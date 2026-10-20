Siri AI ya está disponible en español y esto es todo lo que puedes hacer

Como parte de esa comprensión, Siri también será capaz de entender cómo interactúas con diferentes aplicaciones, como en el correo electrónico y la manera en que se redactan los mensajes, o la forma en que editas una imagen desde la aplicación de Fotos.
La cámara también tendrá novedades, pues con esta nueva plataforma será posible combinar a Siri con la tecnología de Inteligencia Visual, o sea, únicamente será necesario apuntar a algo y realizar diferentes acciones, desde consultar qué es el objeto hasta dividir una cuenta de restaurante.
Asimismo, la IA permitirá resolver cuestionamientos generales sin la necesidad de abrir el navegador y realizar una consulta específica. Por lo tanto, en cuanto a preguntas de viajes, deportes, curiosidades u otros temas, Siri AI tendrá una respuesta mucho más clara.
De hecho, el usuario puede encontrar un restaurante recomendado por un amigo, consultar las instrucciones de navegación considerando el tráfico y enviarle un mensaje al amigo avisándole que llegará 10 minutos tarde. En ese sentido, la herramienta recurre al sistema de conocimiento del mundo para la ruta y delega la ejecución agéntica multiturno al modelo de nube
¿Cómo tener Siri AI en tu iPhone?
A partir de la próxima se liberará la versión en español de Siri AI de forma paulatina. Para poder utilizarla, debes seguir estos pasos. En el menú de Configuración debes ir al apartado de Siri y ahí aparecerá un botón que dirá “Probar Siri AI”.
En caso de que todavía no aparezca, solo debes esperar a que la actualización llegue a tu dispositivo o forzarlo reiniciando el equipo. Cabe resaltar que Siri AI se encuentra en versión Beta tanto en inglés para Estados Unidos, como en las nuevas versiones en español, portugués, coreano, japonés y francés.