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Siri AI ya está disponible en español y esto es todo lo que puedes hacer

Apple finalmente liberó Siri AI en México y aunque todavía es una versión Beta, ya la puedes instalar en tu iPhone, iPad, tu Mac o Apple Watch para sacarle todo el provecho.
mar 20 octubre 2026 02:01 PM
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Imagen de la pantalla principal de un iPhone exponiendo la nueva aplicación de Siri AI, ya disponible en México y en español.
Con esta nueva versión de Siri, la Inteligencia Artificial de Apple será capaz de comprender el contexto personal de cada usuario. (Foto: Fernando Guarneros)

Miami, Estados Unidos - Apple quiere que dejes de usar Siri solo para preguntarle el clima. La empresa quiere entenderte, saber qué te interesa, quién se comunica contigo e incluso cómo hablas. Para ello, debe entender tu idioma y es por eso que Apple finalmente lanzó la versión de su asistente digital en español.

Con esta nueva versión de Siri, la Inteligencia Artificial de Apple será capaz de comprender el contexto personal de cada persona, así como ver el contenido de su pantalla, buscar en sitios de internet y realizar acciones en diferentes aplicaciones como si se tratara de un asistente personal.

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7 novedades que puedes hacer con Siri AI en español

A partir de esta nueva versión, Siri podrá recurrir a información que el usuario tenga alojada en sus diferentes aplicaciones, como Mensajes, Correo, Fotos o Calendario, entre muchas otras, para recuperar datos y destacarlos únicamente al momento de requerirlos.

Con esto, por ejemplo, puedes pedirle a Siri que recuerde un detalle muy específico que algún familiar te contó en un correo electrónico o en un mensaje de texto sin necesidad de buscarlo tú mismo y obtener más detalles al respecto.

Por ejemplo, un usuario solicita a Siri recuperar la URL de una receta guardada durante un viaje. El asistente localiza el enlace en un grupo de mensajes, extrae los ingredientes y los organiza de forma estructurada por pasillos de supermercado en una nota. A continuación, el usuario le pide enviar dicha lista por mensaje a su esposa, por lo que Siri busca el contacto y redacta el mensaje automáticamente.

A continuación, la persona puede preguntar si algún familiar tiene restricciones alimentarias; Siri revisa los mensajes, detecta que algún miembro es intolerante a la lactosa, propone recetas compatibles y ofrece conectar los ingredientes directamente con la aplicación de un tercero para agregarlos a la lista de compras.

Otro uso interesante es que Siri será capaz de leer todo lo que sucede en la pantalla y actuar en consecuencia. Por citar un caso, si en la pantalla está la imagen de un platillo, será posible preguntarle la receta del mismo en los equipos compatibles con Apple Intelligence o incluso obtener la información nutrimental.

La conversación también es importante, y en este sentido, Siri AI actuará como un modelo más dinámico, que no tendrá la necesidad de empezar una conversación nueva desde cero. En cambio, ahora será posible interrumpirle y hablar sin dudar a que te entienda.

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Como parte de esa comprensión, Siri también será capaz de entender cómo interactúas con diferentes aplicaciones, como en el correo electrónico y la manera en que se redactan los mensajes, o la forma en que editas una imagen desde la aplicación de Fotos.

La cámara también tendrá novedades, pues con esta nueva plataforma será posible combinar a Siri con la tecnología de Inteligencia Visual, o sea, únicamente será necesario apuntar a algo y realizar diferentes acciones, desde consultar qué es el objeto hasta dividir una cuenta de restaurante.

Asimismo, la IA permitirá resolver cuestionamientos generales sin la necesidad de abrir el navegador y realizar una consulta específica. Por lo tanto, en cuanto a preguntas de viajes, deportes, curiosidades u otros temas, Siri AI tendrá una respuesta mucho más clara.

De hecho, el usuario puede encontrar un restaurante recomendado por un amigo, consultar las instrucciones de navegación considerando el tráfico y enviarle un mensaje al amigo avisándole que llegará 10 minutos tarde. En ese sentido, la herramienta recurre al sistema de conocimiento del mundo para la ruta y delega la ejecución agéntica multiturno al modelo de nube

¿Cómo tener Siri AI en tu iPhone?

A partir de la próxima se liberará la versión en español de Siri AI de forma paulatina. Para poder utilizarla, debes seguir estos pasos. En el menú de Configuración debes ir al apartado de Siri y ahí aparecerá un botón que dirá “Probar Siri AI”.

En caso de que todavía no aparezca, solo debes esperar a que la actualización llegue a tu dispositivo o forzarlo reiniciando el equipo. Cabe resaltar que Siri AI se encuentra en versión Beta tanto en inglés para Estados Unidos, como en las nuevas versiones en español, portugués, coreano, japonés y francés.

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Durante esta etapa Beta, el uso de las herramientas y el acceso a los modelos continúan siendo gratuitos durante el año. No obstante, Apple tiene previsto que una vez que el sistema salga de dicha fase, se implementen límites de uso o requerimientos de suscripción (como un plan de iCloud Plus) para los usuarios que necesiten consultar constantemente los modelos de la nube o utilizar funciones de alto consumo de procesamiento, como la generación de imágenes.

¿Qué dispositivos tendrán acceso a Siri AI?

Por otra parte, es relevante entender que instalar iOS 27 no significa necesariamente que vayas a tener Siri AI, pues para ello primero es necesario contar con Apple Intelligence. Los dispositivos que cuentan con soporte a esta función son:

- iPhone 18 Pro Max (A20 Pro).

- iPhone 18 Pro (A20 Pro).

- iPhone 17 Pro Max (A19 Pro).

- iPhone 17 Pro (A19 Pro).

- iPhone Air (A19 Pro).

- iPhone 17 (A19).

- iPhone 17e (A19).

- iPhone 16 Pro Max (A18 Pro).

- iPhone 16 Pro (A18 Pro).

- iPhone 16 Plus (A18).

- iPhone 16 (A18).

- iPhone 16e (A18).

- iPhone 15 Pro Max (A17 Pro).

Además, Apple Intelligence también está disponible en modelos de iPad con chip M1 y posteriores, MacBook Neo, MacBook Air y Pro con chips M1 y posteriores, así como iMac, Mac Mini y Mac Studio con chip M1 y posteriores.

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Apple Inc Siri

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