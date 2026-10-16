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China busca limitar la exportación de tecnologías de IA en medio de la disputa con EU

El gobierno chino propone prohibir la venta al extranjero de 14 tecnologías y restringir otras 26 en sectores como inteligencia artificial, biotecnología y energía solar.
vie 16 octubre 2026 03:00 PM
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En primer plano, el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
China plantea nuevas restricciones a la exportación de tecnologías de inteligencia artificial en medio de la competencia tecnológica con Estados Unidos. (Foito: JIM WATSON/AFP)

China contempla endurecer los controles sobre la exportación de tecnologías estratégicas, incluidas herramientas de inteligencia artificial (IA), en un nuevo capítulo de la competencia tecnológica que mantiene con Estados Unidos .

El Ministerio de Comercio chino publicó el viernes un proyecto que plantea prohibir la exportación de 14 tipos de tecnología y someter otras 26 a restricciones. La propuesta abarca sectores como la IA, la biotecnología y la energía solar, considerados relevantes para la innovación y la seguridad del país.

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Entre las tecnologías que podrían quedar prohibidas figuran aquellas basadas en inteligencia artificial para generar y modificar código malicioso, así como modelos de IA entrenados con datos estratégicos y sensibles de China.

El documento también plantea restringir la exportación de otras tecnologías, en particular aquellas que podrían utilizarse para actividades de piratería informática.

Las medidas todavía no son definitivas. El gobierno chino abrió un periodo de consulta pública de un mes a partir del viernes para recibir comentarios sobre el proyecto.

China y EU intensifican la disputa por la inteligencia artificial

La propuesta llega en un contexto de creciente rivalidad entre Pekín y Washington por el desarrollo y el control de tecnologías avanzadas. En los últimos meses, ambos países se han acusado mutuamente de apropiarse de las capacidades de modelos de inteligencia artificial desarrollados por empresas rivales.

El gobierno chino justificó la iniciativa por los riesgos asociados con el desarrollo y el uso de estas herramientas. En un comunicado, el Ministerio de Comercio señaló que los riesgos inherentes y derivados de la inteligencia artificial reciben una atención creciente en distintos países.

El presidente chino, Xi Jinping , ha defendido en varias ocasiones la necesidad de establecer salvaguardias para regular la inteligencia artificial. En contraste, el presidente estadounidense ha defendido un enfoque regulatorio más limitado para esta industria.

La discusión sobre los controles a la exportación refleja cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser únicamente un campo de competencia entre empresas para convertirse también en un asunto de política comercial, seguridad nacional y rivalidad geopolítica.

Si se aprueba, la propuesta china podría establecer nuevas barreras para la transferencia internacional de determinadas tecnologías desarrolladas en el país. El alcance de sus efectos dependerá de las disposiciones que finalmente entren en vigor.

Con información de AFP.

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China Estados Unidos Inteligencia artificial tecnología

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