrollador Front End comparan salarios mensuales de 14,066 y 55,170 pesos según el nivel de inglés requerido.
El dominio del inglés puede marcar una diferencia de más de 41,000 pesos mensuales entre los salarios promedio de los profesionales de tecnología en México.
 (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

El sector tecnológico en México vive un momento de contraste. Por un lado, el potencial de ingresos promedio de sus trabajadores puede superar los 55,000 pesos, pero las barreras educativas de su fuerza laboral, especialmente en términos del idioma inglés, limitan la aceleración del talento local e impide que miles de profesionales accedan a las vacantes mejor remuneradas del mercado.

De acuerdo con datos del Reporte de salarios y empleo en tecnología de la plataforma Hireline , el salario promedio de un profesional de tecnología en México se ubica en los 32,854 pesos netos mensuales. Sin embargo, esta cifra cambia en relación a las competencias lingüísticas de los trabajadores, particularmente en el conocimiento del inglés, el cual es el factor más determinante para escalar en la pirámide salarial de la industria.

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El desglose salarial del reporte revela que los especialistas que carecen por completo de estudios en inglés perciben un ingreso neto medio de apenas 14,066 pesos al mes. Por su parte, quienes poseen un nivel básico alcanzan en promedio los 25,778 pesos y los de nivel intermedio llegan a los 37,646 pesos netos mensuales. En el extremo superior, los profesionales con un dominio avanzado del idioma registran percepciones de hasta 55,170 pesos al mes.

"El dominio del inglés es preponderante para tener acceso a los mejores salarios dentro del sector tecnológico”, escribe Emmanuel Olvera, director ejecutivo y cofundador de Hireline. Los profesionales con un nivel avanzado de inglés llegaron a cuadruplicar su salario en comparación con aquellos que no tienen conocimientos del idioma. Tener un nivel básico o incluso intermedio es una limitante muy seria en un mercado laboral de tecnologías de la información cada vez más globalizado y competitivo”.

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Asimismo, resalta que esta ventaja económica no se limita solo al ámbito local, sino que abre la puerta a la integración en equipos multidisciplinarios remotos, además de negociar en inglés, lo que permite a ingenieros y desarrolladores mexicanos aspirar a posiciones directivas en firmas globales, multiplicando su proyección profesional y su capacidad de movilidad social.

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México en rezago de inglés ante un panorama global

Pese a los beneficios económicos de ser bilingüe, el panorama nacional enfrenta un panorama desfavorable. Según cifras de la edición 2025 del Índice EF de Dominio del Inglés, México se posiciona en el lugar 103 de 123 naciones y regiones evaluadas a nivel global, dejando al país en el nivel más bajo de desempeño en toda Latinoamérica.

A detalle, el informe de Education First revela que México obtuvo una puntuación de 440 puntos, cifra considerablemente inferior a la media global de 488 puntos. A este rezago estructural se suma otra variante, y es que de acuerdo con el Reporte Futuro del Empleo, el 40% de las habilidades esenciales en los puestos de trabajo en México cambiará drásticamente en los próximos cinco años, motivados precisamente por la tecnología.

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Esta carencia lingüística representa un obstáculo para la evolución técnica del país, señala Kim de Anda, directora de marketing de Duolingo para Latinoamérica, pues el idioma de las principales herramientas de programación y desarrollo es predominantemente anglosajón.

Por lo tanto, el no contar con un manejo fluido del idioma condena a los desarrolladores e ingenieros locales a padecer una dependencia tecnológica, obligándolos a postergar el uso de herramientas de vanguardia hasta que surjan traducciones o adaptaciones al español. En disciplinas de ritmo vertiginoso como la inteligencia artificial o las ciencias de la computación, esta espera pone en desventaja al ecosistema mexicano para reaccionar a las tendencias internacionales.

Pese a este diagnóstico, en el país han comenzado a consolidarse iniciativas públicas con un enfoque que buscan revertir ese rezago en el aprendizaje de idiomas y concebir al inglés no como un lujo académico, sino como una herramienta transversal de inclusión económica e igualdad de oportunidades.

En este contexto, la Agencia de Transformación Digital —a través del Centro Público de Formación e Inteligencia Artificial— concretó una alianza con la plataforma tecnológica Duolingo para otorgar 25,000 becas de la versión Super Duolingo para estudiantes y profesionales en formación de distintas regiones del país.

“Lo que sabemos y es claro es que el manejo de herramientas de inteligencia artificial brinda a las personas una oportunidad superior en su desarrollo personal”, señala De Anda, quien apunta que la meta es llevar a los alumnos a alcanzar un nivel B2 (intermedio-avanzado) en un lapso de solo seis meses, un objetivo significativo si se considera que la mayoría de los participantes inscritos en el programa inicia sus lecciones completamente desde cero.

Sin embargo, la ejecutiva también es clara al decir que el programa funcionará solo si el alumno estudia todos los días y, en este sentido, para asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y contrarrestar la deserción, la ATDT asignó mentores dedicados que realizan un seguimiento personalizado del avance de cada alumno

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Inteligencia artificial Duolingo Estadísticas de empleo

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