La IA traduce, pero no entiende el valor real de los idiomas

La colaboración efectiva en empresas globales requiere una agilidad que un software de traducción no puede ofrecer. Pajak destaca que, para discutir temas complejos o resolver problemas difíciles, la traducción no permite esa "colaboración fluida" necesaria entre equipos internacionales.
En el último año aumentó la búsqueda de talentos laborales en Chile (67%), Colombia (55%) y México (53%) por parte de empresas en Europa y Medio Oriente, según el Reporte Global de Contratación de Deel. Asimismo, cerca de 19 millones de latinoamericanos emigraron a otros países para residir, estudiar o trabajar fuera de su tierra natal.
Pero todo eso conlleva varios obstáculos por delante, siendo el principal de ellos el idioma. Aproximadamente 1 de cada 4 inmigrantes hablan el idioma local de su nueva empresa, escuela o residencia, lo cual significa que una gran mayoría aún lucha con las barreras lingüísticas, según información de la plataforma World of Labor.
Además, para aplicar a un empleo o universidad que requiera la fluidez de un segundo idioma, se recomienda alcanzar el nivel de competencia lingüística conocido como B2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), en el cual un estudiante puede participar en conversaciones profesionales, comprender textos complejos y usar el idioma en entornos académicos y laborales.
Duolingo apuesta por idiomas avanzados en plena era de IA
En este sentido, Duolingo anunció hoy que ya está disponible su contenido avanzado para aprender idiomas en nueve de los idiomas más populares del mundo: inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, coreano y chino, de forma gratuita.