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Actualización iOS 27 deja fuera a estos iPhone; ¿el tuyo recibirá las nuevas funciones?

La nueva versión del sistema de Apple incorpora IA, cambios de diseño y nuevas herramientas, pero varios modelos quedarán fuera de la actualización.
lun 14 septiembre 2026 09:21 AM
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Hombre sostiene el iPhone 15 Pro para tomar una foto del atardecer.
Nuevas funciones llegan con la actualización iOS 27 para los iPhone compatibles, mientras algunos modelos quedan fuera de esta nueva versión del sistema operativo. (apple.com)

Apple prepara una nueva versión de su sistema operativo para iPhone con cambios en funciones de inteligencia artificial, edición de imágenes, seguridad y diseño. La actualización iOS 27 llegará este lunes a una parte de los equipos de la compañía, mientras que varios modelos anteriores quedarán fuera de esta versión.

Revisar la compatibilidad permite saber si tu dispositivo podrá acceder a las nuevas herramientas o tendrá que permanecer en una versión anterior.

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Estos iPhone no recibirán la actualización iOS 27

La nueva versión no será compatible con los siguientes modelos:

- iPhone XS Max

- iPhone XS

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8 Plus

- iPhone 8

- iPhone 7 Plus

- iPhone 7

- iPhone SE de primera generación

- iPhone 6s Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6 Plus

iPhone 6

- iPhone 5s y modelos anteriores

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¿Qué iPhone sí pueden instalar iOS 27?

- iPhone Duo

- iPhone 18 Pro Max

- iPhone 18 Pro

- iPhone 17 Pro Max

- iPhone 17 Pro

- iPhone Air

- iPhone 17

- iPhone 17e

- iPhone 16 Pro Max

- iPhone 16 Pro

- iPhone 16 Plus

- iPhone 16

- iPhone 16e

- iPhone 15 Pro Max

- iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Plus

- iPhone 15

- iPhone 14 Pro Max

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13

- iPhone 13 mini

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12

- iPhone 12 mini

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11

- iPhone SE (2.ª generación y modelos posteriores)

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Siri tendrá nuevas funciones de inteligencia artificial

Una de las principales novedades estará en Siri, que incorporará herramientas de inteligencia artificial para permitir conversaciones más naturales, tanto mediante voz como por escrito. Inicialmente estará disponible en inglés y posteriormente llegará en español.

La asistente también podrá trabajar con información personal almacenada en el dispositivo. Por ejemplo, podrá localizar fotografías antiguas, correos electrónicos o notas a partir de lo que solicite el usuario.

Además, podrá sugerir acciones dentro de aplicaciones como Mensajes, Música y Recordatorios. La nueva aplicación de Siri permitirá comenzar una conversación en el iPhone y retomarla posteriormente en un iPad.

Otra función permitirá utilizar la cámara para hacer búsquedas visuales o formular preguntas sobre aquello que aparece frente al dispositivo. También será posible ajustar características de la voz de Siri, como el ritmo y la expresión, además de generar borradores de texto para Mail y Mensajes.

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iOS 27 también cambia la edición de fotos

La actualización incorpora nuevas herramientas para modificar fotografías mediante inteligencia artificial. Entre ellas está Reencuadre Espacial, una función para modificar la composición de una imagen; Extender, que permite ampliar el área visible, y una versión mejorada de Borrador para eliminar objetos grandes.

Image Playground también permitirá crear y transformar imágenes a partir de descripciones escritas, con diferentes estilos, incluido el fotorrealista.

La actualización suma controles de seguridad para menores

iOS 27 incorpora nuevas herramientas para que los padres tengan mayor control sobre el contenido al que acceden los menores.

Safari permitirá que los niños soliciten autorización antes de entrar a sitios web nuevos. También habrá funciones de seguridad en Mensajes y FaceTime para intervenir antes de que los menores puedan exponerse a imágenes o videos con desnudez, violencia o escenas sangrientas.

Los controles parentales también permitirán establecer límites de tiempo y horarios de uso, con recomendaciones basadas en especialistas en desarrollo infantil.

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El diseño cambia y algunas funciones prometen mayor velocidad

La interfaz incorporará el diseño Liquid Glass, con cambios en el aspecto de los elementos visuales, íconos más nítidos y una opción para modificar su apariencia entre un acabado translúcido y uno tonalizado.

También habrá mejoras de rendimiento. La apertura de aplicaciones podrá ser hasta 30% más rápida, mientras que la carga de fotografías en la Fototeca podrá mejorar hasta 70%. Las transferencias mediante AirDrop podrán ser hasta 80% más rápidas.

El sistema también buscará facilitar el cambio entre redes Wi-Fi y celulares mediante una conexión más fluida.

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Salud, AirPods y Casa también reciben novedades

Entre las funciones adicionales aparece una herramienta de Salud que podrá enviar notificaciones ante indicios de perimenopausia dentro de Control del Ciclo.

Los AirPods también tendrán nuevas posibilidades, como un ecualizador de sonido personalizable y medición de frecuencia cardíaca durante entrenamientos con AirPods Pro 3. GymKit se integrará directamente en el iPhone para conectar el teléfono con equipos de gimnasio.

La aplicación Casa permitirá buscar clips de video mediante descripciones y ofrecerá streaming y grabación en 4K en cámaras compatibles con Video Seguro de HomeKit.

Los Álbumes Compartidos de iCloud también facilitarán que usuarios de Android o Windows puedan unirse y subir fotografías en alta resolución desde la web.

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IPhone

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