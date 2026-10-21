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A OpenAI no le importa la competencia: utilizará la nube de Google para sus modelos a pesar de contratos con Microsoft

Con este movimiento, la desarrolladora de ChatGPT busca que su IA se adopte más en plataformas empresariales y generar más dinero a partir de esa vertical.
mié 21 octubre 2026 09:21 AM
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El sitio web de ChatGPT se muestra en la pantalla de un teléfono y un código binario se muestra en una pantalla de fondo.
Desde hace menos de seis meses, OpenAI ya no tiene un contrato de exclusividad con Microsoft para usar sus servicios de nube. (JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP)

OpenAI no busca encantar a nadie. La muestra más reciente de eso es que alojará sus modelos de Inteligencia Artificial en la nube de Google, luego de años de competencia con la firma y a pesar de que aún tiene contratos con Microsoft.

Esta decisión tiene la finalidad de ampliar el negocio de OpenAI hacia desarrolladores empresariales más allá de los usuarios finales, y por ello está ampliando su presencia a Google Cloud, y así tener presencia en los tres principales proveedores de infraestructura de nube a nivel mundial, como lo son Microsoft Azure y Amazon Web Services.

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“La inversión a largo plazo de Google Cloud en aprendizaje automático e Inteligencia Artificial la ha convertido en un destino para las cargas de trabajo de IA y para los desarrolladores y científicos de datos que las crean”, dijo la empresa en un comunicado.

Y es que desde hace menos de seis meses, OpenAI ya no tiene un contrato de exclusividad con Microsoft para usar sus servicios de nube, fue por eso que luego de terminar dicho acuerdo, la empresa anunció un contrato con AWS y ahora con Google para alojar sus modelos y herramientas de codificación.

Desde el inicio de la carrera del desarrollo de IA, OpenAI se posicionó como uno de los actores más importantes, pero Google, a través de Gemini, emparejó el terreno, incluso a nivel empresarial, donde las compañías también están viendo a Google como una opción más allá de ChatGPT o Anthropic.

A pesar de ello, con este nuevo acuerdo comercial, la empresa liderada por Sam Altman hará crecer las arcas de Google, la cual ha estado creciendo en la división de computación en la nube a lo largo de los últimos años.

De acuerdo con cifras del segundo trimestre de este año, los ingresos para esta vertical se elevaron un 82% frente al 63% del primer trimestre, gracias en parte a la fuerte demanda de modelos de IA y chips personalizados.

Amazon y Microsoft, por otra parte, también han tenido incrementos en sus divisiones de nube, pero no tan altos como la firma de Mountain View. En estos casos, los crecimientos han sido del 37 y 42%, respectivamente, en el segundo trimestre del año.

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