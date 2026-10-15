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La inusual petición de Nvidia para la industria de la IA: EU y China “deberíamos trabajar juntos”

Jensen Huang, CEO de Nvidia, exhortó a las empresas de ambas potencias a colaborar más para supervisar los riesgos de una IA “potencialmente peligrosa”.
jue 15 octubre 2026 08:45 AM
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Jensen Huan, CEO de Nvidia, durante la presentación de un nuevo chip para computadoras Microsoft, potenciadas con Inteligencia Artificial
Debemos intensificar el diálogo. Estados Unidos debería hacerlo”, dijo Huang. (I-HWA CHENG/AFP)

Jensen Huang es uno de los personajes cuya voz más resuena en la industria de la Inteligencia Artificial. Esta vez, el director ejecutivo de Nvidia , lanzó una declaración algo inusual, sugiriendo que las dos grandes potencias del mundo (Estados Unidos y China) deben colaborar para supervisar los riesgos de una IA “potencialmente peligrosa”.

“Sin duda, debemos trabajar juntos para que la tecnología avance de forma segura”, dijo el ejecutivo durante una rueda de prensa el miércoles desde Londres, donde afirmó que el “diálogo” es la forma correcta de trabajar con las empresas chinas de IA y, de hecho, rescató que ya ha entablado conversaciones con muchos investigadores de esta región.

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Sin embargo, dijo que todavía no es suficiente. “Debemos intensificar el diálogo. Estados Unidos debería hacerlo”, dijo, aunque nunca sugirió que se deba ralentizar el desarrollo de la tecnología , una postura que contrasta con las posturas de OpenAI o Anthropic, que llevan un par de meses sugiriendo este comportamiento.

Un frente de cooperación entre EU y China

La seguridad en torno a la IA ya es un tema clave entre los gobiernos de las dos mayores potencias a nivel mundial. El mes pasado, los líderes políticos de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron y dijeron que si bien “pueden competir, también pueden cooperar aún más”.

“Ambas partes pueden continuar su diálogo sobre IA, intercambiar opiniones sobre sus riesgos y beneficios, y prevenir conjuntamente el mal uso y abuso de la IA”, dijo Xi, de acuerdo con un comunicado que difundió la Casa Blanca.

Nvidia suspenderá suministro de chips a quienes desarrollen IA insegura

En medio de esta conversación, Huang aseguró que suspendería el suministro de chips a aquellos clientes que se dediquen a desarrollar algún tipo de IA insegura, esto sin importar el nivel de sofisticación de dichos sistemas.

“Es una hipótesis, pero sí”, declaró el ejecutivo a Bloomberg. “Pero antes de hacerlo, habría que mantener una conversación. Nosotros no dirigimos las compañías de otros, y existen límites a la hora de juzgar el uso que otras empresas hacen de nuestra tecnología.

Por otra parte, señaló que las preocupaciones alrededor de una IA que se descontrole y acabe con la humanidad son desmedidos y si bien existen potenciales riesgos en torno a la tecnología, forman parte de problemas propios de su evolución y a pesar de ello, el software puede controlares e implementarse de forma segura.

De hecho, criticó que una parte de la preocupación sobre la herramienta es “autoimpuesta” y que el sector en general ha estado haciendo un “pésimo trabajo” a la hora de explicar las ventajas de la nueva tecnología para la población en general.

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“Deberíamos acelerar la integración de esta tecnología de contención en los sistemas de IA”, comentó a Bloomberg. “Debemos acelerar el desarrollo de tecnologías de supervisión, y la Inteligencia Artificial es ese supervisor. Por lo tanto, deberíamos acelerar el desarrollo de la tecnología de IA”.

Además, el CEO de Nvidia anunció una donación de 250 millones de dólares durante cinco años para la investigación alrededor de este tema en el Reino Unido en forma de acceso a tiempo de uso en ordenadores avanzados, a las cuales tendrán acceso Universidades como Oxford y el University College London.

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Nvidia Inteligencia artificial

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