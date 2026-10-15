La inusual petición de Nvidia para la industria de la IA: EU y China “deberíamos trabajar juntos”

Sin embargo, dijo que todavía no es suficiente. “Debemos intensificar el diálogo. Estados Unidos debería hacerlo”, dijo, aunque nunca sugirió que se deba ralentizar el desarrollo de la tecnología , una postura que contrasta con las posturas de OpenAI o Anthropic, que llevan un par de meses sugiriendo este comportamiento.

Un frente de cooperación entre EU y China

La seguridad en torno a la IA ya es un tema clave entre los gobiernos de las dos mayores potencias a nivel mundial. El mes pasado, los líderes políticos de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron y dijeron que si bien “pueden competir, también pueden cooperar aún más”.

“Ambas partes pueden continuar su diálogo sobre IA, intercambiar opiniones sobre sus riesgos y beneficios, y prevenir conjuntamente el mal uso y abuso de la IA”, dijo Xi, de acuerdo con un comunicado que difundió la Casa Blanca.

Nvidia suspenderá suministro de chips a quienes desarrollen IA insegura

En medio de esta conversación, Huang aseguró que suspendería el suministro de chips a aquellos clientes que se dediquen a desarrollar algún tipo de IA insegura, esto sin importar el nivel de sofisticación de dichos sistemas.

“Es una hipótesis, pero sí”, declaró el ejecutivo a Bloomberg. “Pero antes de hacerlo, habría que mantener una conversación. Nosotros no dirigimos las compañías de otros, y existen límites a la hora de juzgar el uso que otras empresas hacen de nuestra tecnología.

Por otra parte, señaló que las preocupaciones alrededor de una IA que se descontrole y acabe con la humanidad son desmedidos y si bien existen potenciales riesgos en torno a la tecnología, forman parte de problemas propios de su evolución y a pesar de ello, el software puede controlares e implementarse de forma segura.

De hecho, criticó que una parte de la preocupación sobre la herramienta es “autoimpuesta” y que el sector en general ha estado haciendo un “pésimo trabajo” a la hora de explicar las ventajas de la nueva tecnología para la población en general.