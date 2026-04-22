La IA traduce, pero no entiende el valor real de los idiomas

A pesar de ello, Bozena Pajak, VP de Aprendizaje en Duolingo, explica que los idiomas brindan habilidades que los avances digitales todavía no pueden replicar. La experta sostiene que la conexión emocional y la comprensión cultural profunda son pilares esenciales en el mundo moderno, especialmente donde se requiere generar confianza.

Desde su perspectiva, aunque las herramientas de traducción automática avanzan, su uso en tiempo real resulta insuficiente para construir relaciones sólidas en la vida cotidiana o en los negocios. “La tecnología ayuda en comunicaciones básicas y rápidas, pero carece de la fluidez necesaria para interacciones humanas reales y profundas”, afirma.

Para Pajak, la profundidad del lenguaje es algo que los algoritmos omiten sistemáticamente al no captar el contexto social y asegura que "el idioma es realmente una ventana a cómo piensa la gente, cómo vive la gente" y advierte que en la traducción simple “se pierden muchas cosas”.

En el entorno de negocios, esta comprensión cultural es vital para los tomadores de decisiones que buscan expandir sus horizontes. No se trata solo de emitir un mensaje, sino de entender los matices que dictan cómo se piensa y se actúa en diferentes regiones del mundo.