Siri AI ya está disponible en español y esto es todo lo que puedes hacer

7 novedades que puedes hacer con Siri AI en español

A partir de esta nueva versión, Siri podrá recurrir a información que el usuario tenga alojada en sus diferentes aplicaciones, como Mensajes, Correo, Fotos o Calendario, entre muchas otras, para recuperar datos y destacarlos únicamente al momento de requerirlos.

Con esto, por ejemplo, puedes pedirle a Siri que recuerde un detalle muy específico que algún familiar te contó en un correo electrónico o en un mensaje de texto sin necesidad de buscarlo tú mismo y obtener más detalles al respecto.

Por ejemplo, un usuario solicita a Siri recuperar la URL de una receta guardada durante un viaje. El asistente localiza el enlace en un grupo de mensajes, extrae los ingredientes y los organiza de forma estructurada por pasillos de supermercado en una nota. A continuación, el usuario le pide enviar dicha lista por mensaje a su esposa, por lo que Siri busca el contacto y redacta el mensaje automáticamente.

A continuación, la persona puede preguntar si algún familiar tiene restricciones alimentarias; Siri revisa los mensajes, detecta que algún miembro es intolerante a la lactosa, propone recetas compatibles y ofrece conectar los ingredientes directamente con la aplicación de un tercero para agregarlos a la lista de compras.

Otro uso interesante es que Siri será capaz de leer todo lo que sucede en la pantalla y actuar en consecuencia. Por citar un caso, si en la pantalla está la imagen de un platillo, será posible preguntarle la receta del mismo en los equipos compatibles con Apple Intelligence o incluso obtener la información nutrimental.

La conversación también es importante, y en este sentido, Siri AI actuará como un modelo más dinámico, que no tendrá la necesidad de empezar una conversación nueva desde cero. En cambio, ahora será posible interrumpirle y hablar sin dudar a que te entienda.