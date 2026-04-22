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La IA traduce, pero no entiende el valor real de los idiomas

Aunque la IA gana relevancia en el trabajo, los idiomas aún son un diferenciador clave. Las empresas buscan talento con habilidades tecnológicas, pero la conexión cultural mantiene su valor.
mié 22 abril 2026 02:00 PM
La IA traduce, pero no entiende el valor real de los idiomas
De acuerdo con especialistas, los idiomas brindan habilidades que los avances digitales todavía no pueden replicar. (demaerre/Getty Images)

En un mercado laboral que evoluciona rápidamente, dominar la Inteligencia Artificial se está volviendo una prioridad. Según datos de Manpower, uno de cada cuatro empleadores buscan actualmente personal que sepa interactuar con la IA para optimizar procesos, pero a pesar del auge tecnológico, la capacidad y curiosidad por aprender nuevos idiomas se mantiene como un factor diferencial en el campo laboral.

De acuerdo con investigadores de la Universidad de Oxford , “en general, a medida que avanza la tecnología de traducción por IA, es probable que la demanda de habilidades bilingües continúe disminuyendo”.

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A pesar de ello, Bozena Pajak, VP de Aprendizaje en Duolingo, explica que los idiomas brindan habilidades que los avances digitales todavía no pueden replicar. La experta sostiene que la conexión emocional y la comprensión cultural profunda son pilares esenciales en el mundo moderno, especialmente donde se requiere generar confianza.

Desde su perspectiva, aunque las herramientas de traducción automática avanzan, su uso en tiempo real resulta insuficiente para construir relaciones sólidas en la vida cotidiana o en los negocios. “La tecnología ayuda en comunicaciones básicas y rápidas, pero carece de la fluidez necesaria para interacciones humanas reales y profundas”, afirma.

Para Pajak, la profundidad del lenguaje es algo que los algoritmos omiten sistemáticamente al no captar el contexto social y asegura que "el idioma es realmente una ventana a cómo piensa la gente, cómo vive la gente" y advierte que en la traducción simple “se pierden muchas cosas”.

En el entorno de negocios, esta comprensión cultural es vital para los tomadores de decisiones que buscan expandir sus horizontes. No se trata solo de emitir un mensaje, sino de entender los matices que dictan cómo se piensa y se actúa en diferentes regiones del mundo.

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La colaboración efectiva en empresas globales requiere una agilidad que un software de traducción no puede ofrecer. Pajak destaca que, para discutir temas complejos o resolver problemas difíciles, la traducción no permite esa "colaboración fluida" necesaria entre equipos internacionales.

En el último año aumentó la búsqueda de talentos laborales en Chile (67%), Colombia (55%) y México (53%) por parte de empresas en Europa y Medio Oriente, según el Reporte Global de Contratación de Deel. Asimismo, cerca de 19 millones de latinoamericanos emigraron a otros países para residir, estudiar o trabajar fuera de su tierra natal.

Pero todo eso conlleva varios obstáculos por delante, siendo el principal de ellos el idioma. Aproximadamente 1 de cada 4 inmigrantes hablan el idioma local de su nueva empresa, escuela o residencia, lo cual significa que una gran mayoría aún lucha con las barreras lingüísticas, según información de la plataforma World of Labor.

Además, para aplicar a un empleo o universidad que requiera la fluidez de un segundo idioma, se recomienda alcanzar el nivel de competencia lingüística conocido como B2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), en el cual un estudiante puede participar en conversaciones profesionales, comprender textos complejos y usar el idioma en entornos académicos y laborales.

Duolingo apuesta por idiomas avanzados en plena era de IA

En este sentido, Duolingo anunció hoy que ya está disponible su contenido avanzado para aprender idiomas en nueve de los idiomas más populares del mundo: inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, coreano y chino, de forma gratuita.

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En este nivel, los estudiantes podrán practicar conversaciones profesionales y desenvolverse en situaciones laborales en un nuevo idioma; prepararse para asistir a la universidad o solicitar empleo en un idioma distinto al suyo; comprender noticias, películas y textos complejos sin subtítulos; así como comunicarse con confianza en la mayoría de las situaciones cotidianas.

Al respecto, Pajak subraya que el aprendizaje de idiomas en entornos empresariales "realmente te da esta capacidad de ser más eficaz en tu trabajo" y explica que detrás de estos cursos existe un equipo de científicos del aprendizaje que diseña los idiomas a partir de un enfoque científico para asegurar que cada lección enseña habilidades prácticas que los empleadores valoran en el mercado globalizado.

El contenido ya está disponible en los 9 idiomas para iOS, Android y web, y es posible acceder desde todas las interfaces de Duolingo. Además, los usuarios también pueden añadir su puntuación de Duolingo directamente a su perfil de LinkedIn, mostrando así su progreso con otros progesionales.

Al final del día, concluye Pajak sobre la incorporación de estas herramientas, el dominio de un idioma es una herramienta de empatía y entendimiento que la IA no puede simular. Aprender una lengua permite "entender el mundo de una manera mucho más rica" y conectar con las personas a un nivel que trasciende lo digital.

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Duolingo Inteligencia artificial

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