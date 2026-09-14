Actualización iOS 27 deja fuera a estos iPhone; ¿el tuyo recibirá las nuevas funciones?

iOS 27 también cambia la edición de fotos

La actualización incorpora nuevas herramientas para modificar fotografías mediante inteligencia artificial. Entre ellas está Reencuadre Espacial, una función para modificar la composición de una imagen; Extender, que permite ampliar el área visible, y una versión mejorada de Borrador para eliminar objetos grandes.

Image Playground también permitirá crear y transformar imágenes a partir de descripciones escritas, con diferentes estilos, incluido el fotorrealista.

La actualización suma controles de seguridad para menores

iOS 27 incorpora nuevas herramientas para que los padres tengan mayor control sobre el contenido al que acceden los menores.

Safari permitirá que los niños soliciten autorización antes de entrar a sitios web nuevos. También habrá funciones de seguridad en Mensajes y FaceTime para intervenir antes de que los menores puedan exponerse a imágenes o videos con desnudez, violencia o escenas sangrientas.

Los controles parentales también permitirán establecer límites de tiempo y horarios de uso, con recomendaciones basadas en especialistas en desarrollo infantil.

El diseño cambia y algunas funciones prometen mayor velocidad

La interfaz incorporará el diseño Liquid Glass, con cambios en el aspecto de los elementos visuales, íconos más nítidos y una opción para modificar su apariencia entre un acabado translúcido y uno tonalizado.

También habrá mejoras de rendimiento. La apertura de aplicaciones podrá ser hasta 30% más rápida, mientras que la carga de fotografías en la Fototeca podrá mejorar hasta 70%. Las transferencias mediante AirDrop podrán ser hasta 80% más rápidas.

El sistema también buscará facilitar el cambio entre redes Wi-Fi y celulares mediante una conexión más fluida.