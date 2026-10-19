Con 5,000 dólares y la IA: así fue como un hacker vulneró más de 100 sitios web

El incidente, documentado por la empresa de ciberseguridad NorForge , muestra cómo los agentes autónomos están cambiando la escala de los ciberataques. Estas herramientas ya no se limitan a responder preguntas o generar código sino que también pueden ejecutar tareas durante horas, analizar sistemas y buscar alternativas cuando un intento de intrusión fracasa.

En México, el riesgo no se limita al robo de información. Yannick Constantin, consultor principal de Unit 42 de Palo Alto Networks, advierte que los supermercados y las tiendas de conveniencia podrían enfrentar ataques contra sus sistemas de refrigeración debido a la exposición de equipos industriales, el uso de tecnología desactualizada y las debilidades en los accesos remotos de proveedores externos.

El atacante que investigó NorForge, identificado como una persona de habla china, comenzó su campaña el 25 de septiembre y dirigió sus herramientas contra sitios de comercio electrónico de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.

Entre las empresas cuyos sitios aparecieron en la investigación se encuentran Deere, fabricante de maquinaria agrícola; SharkNinja, dedicada a electrodomésticos, y Cummins, fabricante de motores.

Deere informó que tomó medidas correctivas y descartó indicios de acceso a información confidencial, mientras que SharkNinja aseguró que contuvo el ataque contra un sitio independiente de soporte técnico. Cummins, por su parte, investiga una posible vulneración de una página web operada por un proveedor externo. Reuters agregó que aún se desconoce el alcance de las instrucciones y si los atacantes lograron extraer información de manera no autorizada.

Snorre Fagerland, investigador principal de amenazas de NorForge, descubrió la actividad mientras examinaba instalaciones de Cairn, una plataforma de código abierto que permite coordinar agentes de IA.

A partir del 2 de octubre, Fagerland identificó alrededor de dos docenas de instalaciones expuestas de Cairn que los atacantes utilizaban para actividades presuntamente maliciosas.

