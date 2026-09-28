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Nvidia evitará que la IA se porte mal con un nuevo software guardián

Jensen Huang, CEO de la empresa, afirmó que esta es una forma de evitar que las IA “deambulen libremente” por las empresas y se conviertan en un peligro.
lun 28 septiembre 2026 08:15 AM
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Logo de Nvidia en el edificio central de sus oficinas en Santa Clara, California.
De acuerdo con Nvidia, esta nueva plataforma habría sido capaz de detener los incidentes de seguridad en torno a los agentes de IA, como el hackeo a Hugging Face, en julio pasado. (Justin Sullivan/Getty Images)

Jensen Huang, CEO de Nvidia, no está de acuerdo con las afirmaciones de que la Inteligencia Artificial es un peligro para la humanidad, pero también es consciente de su evolución. Por ello, su empresa lanzó Open Agent Safety, un software para que desarrolladores establezcan medidas de seguridad para los agentes de IA e impedir que se salgan de control.

“No se puede permitir que los agentes deambulen libremente por la empresa, así que hay que encontrar la manera de controlarlos”, dijo Huang en una entrevista este lunes, donde también resaltó que la tecnología tiene un poder “transformador” en todas las industrias del mundo.

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El lanzamiento de esta herramienta se enmarca en un momento en que los líderes de laboratorios de IA, como OpenAI, Anthropic, así como empresas líderes en el sector (Google y Meta) han revelado que sus modelos escaparon a entornos controlados con la finalidad de piratear otras compañías.

“No podemos tener una industria de IA exitosa si el mundo no cree que está bien construida o no confía en que está construida e implementada de forma segura”, comentó Huang sobre esta nueva herramienta.

Guardián de Nvidia, una respuesta a los ataques de la IA

De acuerdo con la empresa, esta nueva plataforma habría sido capaz de detener los incidentes de seguridad entorno a los agentes de IA, siendo el más significativo el hackeo que una IA de OpenAI ejecutó a la plataforma de software de código abierto, Hugging Face, en julio pasado.

Justin Boitano, vicepresidente de IA empresarial de Nvidia, luego de ese ataque, que también coincidió con el periodo en que la compañía decidió comprar a Hugging Face, esta plataforma fue blanco más de “más de 17,000 agentes atacando su infraestructura durante días e incluso semanas”.

“Los incidentes recientes han puesto de manifiesto un obstáculo fundamental para los agentes de IA, y es que las medidas de seguridad a nivel de modelo por sí solas no pueden regular a qué pueden acceder o qué pueden hacer los agentes”, comentó Boitano sobre esta nueva plataforma.

A nivel técnico, dos de sus componentes más importantes son Nvidia Sentry, que supervisa a los agentes desde los chips, y la otra es Nvidia OpenShell, la cual se ejecuta en los procesadores centrales y su finalidad es limitar las capacidades de los agentes.

Resalta el hecho de que parte de esta herramienta también será de código abierto, es decir, una referencia para que desarrolladores trabajen en nuevos productos a partir de ella y lanzarlos al mercado. Entre algunos de las firmas que ya están trabajando con ella se encuentran Cisco, Microsoft, Dell, Lenovo, ARM, Intel e incluso Anthropic.

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Huang, un defensor de que la IA no detenga su ritmo

A pesar de las advertencias por parte de los líderes de laboratorios de IA, Huang es uno de los perfiles más importantes que se han posicionado en contra de dichas postura, alegando que la IA no necesita detener su ritmo de innovación y que no se convertirá en un problema para la humanidad.

Y es que Nvidia es una de las principales beneficiarias del auge de la IA, ya que es la encargada de abastecer los chips necesarios para entrenar o ejecutar modelos de inferencia y, por lo cual, incluso prevé un crecimiento en la firma de hasta un 70% para el próximo año fiscal.

Sin embargo, también ha sido crítico al respecto con un argumento principal: que los problemas de ingeniería y seguridad se pueden resolver desde el desarrollo de los propios productos por medio de sistemas propios de cada laboratorio.

“Hay que pensar en qué se podría haber hecho y cuál es la solución”, dijo Huang en un podcast con el New York Times, donde envió un mensaje directo a las empresas como OpenAI y Anthropic. “En el futuro, mejoren sus procesos para evitar que esto vuelva a suceder”.

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Nvidia Inteligencia artificial OpenAI

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