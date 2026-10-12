La autonomía de la IA, señala Mantas Laukauskas, líder de IA de Hostinger, ha crecido más rápido que los controles de permisos. “Un agente que resume tu inbox no necesita mandar emails, borrar archivos o hacer pagos”, dice Laukauskas a Expansión.

Para reducir el riesgo de filtraciones o vulnerabilidades, los agentes solo deben acceder a la información de la cuenta autorizada y requieren confirmación del cliente para realizar operaciones delicadas como eliminar datos, efectuar pagos o modificar la configuración de los dominios. Sin embargo, para Laukauskas “ninguna protección es suficiente” y duda de cualquier empresa que diga que “su agente no puede ser manipulado”.

Incluso OpenAI ha dicho que el prompt injection, un tipo de vulnerabilidad en la que el atacante manipula la entrada de un modelo de IA para hacer que ignore sus reglas, o las estafas en línea son improbables de resolverse por completo.

Anthropic , por otro lado, reporta que los usuarios aprobaron aproximadamente un 93% de los permisos solicitados por su agente de programación, cifra que de acuerdo con Laukauskas evidencia que las personas pueden acostumbrarse a aceptar las solicitudes sin evaluar sus consecuencias.

¿Cómo proteger a tu empresa de un modelo de IA?

En 2025, Hostinger comenzó a permitir que sus asistentes ejecutaran acciones desde el panel de control y en 2026 dentro de los servidores privados virtuales (SPV) de sus clientes, gestionando más de un millón de conversaciones mensuales, por lo que “incluso una pequeña falla podría afectar a los usuarios todos los días”, asegura Laukauskas .

La empresa también distingue entre las acciones de solo lectura y aquellas que pueden modificar información, entonces antes de ejecutar una operación el sistema comprueba que la solicitud corresponda a una herramienta autorizada y cumpla con un formato específico.

De esta forma, si un atacante consigue introducir instrucciones maliciosas en un correo electrónico o página web, el agente no debería poder ejecutar acciones fuera de los permisos establecidos.